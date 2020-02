Google sta cercando di uccidere (nuovamente) Bitcoin?

Google, il gigante della ricerca su Internet che possiede il sito di condivisione video YouTube e il sistema operativo mobile Android, ha da tempo una relazione perversa e contradditoria con bitcoin e tutto il mondo delle criptovalute .

I servizi, i siti Web e le app di Bitcoin hanno provocato regolarmente l’ira di Google negli ultimi anni, intenzionalmente o meno, facendo scattare immediatamente la censura più dura.

Nella sua ultima mossa contro prodotti e servizi relativi ai bitcoin , Google ha improvvisamente rimosso il gioco a premi bitcoin Bitcoin Blast dall’app store di Google Play, sostenendo che utilizzava “pratiche ingannevoli”.

Il mese scorso, gli sviluppatori di Bitcoin Blast, un puzzle game match-3 che premia gli utenti con punti fedeltà riscattabili con bitcoin e vanta una valutazione 4.5 di circa 20.000 valutazioni e 13.000 recensioni, si è lamentato del fatto che Google abbia sospeso la loro app senza dare loro un chiaro motivo per cui .

L’app, che è stata anche disponibile sull’App Store di Apple per un anno senza problemi, è stata ora ripristinata ma solo dopo che i suoi sviluppatori, Bling, hanno fatto una richiesta pubblica di aiuto, facendo eco a una situazione simile alla fine dell’anno scorso quando YouTube di Google ha vietato molti dei più famosi creatori di bitcoin sulla piattaforma solo per invertire la decisione sulla scia del successivo contraccolpo negativo per la sua immagine.

Poco dopo il giro di vite di YouTube, Google ha sospeso la popolare app cripto wallet MetaMask e l’app per browser mobile supportata dall’incubatore di ethereum ConsenSys dal Play Store, per poi ripristinarla.

Il divieto di Bitcoin Blast ha fatto sì che l’amministratore delegato di Bling, Amy Wan, mettesse in discussione le relazioni future della sua azienda con Google e ha avvertito altre aziende di bitcoin e criptovalute di evitare di fare tutte le loro attività sulle piattaforme di Google.

“Nella loro ultima risposta, Google ha dichiarato di ‘non essere in grado di fornire ulteriori informazioni o una risposta migliore alla tua domanda”, ha detto Wan, aggiungendo Google alla fine ha permesso a Bling di inviare nuovamente l’app al Play Store anche se non lo è ancora sono sicuro che ciò che Google pensava fosse ingannevole sull’app in primo luogo.

Alcuni nel settore dei bitcoin e delle criptovalute hanno precedentemente minacciato di boicottare Google sul suo trattamento di notizie, servizi e prodotti relativi ai bitcoin , mentre altri hanno chiesto un’alternativa al gigante di Internet.

Nel frattempo, Google, insieme ad altri atttori del calibro del gigante dei social media Facebook, negli ultimi anni ha sempre più sperimentato nuovi servizi finanziari per rafforzare le entrate pubblicitarie, con l’opinione pubblica che nel frattempo ha iniziato a muoversi contro modelli di business finanziati dalla pubblicità .

A novembre, Google, in collaborazione con il colosso bancario statunitense Citigroup, ha dichiarato che sta pianificando di lanciare i propri conti bancari a “controllo intelligente” a pieno titolo tramite Google Pay – aumentando la pressione sugli sviluppatori di bitcoin per migliorare l’esperienza utente e l’ adozione o affrontare la ridondanza .

Il prezzo dei bitcoin è salito negli ultimi 12 mesi , in gran parte a causa dell’interesse nei bitcoin e nelle criptovalute delle più grandi società tecnologiche del mondo , insieme ad altri, tra cui produttori di iPhone come Apple e il rivenditore online Amazon , che si dirama verso i servizi finanziari tradizionali.

L’aumento del prezzo dei bitcoin ha fatto sì che lo spazio delle criptovalute sia stato invaso da truffe e “schemi ponzi truffaldini” che promettono erroneamente ingenti, immediati ritorni sugli investimenti.

Google desidera proteggere i propri utenti da tali pratiche, ma si capisce che questa è solo una scusa e l’intento reale è ben altro.