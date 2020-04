Il coronavirus batte anche Bitcoin e passerà alla storia come il più grande evento di insolvenza della storia

Finora il bitcoin non ha funzionato come un cosiddetto bene rifugio durante la crisi del coronavirus, sebbene ciò avrebbe potuto iniziare a cambiare .

Il prezzo del bitcoin è sceso drasticamente il mese scorso in un crollo del mercato più ampio che passerà alla storia come una delle peggiori rotte di mercato di tutti i tempi, ma ha sovraperformato i principali indici statunitensi nel primo trimestre .

Ora, il famoso ex gestore del fondo Goldman Sachs Raoul Pal ha avvertito che la crisi del coronavirus causerà il peggior evento di insolvenza della storia, trasferendo al contempo il 25% del suo portafoglio in bitcoin.

“Penso che l’equilibrio delle probabilità sia che si tratta di un evento molto più lungo – in termini di impatti economici – rispetto a chiunque stia valutando i prezzi”, Pal, che è il direttore generale del gruppo di ricerca Global Macro Investor e fondatore della piattaforma di media aziendali e finanziari Real Vision, ha detto al podcast di Lindzanity.

“Penso che sia un enorme cambiamento sociale che sta venendo da tutto questo”, ha detto Pal, aggiungendo che pensa che la crisi del coronavirus causerà “il più grande evento di insolvenza di tutta la storia”.

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti potrebbe salire a oltre il 32% nei prossimi tre mesi poiché oltre 47 milioni di americani perdono il lavoro, hanno avvertito gli economisti della Federal Reserve questa settimana.

Altri hanno fatto eco a questo, con un funzionario della Banca d’Inghilterra del Regno Unito che ha avvertito che la disoccupazione in Gran Bretagna e negli Stati Uniti potrebbe superare i livelli raggiunti durante la Grande Depressione degli anni ’30 in pochi mesi.

Il settore del tempo libero, dei viaggi e del turismo è stato colpito per primo con ristoranti e bar che hanno chiuso i battenti il mese scorso, ma altre industrie sono in prima linea.

Si prevede che tutti i lavori al dettaglio, nell’edilizia, nella cura dei bambini e dei colletti bianchi saranno colpiti, anche i dentisti e i medici del settore sanitario segnalano difficoltà.

Alla fine del mese scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un pacchetto di aiuti d’emergenza da $ 2 trilioni per cercare di compensare la devastazione economica provocata dalla pandemia di coronavirus, segnando il più grande affare di salvataggio del suo genere nella storia degli Stati Uniti.

Le misure straordinarie, adottate anche da altri importanti governi di tutto il mondo, hanno avuto un successo misto, con i mercati finanziari che lottano per trovare molto conforto nell’ondata di liquidità coniata di recente e sostegno promesso.

Il massiccio crollo indotto dal coronavirus ha fatto sì che i mercati azionari di tutto il mondo abbiano subito perdite storiche nei primi tre mesi dell’anno.

Il Dow Jones Industrial Average e il FTSE 100 di Londra hanno registrato i maggiori cali trimestrali dal 1987, precipitando rispettivamente del 23% e del 25%, mentre l’S & P 500 ha perso il 20% durante il trimestre, il peggiore dal 2008.

Pal, un sostenitore di bitcoin di lunga data, teme che le turbolenze economiche e di mercato siano appena iniziate e stia riposizionando il suo portafoglio al 25% di bitcoin, 25% di oro, 25% di contanti e 25% di opportunità di trading per cercare di resistere una più profonda rotta azionaria.

“Nel momento in cui la diffusione ha colpito l’Iran … e poi l’Italia – che è successo tutto nell’arco di tre o quattro giorni – sono stato come: ‘tempo di andare in panico prima di tutti gli altri'”, ha detto Pal, aggiungendo che ha predetto che la crisi del coronavirus sarebbe essere il “più grande evento economico di tutte le nostre vite” alla fine di febbraio.

L’anno scorso, Pal ha previsto con successo la mossa della Fed per ridurre i tassi di interesse a zero e ha avvertito che i tassi di interesse negativi negli Stati Uniti erano in arrivo.

Le notizie di un aumento della domanda di bitcoin questa settimana hanno indotto alcuni investitori di bitcoin e criptovaluta a ricordare l’epico rally del bitcoin 2017 .

Il rally del Bitcoin 2017, che ha visto il prezzo del bitcoin salire da meno di $ 1.000 per bitcoin all’inizio dell’anno a circa $ 20.000 entro dicembre, è stato in gran parte guidato dagli investitori al dettaglio e la cosiddetta paura di perdere quando i primi ad adottare sono diventati milionari durante la notte.

“Non ho visto questo nuovo interesse organico nei confronti del bitcoin dall’inizio del 2017 nei miei circoli non crittografici”, ha dichiarato il noto investitore crittografico Ari Paul, il co-fondatore e direttore degli investimenti di BlockTower Capital, tramite Twitter.

I haven’t seen this much organic new interest in bitcoin since early 2017 in my non-crypto circles. Got pinged by 3 separate old friends I haven’t spoken to in years about buying their first BTC yesterday.

— Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) April 2, 2020