il coronavirus POTREBBE DISTRUGGERE IL BITCOIN come riserva di valore?

Coronavirus : i casi sono ora superiori a 120.000 in tutto il mondo e l’Organizzazione mondiale della sanità ha ufficialmente stabilito che è una pandemia.

Ha distrutto le famiglie, ha distrutto l’economia globale e i leader mondiali la definiscono la più grande crisi globale degli ultimi decenni.

Quindi, in che modo il coronavirus influenza la criptovaluta?

Sebbene alcuni sostengano che Bitcoin non segua i mercati regolari, questa settimana è successo.

Proprio come i mercati globali sono calati drasticamente questa settimana, venerdì mattina presto, il prezzo del Bitcoin è sceso al suo minimo da marzo 2019, valutato a $ 4,106, secondo il sito di misurazione CoinMarketCap .

Come i mercati globali, ora ha leggermente recuperato, ora valutato a circa 5.425 $ .

Quindi, le persone si stanno sbarazzando dei soldi magici in modo che possano nutrirsi in quarantena?

O il prezzo di Bitcoin aumenterà di nuovo quando i mercati globali diminuiranno, dimostrando che dopo tutto è un paradiso sicuro?

Abbiamo chiesto ai cripto-esperti, nell’ultima edizione diBulls vs Bears.

Bitcoin e il coronavirus: il caso del toro

Eric Wall, CIO presso la società di investimento in criptovaluta Arcane Assets, ha dichiarato che questa volatilità a breve termine dipende dalle persone che rischiano il proprio portafoglio: la criptovaluta è un’attività rischiosa, anche quando l’economia sta andando bene.

Ma a lungo termine, ha affermato Wall, “i pacchetti di stimolo relativi al coronavirus da parte dei governi rischiano di far fallire ulteriormente la reputazione di Fiat come una forma di riserva di valore”.

Pensa che la crisi rivelerà agli investitori che le criptovalute “rappresentano l’unica attività monetaria non gonfiabile che esiste in una forma digitale a cui abbiamo accesso”. COVID-19 è uno stress test molto più grande per il sistema di valuta fiat che per le criptovalute, Wall ha sottolineato: “In un certo senso, sono ottimamente posizionati per beneficiare di questa tragedia”.

In un certo senso, [le criptovalute sono] posizionate in modo eccellente per beneficiare di questa tragedia.

Jack O’Holleran, CEO di SKALE Labs, una startup decentralizzata per le applicazioni, pensa che per Bitcoin sia come al solito, “tranne che stiamo facendo più eventi virtuali e meno handshaking”.

Riconosce che i cali del mercato pubblico “influenzeranno sicuramente i nuovi finanziamenti nelle criptovalute e le attività complessive che fluiscono”, ma che la criptovaluta non subirà lo shock economico tanto quanto l’industria dei viaggi, del petrolio e del gas.

Semmai, la carenza di finanziamenti che segue il coronavirus taglierà il grasso dell’economia della criptovaluta, “permettendo a progetti ben finanziati e ben eseguiti di uscire da questo in una posizione ancora più forte”.

Mike Alfred, CEO e co-fondatore di Digital Assets Data , che sviluppa software per cripto-hedge fund, ha dichiarato che Bitcoin “si sta installando per un periodo molto rialzista di 18-20 mesi e non credo che il coronavirus durerà a lungo impatti su di esso.

” Pensa che Bitcoin “si sia comportato bene tra i timori del coronavirus; alcuni giorni sembra essere correlato a determinate risorse, ma a lungo termine non è correlato a nulla “, ha detto.

Semmai, ha detto Alfred, i recenti tagli dei tassi di interesse sono “rialzisti” per Bitcoin, in quanto creano più liquidità per gli investitori.

E nel 2020, Bitcoin ha il prezzo medio giornaliero più alto rispetto a qualsiasi anno della sua esistenza, ha affermato.

Certo, il 2020 non è durato tanto a lungo, ma questo “supporta ulteriormente uno sfondo più rialzista” per l’imminente dimezzamento dei Bitcoin: quando, a metà maggio 2020, l’offerta di Bitcoin emessa come ricompensa mineraria si dimezzerà .

