Il rapporto Deutsche Bank sostiene che le valute digitali saranno adottate dal grande pubblico?

Un recente rapporto della Deutsche Bank ha discusso degli ostacoli all’adozione e delle implicazioni delle iniziative in valuta digitale.

Sulla base di un sondaggio, la banca ha studiato il ruolo delle criptovalute, stablecoin e valute digitali della banca centrale come mezzo per sostituire i tradizionali metodi di pagamento in contanti.

Deutsche Bank ritiene che le valute digitali come mezzo di pagamento potrebbero diventare mainstream nei prossimi due anni.

Questo è particolarmente vero se Facebook sfrutta la sua base di 2,5 miliardi di utenti per lanciare Libra e se verrò rispettato l’annuncio cinese di uno yuan digitale.

Per fare progressi, Deutsche Bank ritiene che le valute digitali debbano collaborare con le principali parti interessate.

Questi includono app per pagamenti mobili, fornitori di carte e rivenditori globali. Si prevede che al ritmo attuale dell’adozione, entro il 2030 potrebbero esserci duecento milioni di utenti del portafoglio blockchain.

Risultati del sondaggio

Il sondaggio ha coinvolto 3.600 clienti di Deutsche Bank in Cina, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, e ha scoperto che i millennial prevedono una moneta puramente digitale.

Mentre l’uso della criptovaluta è stato limitato fino ad oggi, se le grandi aziende e i governi centrali superano le barriere per l’adozione, potrebbe portare a un uso diffuso.

Su tutta la linea, i cittadini cinesi aprono la strada nel trattare con le criptovalute.

Nel frattempo, c’è un’adozione limitata da parte degli anziani che sono cauti poiché hanno difficoltà a capire, vedono le criptovalute con problemi di liquidità e credono che creeranno una bolla finanziaria instabile. D’altra parte, gli intervistati di età compresa tra 18 e 24 anni erano in prima linea nel trattare con le criptovalute.

La composizione del panel degli intervistati.

Quasi il 30% dei giovani intervistati cinesi ha dichiarato di aver gestito la crittografia, rispetto a circa l’8% degli intervistati dal Regno Unito. In un precedente rapporto , DB ha scoperto che la Germania era la più orientata al contante, ma è andata meglio del Regno Unito in termini di acquisto e vendita di criptovalute.

Nel frattempo, i tassi di adozione sono influenzati anche da prospettive culturali come l’anonimato relativo del denaro contante rispetto alle valute digitali. L’indagine di DB ha rilevato che americani (22%), britannici (21%), francesi (29%), tedeschi (42%) e italiani (19%) hanno riferito preoccupazioni riguardo all’anonimato e alla tracciabilità. Un decimo dei cinesi ha riferito preoccupazioni simili.

In generale, le persone credono che sia facile commettere frodi utilizzando le criptovalute, sono difficili da capire e stanno creando una bolla finanziaria. La mancanza di comprensione è stata leggermente meno problematica in Cina, sebbene sia ancora significativa.

Alla domanda se le criptovalute fossero facili da acquistare, la più grande risposta dalla Cina è stata “un po ‘d’accordo” al 35%. Nel resto del mondo, la maggior parte ha risposto che “non è d’accordo né in disaccordo” al 37%.

Quando si tratta di investire in criptovalute, il 39% degli intervistati cinesi ha dichiarato che non lo farebbe mai, contro il 56% in altre parti del mondo.