Il regolatore finanziario della Svizzera, Finma, ha avvertito che la nazione è “particolarmente esposta” ai rischi di riciclaggio di denaro, dato il suo ruolo tradizionale di calamita per le minacce ricche e emergenti del mondo derivanti dalla blockchain e dai margini di profitto inferiori delle banche.

E' possibile consultare il report della Finma QUI.

Blockchain, che permette una registrazione digitale di tutte le transazioni su di essa, può invogliare le banche con gli incrementi di efficienza ma il suo anonimato e la sua velocità potrebbe favorire i riciclatori di denaro, ha avvertito l'autorità di regolamentazione nel suo rapporto Risk Monitor 2019.

I margini ridotti dei costi di transazione potrebbero anche spingere alcune banche ad accettare nuovi clienti finanziariamente allettanti ma provenienti da paesi emergenti che presentano “forti rischi” di riciclaggio, ha detto Finma nel suo ultimo report monetario.

“Vogliamo dare loro una possibilità e abbiamo fatto molto per rimuovere gli ostacoli superflui per consentire i progetti” sulla base delle valute digitali, ha detto ai giornalisti a Zurigo martedì l'amministratore delegato della Finma Mark Branson. “Ma stiamo con gli occhi aperti perché questi nuovi modelli di business comportano nuovi rischi o vecchi rischi in nuove forme.”

L'atteggiamento più ambivalente di Branson verso la blockchain e le criptovalute che usano la sua tecnologia di base contrasta con l'entusiasmo che il governo svizzero ha mostrato nel promuovere la “Crypto Valley” nella città di Zugo, a mezz'ora da Zurigo.

I funzionari svizzeri hanno anche accolto con favore la criptovaluta Libra di Facebook Inc, mentre la Finma è stata più silenziosa, sottolineando che dovrà soddisfare i “più alti standard internazionali antiriciclaggio” per ottenere una licenza svizzera per il sistema di pagamento.

Tre anni fa i cyberterroristi che hanno hackerato le infrastrutture critiche di tutto il mondo usando il famigerato virus informatico WannaCry, si sono poi rivolti a uno scambio di valuta digitale basato su Zugo per riciclare i loro guadagni criminali.

Ciò significa che la Finma deve essere altrettanto attenta alle nuove e vecchie tecniche per nascondere il denaro sporco.

“Quando parliamo di applicazioni blockchain o sistemi di pagamento, è chiaro che esistono rischi di riciclaggio di denaro sporco e rappresentano una categoria di rischio importante per questo tipo di modello di business”, ha affermato Branson. “Gli stessi rischi devono essere supervisionati e regolati con la stessa intensità, vecchi e nuovi”.

Lavorando con i pubblici ministeri svizzeri, Finma ha indagato su un certo numero di banche svizzere che hanno perseguito clienti coinvolti in scandali come l' affare 1MDB in Malesia o il caso Petrobras in Brasile senza fare i necessari lavori di conformità e due diligence per assicurarsi che non si sporchino i soldi. Il controllo delle banche è tuttavia complicato.

Ciò è stato sottolineato la scorsa settimana dalla decisione di un tribunale svizzero di emettere una sanzione di 95 milioni di franchi svizzeri ( $ 96 milioni ) che la Finma aveva imposto alla Banca BSI di Lugano per i suoi legami con lo scandalo MDB.