Gli acquisti di ventilatori e maschere Coronavirus ricevono numerose donazioni in Ethereum

Le persone stanno donando fondi nell’ultima serie di sovvenzioni di Gitcoina progetti progettati per sostenere gli sforzi di soccorso del coronavirus.

Gitcoin è una piattaforma di criptovalute open source costruita sulla blockchain di Ethereum. Le donazioni sono accompagnate da programmi di sovvenzione o filantropi privati, nella speranza di incoraggiare più persone a partecipare. C

Come riportato dalla stampa internazionale, Gitcoin abbinerà $ 100.000 in donazioni a progetti relativi al coronavirus.

Finora, 14 persone hanno donato 147 DAI – una stablecoin ancorata al dollaro USA – a un progetto finanziando ventilatori e maschere al coronavirus , con un totale stimato di 254 DAI, una volta abbinati.

Allo stesso modo, 17 persone hanno dato 201 DAI – che verranno portati a 600 DAI – per sostenere quelli in Kenya colpiti dal coronavirus.

Il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin e Gitcoin sono gli sponsor ufficiali di Health Grants CLR Matching Round 5. Hanno già donato $ 50.000 ciascuno.

La categoria Salute comprende attualmente 37 progetti, la maggior parte dei quali, ovviamente, si concentra sulla ricerca o sulla risposta di COVID-19.

Ad esempio, “Open Source Covid Ventilator” propone un design per “un ventilatore fai-da-te facile e portatile” che chiunque può stampare a casa con una stampante 3D di base.

Altri progetti stanno adottando un approccio più diretto, in cerca di finanziamenti per aiutare i residenti in Kenya, acquistare pasti per bambini negli Stati Uniti o inviare maschere mediche e kit di test ai residenti nell’UE.

Le donazioni sono calcolate nello stablecoin DAI, ma gli utenti possono anche inviare Bitcoin, Ethereum, Zcash, Litecoin o Bitcoin Cash tramite una campagna partner con la piattaforma di elaborazione delle donazioni crittografiche The Giving Block.

Alex Wilson, co-fondatore di The Giving Block, in precedenza aveva dichiarato aDecryptche gli enti di beneficenza che lavorano con la sua piattaforma hanno la possibilità di convertire le loro donazioni direttamente in dollari USA. Ciò presumibilmente aiuterà a contrastare la volatilità della criptovaluta.

Dal lancio a gennaio 2019, Gitcoin Grants ha distribuito $ 797.000 a progetti open source. Mentre il coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo, forse ancora più sovvenzioni verranno dirottate verso gli sforzi sanitari quest’anno.