Gli effetti del coronavirus sull’aumento del prezzo dell’oro spiegati da Dillon Gage

L’esperto finanziario sul prezzo dell’oro Dillon Gage spiega perché l’oro si comporta bene in tempi di incertezza

Dillon Gage , leader mondiale nei metalli preziosi fisici, spiega perché l’epidemia di coronavirus che sta devastando la Cina potrebbe inviare i prezzi dei futures sull’oro a livelli record di 7 anni sopra i $ 1.700 l’oncia e oltre.

L’oro è considerato un bene rifugio, attirando investitori in tutto il mondo in periodi di incertezza economica o geopolitica. Ma è anche un prodotto che ha una forma fisica e la Cina è il mercato in più rapida crescita al mondo per l’oro fisico.

Questa dualità ha creato un tiro alla fune nel mercato dell’oro dall’inizio dell’anno, con i tori che hanno messo i soldi in oro come rete di sicurezza, mentre molti dei soliti acquirenti fisici in Cina diminuiscono a causa delle restrizioni imposte dai viaggi sulle malattie , lavoro e movimento.

Massimi da 7 anni

Il contratto futures sull’oro più attivo su Comex – il punto di riferimento principale per il metallo giallo – ha toccato ieri un record di 7 anni di $ 1647,49. Prima di questa recente attività, da allora i prezzi dell’oro sono rimasti all’interno di un range ristretto tra $ 1.550 e $ 1.580. Ma è pronto a cambiare.

“Questa volta l’anno scorso, l’oro è stato venduto per $ 1.336,73. Sono passati sette anni da quando abbiamo visto aumentare il valore dell’oro come ha fatto nelle prime settimane del 2020”, ha dichiarato il presidente di Dillon Gage Terry Hanlon.

“Tuttavia, una differenza importante allora e ora è la forza del dollaro USA. In genere, l’oro non funziona così bene quando il dollaro USA è forte. Tuttavia, un potenziale diffuso scoppio virale del coronavirus ha creato una paura globale. le implicazioni economiche potrebbero essere devastanti “.

Cosa sta contribuendo al recente rally dell’oro?

L’incertezza quasi sempre trova gli acquirenti che affollano l’oro come un rifugio sicuro.

Investopedia definisce un rifugio sicuro come “Un investimento che dovrebbe conservare o aumentare di valore durante i periodi di turbolenza del mercato. Gli investitori cercano rifugi sicuri per limitare la loro esposizione a perdite in caso di recessione del mercato”.

Più di recente, è probabile che l’oro raggiunga una serie di nuovi record a causa di alcuni fattori preoccupanti:

Il tasso di vittime del coronavirus sta salendo e la malattia non sembra scomparire presto

Persone come il presidente della Federal Reserve e il capo del Fondo monetario internazionale hanno iniziato a emettere avvertimenti sull’impatto del virus sulla crescita economica

Le interruzioni causate dalla malattia stanno iniziando a influenzare la produzione

C’è paura dell’inflazione

Hanlon spiega: “Ogni volta che una crisi mondiale colpisce, gli investitori temono un potenziale crollo dei mercati finanziari. In genere, in questi periodi, l’oro ha una buona corsa come investimento rifugio perché l’oro ha storicamente mantenuto il suo valore. Questo è esattamente ciò che stiamo vedendo ora: gli investitori acquistano oro come copertura. Basta guardare come l’oro si è comportato durante l’ultima recessione tra il 2007 e il 2009. Nel complesso, l’oro ha mantenuto il suo valore mentre le azioni sono diminuite in modo significativo.

Un altro esempio è stato la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e l’allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve e di altre banche ha innescato un enorme aumento dei prezzi dei metalli preziosi nel 2019.

“Mentre c’è una corsa all’oro fisico, in questo momento, l’investitore poco informato può pensare al metallo giallo come un gioco a breve termine. In realtà, i metalli preziosi sono una parte cruciale di un portafoglio complessivo bilanciato e dovrebbero essere presenti in bei tempi e cattivi. A causa della riserva di valore dell’oro, molti astuti investitori paragonano i metalli fisici a una polizza assicurativa per i tuoi investimenti “, ha affermato Hanlon.

Dillon Gage è il leader mondiale nel commercio e nella tecnologia di metalli preziosi fisici al servizio di rivenditori, istituti finanziari, banche e case di brokeraggio in tutto il mondo.