Alcuni pensano che il dimezzamento porterà a un aumento dei prezzi per Bitcoin.)

Bitcoin e il coronavirus: il caso dell’orso

Dan Schatt, CEO di Cred, una società di prestiti crittografici, ha dichiarato che “l’euforia che era stata predetta in vista del dimezzamento di maggio di Bitcoin sembra essere stata attenuata”.

Ha sottolineato che i governi di tutto il mondo stanno creando pacchetti di incentivi fiscali, compresa la consegna del cosiddetto denaro per elicotteri. Ma a parte ulteriori tagli dei tassi, che sono già storicamente bassi, “non c’è molto altro che i politici possano fare”, ha detto.

Si aspetta un’alta volatilità nelle prossime settimane, anche se pensa che il mercato prenderà piede dopo il dimezzamento dei Bitcoin.

Brian McCabe, Head of Market Insights di Paxful, un marketplace crittografico peer-to-peer, adotta un approccio cauto. Pensa che Bitcoin potrebbe beneficiare del dolore economico causato in paesi che devono ripagare il debito in dollari USA.

Se il coronavirus continua a indebolire le valute locali e rende il dollaro più forte, McCabe ha dichiarato: “Il denaro continuerà a uscire da queste economie e il loro debito relativo aumenterà”.

Ciò potrebbe portare Bitcoin ancora una volta a diventare l’alternativa, se queste economie continuano a subire pressioni e le persone non sono in grado di preservare la ricchezza nella propria valuta.

Ma ugualmente, McCabe ha dichiarato: “Le richieste di margine e gli investitori che perdono denaro in azioni e altri mercati ad alto rischio dovrebbero indurre un maggior numero di persone a chiudere posizioni in Bitcoin per ridurre l’esposizione complessiva al rischio”.

Fa notare che è una “fuga verso la sicurezza” simile a quella che ha fatto sì che il rendimento dei titoli del tesoro statunitensi a 30 anni raggiungesse il minimo storico di questa settimana.

David Gerard, critico blockchain e autore di Attack of the 50 Foot Blockchain, ha sottolineato l’impatto del coronavirus sulle conferenze crittografiche. “Le conferenze sono importanti per generare ronzio attorno alle monete e ai nuovi strumenti finanziari crittografici”, ha affermato Gerard.

“Il video può sostituire le sessioni principali, ma non può sostituire la” pista del corridoio “- incontrare persone che non ti aspettavi e parlare”, ha detto.

La morte delle conferenze non è, ovviamente, fatale per la crittografia, ma se le aziende non riescono a incontrare gli investitori, allora gli affari non possono fluire e gli accordi non verranno fatti.

Le decisioni potrebbero essere posticipate fino a quando il circuito della conferenza non viene ripristinato, quando ciò può essere.

Nuove sfide

Ovviamente, con Bitcoin che forma una parte così piccola dell’economia globale, il futuro di criptovalute potrebbe essere fuori dalle mani di un gruppo di esperti. Secondo Ido Sadeh Man, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Saga, una valuta globale sostenuta dalle riserve:

“Se il coronavirus ci insegna qualcosa, viviamo in un mondo iper-globalizzato, che ci piaccia o no. Lo stesso identico virus negli anni ’80 sarebbe stata una crisi cinese, non globale “.

Certo, aggiunge Man, “in tempi così instabili, le persone cercano prima di riguadagnare la sicurezza che ritengono non fornita dalle loro istituzioni nazionali”. Ma forse una valuta veramente internazionale come Bitcoin mostrerà il suo valore. “Per quanto non correlato forse, Bitcoin potrebbe risiedere nel lato delle opportunità di crisi”, ha detto.

Ma una cosa è certa, come ha sottolineato Sinjin David Jung, fondatore e amministratore delegato dell’International Blockchain Monetary Reserve, una riserva e consulenza di sviluppo economico a impatto sociale: “Non ci sono tori o orsi quando l’intera economia globale viene abbattuta in ginocchio mentre il problema stesso della vita e della morte ora è al centro della scena. “