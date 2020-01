Le previsioni sui prezzi dei bitcoin sono sempre punti controversi. Tuttavia, quando una rinomata società di ricerca finanziaria come Fundstrat ne fa una, è tempo di prestare attenzione.

I prezzi dei bitcoin hanno recentemente recuperato di nuovo la barriera psicologica da $ 8.000 e continuano ad aumentare a mano a mano che iniziano le negoziazioni del fine settimana.

Supporto sostenuto a $ 7.700 e l’attività è sulla buona strada per toccare nuovamente la resistenza a $ 8.400 se i rialzisti possono mantenere la pressione degli acquisti.

Ciò potrebbe portare a guadagni a più lungo termine e la società di ricerca Fundstrat Global Advisors è fiduciosa che saranno grandi nel 2020.

Citando tre fattori principali, il co-fondatore dell’azienda e il toro di Bitcoin Thomas Lee ha portato su Twitter i risultati del “Crypto Outlook” dell’azienda del 2020.

We published our 2020 Crypto outlook and made the full report available for our clients.

– bottom line: financial markets tend to discount 1-3 months, and maybe 6 months (max). So highest probability is halvening not priced in

Cc: https://t.co/YRDQQ7TSzv $BTC #bitcoin #BTFD pic.twitter.com/i6sOIVQoc0

— Thomas Lee (@fundstrat) January 10, 2020