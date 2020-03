Il Bitcoin salirà grazie al bazooka americano contro il Coronavirus da 2 trilioni di dollari ?

Un imponente pacchetto di stimolo al coronavirus da $ 2 trilioni è stato concordato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal Senato—

Bitcoin e criptovaluta, così come i mercati tradizionali, sono già stati notevolmente potenziati dallo storico pacchetto di aiuti economici , con quasi tutte le attività che si arrampicano questa settimana in previsione dell’accordo.

Il prezzo del bitcoin, che è salito da minimi di meno di $ 4.000 per bitcoin a circa $ 7.000 nelle ultime due settimane, rimane altamente volatile, ma la comunità di bitcoin e criptovaluta è convinta che il “più grande pacchetto di salvataggio nella storia americana” significherà un aumento del bitcoin e interesse crittografico .

Larry Kudlow, capo consigliere economico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha definito il pacchetto “il singolo … [+] più grande programma di assistenza stradale principale nella storia degli Stati Uniti” durante un briefing della Casa Bianca martedì, inviando quasi tutti i beni, tra cui bitcoin, nettamente superiore.

I dettagli completi dell’enorme pacchetto di stimolo al coronavirus non sono ancora stati resi noti, con alcune prime bozze tra cui proposte per un cosiddetto dollaro digitale molto atteso , ma si prevede che 350 miliardi di dollari saranno accantonati per i prestiti alle piccole imprese, $ 250 miliardi nell’assicurazione contro la disoccupazione benefici e $ 500 miliardi in prestiti per le aziende in difficoltà.

I legislatori senior hanno indicato che è stata inclusa una proposta iniziale da parte dei repubblicani di pagamenti diretti in contanti per un importo di $ 250 miliardi.

“Questa legislazione è urgentemente necessaria per rafforzare l’economia, fornire iniezioni di liquidità e liquidità e stabilizzare i mercati finanziari per farci attraversare un periodo difficile e stimolante nell’economia che ci sta affrontando in questo momento”, ha affermato Larry Kudlow, capo consigliere economico del presidente, aggiungendo questo è “il più grande programma di assistenza stradale principale nella storia degli Stati Uniti”.

Nel frattempo, la Federal Reserve americana sta espandendo il proprio bilancio — quando la polvere si sarà stabilizzata, la Fed potrebbe avere un bilancio, costituito principalmente dalle obbligazioni che ha acquistato per sostenere i mercati e l’economia, di circa $ 10 trilioni.

“Allo stato attuale, la Fed sta correndo molto rapidamente verso un bilancio di $ 7 trilioni di dollari e la nostra migliore ipotesi è che potrebbe raggiungere il picco in una grandissima area di $ 9 o $ 10 trilioni”, Krishna Guha, responsabile della politica globale e della strategia della banca centrale per Evercore ISI ha scritto in una nota ai clienti. “Questa è la politica del credito monetizzata e il sostegno fiscale-monetario su vasta scala.”

La comunità di bitcoin e criptovaluta ha reagito con una combinazione di stupore e celebrazione per il bazooka che è stato livellato nell’economia americana.

“Il piano di stimolo da $ 6 trilioni della Fed sarebbe sufficiente per acquistare l’intera capitalizzazione di mercato di Bitcoin più di 48 volte”, ha dichiarato via Twitter Anthony Pompliano, un noto toro di bitcoin e partner di bitcoin e hedge fund focalizzato sulle criptovalute Morgan Creek Digital .

The Fed's $6 trillion stimulus plan would be enough to buy the entire market cap of Bitcoin more than 48 times. — Pomp 🌪 (@APompliano) March 24, 2020

“[Stanno] pompando bitcoin”, ha twittato il consulente blockchain e lo sviluppatore di bitcoin Luke Dash.

What they're doing, is pumping Bitcoin… — Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 25, 2020

“È il momento di spostare la tua fiat in [bitcoin]. Non è possibile che i tuoi dollari possano mantenere il loro valore dopo aver pompato $ 6 trilioni di dollari nel sistema”, Jason Yanowitz, co-fondatore di eventi bitcoin, crypto e blockchain e società multimediale BlockWorks, ha detto via Twitter .

Fiat currency is about to get BLASTED. There is no way your dollars can keep their value after pumping $6 trillion into the system. It's time to move your fiat into hard money.#Bitcoin — Yano (@JasonYanowitz) March 24, 2020

“Se ci fosse mai stato un tempo: declassamento delle valute legali, monetizzazione di migliaia di miliardi di dollari di debito, questo è il momento del bitcoin”, ha detto a CNBC, “cripto investitore e amministratore delegato dell’hedge fund bitcoin Galaxy Digital, Mike Novogratz, aggiungendo” Se alla fine dell’anno il bitcoin non è molto più alto, mi gratterò la testa e dirò: ‘Guarda, che diamine sta succedendo?’ ”

Alcuni si sono chiesti perché, quindi, il prezzo del bitcoin non abbia reagito più rapidamente allo stimolo, con i sostenitori di bitcoin e cripto che hanno tentato di spiegare il ritardo.

Il prezzo del bitcoin, dopo aver fatto un enorme passo indietro all’inizio di questo mese, è aumentato vertiginosamente negli ultimi … [+] due settimane con molti sostenitori di bitcoin e crypto sperando in ulteriori guadagni.

“Questi cambiamenti richiedono tempo per propagarsi nell’economia”, ha scritto in un recente post del blog l’amministratore delegato del più grande bitcoin e scambio di criptovalute al mondo Binanace, Changpeng Zhao.

“I cambiamenti non si verificano immediatamente quando è coinvolta una popolazione di massa. Ci sono altri aspetti più pratici della velocità. A causa delle inefficienze nei trasferimenti fiat, ci vuole tempo perché le persone depositino denaro negli scambi di criptovalute per acquistare bitcoin. C’è sempre un ritardo nel mercato.”

Il massiccio piano di stimolo statunitense, per non parlare degli altri pacchetti preparati dai governi e dalle banche centrali di tutto il mondo, supererà facilmente la risposta alla crisi finanziaria del 2008 in termini di tempistica, intensità e valore monetario, ma potrebbe non essere ancora in grado di supportare mercati ed economia.

“Questa pandemia ha già causato un enorme shock alla domanda, e se lo combini con quelli che saranno indubbiamente alcuni dati orribili nei prossimi mesi, probabilmente il conto spese probabilmente non sarà ancora sufficiente”, ha dichiarato Brian Kloss, direttore di il fondo Legg Mason Brandywine Global Income Optimizer.

L’impegno del governo nei confronti di quello che viene denigrato in modo denigratorio “allentamento quantitativo all’infinito” e un atteggiamento “fai qualunque cosa serva”, potrebbe infine minare la fiducia nel sistema finanziario.