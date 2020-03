Dona criptovalute per combattere il Coronavirus Covid-19 utilizzando questi programmi di aiuti

Le criptovalute vengono utilizzate per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus globale. Le società di crittografia stanno facendo la loro parte per fornire aiuti al coronavirus a paesi, ospedali e persone che soffrono di covid-19.

Una campagna di soccorso del coronavirus, una raccolta fondi di bitcoin della Croce Rossa e un fondo di investimento sono alcune iniziative di soccorso del coronavirus che coinvolgono criptovalute.

Leggi anche: 2x Bitcoin – Vuoi raddoppiare il tuo BTC sulla Luna? Dimenticalo

Campagna di soccorso in coronavirus di Binance

La pandemia di coronavirus ha causato un panico in tutto il mondo. Molti paesi stanno lottando per elaborare un pacchetto di aiuti adeguato o una legge di soccorso del coronavirus, dato che il numero di casi covidi-19 aumenta. Non seduti a margine, le società di crittografia stanno facendo la loro parte per aiutare.

La piattaforma di donazione basata su Blockchain Binance Charity ha avviato mercoledì una campagna di soccorso da 5 milioni di dollari di coronavirus.

Al momento della pubblicazione di questo post, la sua campagna ” Crypto Against Covid ” ha ricevuto 24 donazioni, per un totale di 160.6306 BTC , i dettagli del suo sito web. È stato creato un portafoglio per donazioni pubbliche, che può essere effettuato in BNB , BTC , BUSD e XRP .

Binance ha spiegato che effettuerà una donazione anticipata di $ 1 milione in BUSD, che sarà convertita in fiat e utilizzata per acquistare forniture da inviare agli ospedali nei paesi colpiti.

Binance abbina anche donazioni fino a $ 1 milione. “La tua donazione di $ 10 diventa $ 20”, ha twittato l’azienda. “Aiuta a combattere il coronavirus in tutto il mondo, a partire da Italia, Stati Uniti, Spagna e Germania.

” Inoltre, la società donerà $ 1 per ogni retweet della sua pubblicazione #CryptoAgainstCovid e donerà altri $ 1 milione se il numero di retweet raggiunge 1 milione entro sette giorni.

Secondo il suo sito web, a partire dal 20 marzo, Binance Charity ha consegnato una serie di prodotti di aiuto al coronavirus a oltre 300 ospedali e team medici in più province e città, tra cui Hubei, Sichuan, Guangxi e Shanghai.

Gli articoli consegnati comprendono 366.000 paia di guanti, 56.800 maschere, 9 sterilizzatori, 173 barili di disinfettante, 5.280 flaconi di disinfettanti per le mani, 20.000 kit di test, 7.850 tute protettive, 20.000 paia di occhiali, 388 concentratori di ossigeno e 1000 lampade germicide.

Raccolta fondi Bitcoin Croce Rossa Italiana

Uno dei paesi fortemente colpiti dall’epidemia di coronavirus è l’Italia, dove il rapido aumento dei casi covidi-19 ha creato un’emergenza sanitaria nazionale.

Helperbit, un fornitore nazionale di aiuti in caso di calamità P2P, ha annunciato il 12 marzo che il Comitato Colli Albani della Croce Rossa italiana aveva lanciato una raccolta fondi di bitcoin per gestire le emergenze del coronavirus.

I fondi raccolti saranno utilizzati per “acquistare e creare un Advanced Medical Post [AMP] di secondo livello per il pre-triage di casi covid-19”, i dettagli dell’annuncio.

“L’obiettivo di € 10.000 [$ 10,972] sarà utilizzato per acquistare l’infrastruttura principale e le attrezzature mediche per il progetto. Qualsiasi eccedenza sarà utilizzata per fornire al personale medico la protezione personale di cui ha bisogno. ”

Il 15 marzo, il progetto ha raggiunto l’obiettivo di € 10.000. “Non ci fermiamo qui, riapriamo la campagna di raccolta fondi con un nuovo obiettivo: completare la struttura centrale AMP con gli accessori necessari per le operazioni di emergenza, come un defimonitor (un defibrillatore con monitor dei segni vitali)”, la pagina della campagna descrive . “Per quanto riguarda il secondo livello Advanced Medical Post per covid-19 pre-triage, stiamo procedendo all’acquisto del materiale per essere pronti per il suo spiegamento nell’area locale.”

“Dobbiamo alleviare la pressione nei ricoveri ospedalieri, poiché il numero di persone infette è in aumento e vi è un numero ridotto di posti disponibili all’interno delle strutture ospedaliere”, ha affermato Bruno Pietrosanti, presidente del Comitato Colli Albani della Croce Rossa Italiana. Ha elaborato:

Riteniamo che uno strumento innovativo di raccolta fondi come il bitcoin possa aiutarci a trovare le risorse economiche necessarie, che sono molto difficili da ottenere in questo momento storico.

Corona Fund Index Criptovaluta

Un altro esempio di iniziativa di soccorso al coronavirus che coinvolge la criptovaluta è la Corona Fund Index Cryptocurrency (CFIX) lanciata dalla società di software globale Hashcash Consultants.

“Supportato inversamente dall’indice di mercato S & P500, CFIX consente ai trader di trarre profitto anche su un mercato ribassista”, afferma Hashcash, aggiungendo che il 90% delle commissioni di negoziazione CFIX andrà al Fondo Corona Relief della società. “Il ricavato viene poi devoluto alle organizzazioni no profit che combattono attivamente la crisi dei covid-19”.

La criptovaluta sarà quotata sullo scambio di criptovalute statunitense di Hashcash, Paybito. L’inizio delle negoziazioni contro il tether ( USDT ) è previsto per il 2 aprile. Enfatizzando il suo obiettivo “prevenire l’esaurimento delle risorse necessarie per lo sviluppo di trattamenti avanzati, vaccini e farmaci”, la società ha elaborato:

Hashcash sta raccogliendo fondi per aiutare tutte le persone colpite dal nuovo coronavirus in diverse aree geografiche e fornire aiuti finanziari a organizzazioni non profit e di ricerca.

Di recente, Hashcash Consultants ha annunciato che prevede di investire 10 milioni di dollari nel settore delle criptovalute indiane recentemente rinnovato quest’anno.

Secondo il suo sito Web, la società è presente in 26 paesi e oltre 100 aziende utilizzano i suoi prodotti, ad esempio per rimesse al dettaglio, pagamenti aziendali, finanziamenti commerciali ed elaborazione dei pagamenti.