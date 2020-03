I pagamenti di emergenza del Coronavirus Covid-19 saranno fatti con stablecoin in usa?

Tra la paura e l’incertezza della pandemia di COVID-19, il governo degli Stati Uniti è alla ricerca di modi per sostenere finanziariamente gli americani il prima possibile , anche discutendo della possibilità di pagamenti universali di reddito di base. Le persone hanno bisogno di aiuto.

Allo stesso tempo, devono rimanere a casa per ridurre il rischio di contrarre il virus. Nel fornire pagamenti di emergenza, il governo dovrebbe essere consapevole dei rischi di chiedere alle persone di raccogliere denaro in una banca o in un’altra sede fisica. Dovrebbe distribuire qualsiasi pacchetto di stimolo in modo sterile, efficiente e accessibile.

Il governo deve cercare modi per innovare il processo antiquato di distribuzione degli assegni per posta. Nell’interesse della velocità e della sicurezza, perché non considerare l’invio dello stimolo sotto forma di stablecoin come mezzo per verificare il trasferimento di attività? Poiché le stablecoin possono essere distribuite digitalmente, gli americani avrebbero accesso immediato ai loro fondi, alleviando la necessità di passare ore in una banca per incassare un assegno mentre si rimuovono da una quarantena autoimposta.

Poiché lo spazio delle risorse digitali è nuovo e relativamente sconosciuto al di fuori della comunità delle criptovalute, ci sarebbe, ovviamente, qualche respingimento a questa idea. Una mancanza di comprensione si traduce spesso in una mancanza di fiducia. L’istruzione dovrebbe andare di pari passo con la distribuzione. Sia il governo che i cittadini dovrebbero essere informati su come funzionano le stablecoin, come gli utenti li scambiano in denaro fiat e perché potrebbero potenzialmente facilitare i trasferimenti di denaro in futuro.

Molti vantaggi

I vantaggi dell’utilizzo di stablecoin sono numerosi. Per i principianti, con risorse digitali, i destinatari non devono possedere una casa o addirittura avere una cassetta postale per riceverli.

Le risorse digitali impediscono inoltre la contraffazione o la perdita di controlli. Il presidente Trump ha menzionato l’idea di pagare questo stimolo in più rate. Le risorse digitali possono essere messe in deposito per essere rilasciate in un determinato momento. ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: Come la Blockchain può rivoluzionare la sicurezza informatica? Una volta che l’attività è indirizzata al suo destinatario, quella persona può inviare il denaro a se stesso o ad altri senza alcuna commissione o periodo di attesa, fornendo una soluzione più rapida rispetto ai tradizionali assegni.

Se lo stimolo fosse erogato tramite risorse digitali, ogni americano con accesso a Internet, un numero di previdenza sociale e la prova dell’indirizzo potrebbe avere la possibilità di accedere al proprio stimolo. Pagamenti monitorati dal governo Questi asset possono essere distribuiti a tutte le persone e monitorati dal governo su una blockchain. Le risorse digitali sarebbero inviate e ricevute attraverso entità regolamentate dagli Stati Uniti e monitorate da istituti finanziari che sono già soggetti alle leggi e ai regolamenti federali e statali.

Inviando risorse digitali, il governo avrebbe liberato gli impiegati delle poste e le risorse necessarie per creare e distribuire assegni fisici o carte prepagate. Questi controlli fisici significano incassare o depositare in un momento in cui tutti dovrebbero rimanere a casa. È anche difficile monitorare il possibile contagio di COVID-19 se i servizi postali e bancari operano localmente per elaborare i controlli.

Perché dovremmo incoraggiare la consegna manuale di centinaia di milioni di controlli di stimolo?

Che gli americani si auto-mettano in quarantena o riducono l’interazione umana, dobbiamo cercare attivamente modi per ridurre la diffusione di COVID-19. Perché dovremmo incoraggiare la consegna manuale di centinaia di milioni di controlli di stimolo ? Ciò potrebbe persino violare le procedure di ricovero del governo in atto.

Le risorse digitali possono connettersi ai sistemi bancari esistenti senza richiedere depositi di persona. Non ci sono commissioni per il loro deposito su qualsiasi conto bancario da un mercato o uno scambio digitale. Chiunque abbia più di 18 anni può accedere ai fondi digitali inviati loro online, il che fornirebbe una soluzione per le migliaia di studenti universitari che non possono andare a casa per paura di diffondere involontariamente la malattia e per i genitori che hanno bisogno di rimanere messi. Attraverso la distribuzione digitale, gli Stati Uniti non solo preserverebbero la salute di destinatari e mittenti, ma fornirebbero un accesso più inclusivo e mostrerebbero al mondo che siamo ancora leader nell’innovazione finanziaria. ▷▷▷ Leggi qui per approfondire: Mastercard adotta ufficialmente la Blockchain ed annuncia un nuovo sistema di pagamento basato su di essa

Il costo dell’invio di assegni a tutti i cittadini è elevato, anche se riteniamo che il governo possa essere in grado di condurre affari in blocco per se stesso. Considera che gli assegni postali a 250 milioni di cittadini adulti, ad un costo stimato di 55 centesimi ciascuno, potrebbero potenzialmente tradursi in $ 138 milioni. Ciò non include i costi della manodopera per preparare e consegnare la posta, i costi del carburante per la consegna dell’ultimo miglio e la salute e i benefici dei dipendenti. Né include le commissioni per i servizi di restituzione al mittente, i costi per la correzione di eventuali assegni inviati in modo errato, il personale assunto per monitorare e confermare che gli assegni vengano inviati in modo appropriato a tutte le persone o che il personale raccolga gli indirizzi dall’IRS. Lo stimolo diretto al cittadino costerebbe già circa $ 350 miliardi. Perché dovremmo spendere almeno $ 138 milioni per inviarlo?