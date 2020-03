DURANTE LA CRISI DEL CORONAVIRUS COVID-19 Banca Sella avvia Coraggiosamente il trading di Bitcoin

L’italiana Banca Sella ha in programma di lanciare un servizio di trading di Bitcoin nel mezzo dell’adozione criptata causata dall’epidemia di coronavirus.

Circa 1,2 milioni di italiani utilizzano la piattaforma di Banca Sella, Hype, per effettuare transazioni.

L’italiana Banca Sella ha in programma di lanciare un servizio di trading di Bitcoin nel mezzo dell’adozione criptata a seguito dell’epidemia di coronavirus.

Il trading sarà condotto attraverso la piattaforma Hype della banca.

Banca Sella fungerà da intermediario per mitigare i potenziali rischi per la sicurezza associati agli scambi di criptovalute .

Dato che l’Italia è in blocco, la banca sta sfruttando l’interesse crescente nei Bitcoin come modo sicuro per trasferire denaro a livello internazionale.

Circa 1,2 milioni di italiani stanno già utilizzando l’hype di Banca Sella per effettuare transazioni.

Oltre a poter acquistare e vendere Bitcoin, questi utenti possono anche pagare per prodotti e servizi utilizzando criptovaluta. Antonio Valitutti, direttore generale di Hype, ha dichiarato:

Il mercato della criptovaluta e Bitcoin, in particolare, continua a suscitare interesse, soprattutto tra il pubblico che costituisce la nostra base di clienti – per definizione giovane e intelligente e che, sempre più, si aspettano di poter accedere a questo mondo attraverso lo strumento che usano per gestire soldi su base giornaliera.

Negli ultimi mesi, le istituzioni italiane hanno mostrato un crescente interesse per la blockchain e la criptovaluta.

La tecnologia blockchain è stata sfruttata nel voto elettronico a Napoli e due scuole superiori nel paese hanno annunciato che avrebbero registrato i diplomi sulla blockchain.

Conio, una startup milanese, ha anche annunciato che offrirà un portafoglio Bitcoin aggiuntivo sulla piattaforma Hype, insieme all’acquisto / vendita e alla custodia sicura delle risorse digitali.