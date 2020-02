Goldman Sachs e Citigroup permettono lo scambio di azioni su Blockchain

Entrambi i giganti hanno effettuato il primo scambio di azioni nel suo genere, ma anche altri 13 sono in attesa di essere adempiuti.

Scambio azionario su Blockchain

Come riportato da Forbes, Citigroup e Goldman Sachs hanno completato con successo l’operazione il 28 gennaio. Ciò che differenzia questo equity swap è la piattaforma utilizzata chiamata blockchain Axcore, che proveniva dalla startup di Ledger distribuita con supporto di venture capital Axoni. Simile alla rete di Ethereum, Axcore consente anche l’implementazione di contratti intelligenti.

La tecnologia del libro mastro distribuito (blockchain) offre un numero eccessivo di vantaggi, utili durante la transazione di equity swap. Consente a ogni controparte di ogni swap di visualizzare e utilizzare gli stessi dati, a differenza dei tradizionali equity swap.

Secondo Greg Schvey, co-fondatore e CEO di Axoni, la tecnologia blockchain può interrompere il settore finanziario, e questo è un grande primo passo:

“La capacità di disporre di un trattamento sincrono, peer-to-peer di dati tra istituzioni e di avere database nativi che parlano reciprocamente è solo un enorme, enorme primo passo verso il futuro che penso che molte persone stiano cercando nei mercati dei capitali infrastruttura. E per queste grandi aziende con cui stiamo lavorando – e quindi discuterei probabilmente per la maggior parte del mondo – questo è un progresso piuttosto sostanziale verso quel percorso. ”

Vale la pena notare che nel 2017, Citigroup ha partecipato al round di finanziamento della Serie A di Axoni, che ha raccolto oltre $ 20 milioni. In precedenza, Wells Fargo, NEX Group e F-Prime Capital erano tra le altre principali aziende che hanno investito nella startup basata su blockchain.

In che modo Blockchain migliora gli equity swap?

Gli swap azionari tradizionali devono essere costantemente aggiornati per innumerevoli variabili. Questi includono diversi tassi di interesse, azioni societarie come pagamenti di dividendi e frazioni azionarie e prezzi di mercato di fine giornata.

Gli istituti finanziari devono impiegare numerose persone per verificare il processo fino al completamento dello scambio, che in alcuni rari casi potrebbe richiedere mesi.

Inoltre, i disaccordi si verificano regolarmente poiché ogni controparte in una transazione gestisce i suoi registri. Pertanto, il tempo necessario per completare una transazione richiede molte risorse umane e ore, secondo un recente rapporto dell’International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Conclude che in caso di disaccordo del 2%, si potrebbero ottenere perdite per $ 2 milioni per transazione.

Schvey ritiene che la tecnologia blockchain della sua azienda possa fornire lo strumento necessario per risolvere questi problemi costosi e che richiedono tempo.

A parlare della questione anche Puneet Singhvi, capo delle infrastrutture del mercato finanziario e responsabile della blockchain. Ha sottolineato che la tecnologia sta sostituendo le ore e i costi non necessari per l’esecuzione dei processi di verifica manuale: