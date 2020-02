Cyprus SEC sostiene la Blockchain nonostante le attività Crypto non siano ancora regolamentate

La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha recentemente pubblicato un rapporto che discute le attività in corso del suo Innovation Hub, un’entità cooperativa che è stata lanciata nell’ottobre 2018 come piattaforma di coinvolgimento tra CySEC e entità che operano nei settori fintech e regtech.

Diciannove diverse aziende interagiscono direttamente con la piattaforma, nove delle quali comprendevano progetti che utilizzano blockchain.

Tra queste società c’erano diversi progetti che utilizzavano la tecnologia di contabilità distribuita (DLT) per trasferire e verificare la proprietà di strumenti finanziari, strutture di trading che operano utilizzando blockchain e un fondo di capitale di rischio che investiva in startup di valuta virtuale.

L’hub ha lo scopo di facilitare la condivisione delle conoscenze tra regolatori e innovatori, promuovere lo sviluppo di normative che promuovono l’innovazione e garantire la conformità all’interno delle industrie tecnologiche dinamiche ed emergenti. Interagisce anche con terze parti che cercano di partecipare a innovazioni finanziarie emergenti, tra cui studi legali, istituti di credito e istituti di istruzione.

In un comunicato stampa , la presidente della CySEC Demetra Kalogerou descrive l’hub come un lavoro per rafforzare le protezioni degli investitori “abbracciando nuove innovazioni nella tecnologia finanziaria e normativa”, aggiungendo che la missione del regolatore è di “creare un ecosistema robusto in cui le aziende fintech possano prosperare responsabilmente in Cipro.”

Le attività di criptovaluta rimangono non regolamentate a Cipro

Nonostante gli sforzi del regolatore per promuovere l’innovazione nel settore DLT, le attività che coinvolgono le criptovalute rimangono un’attività non regolamentata all’interno del paese.

In una recente intervista , Kalogerous ha affermato che l’agenzia sta ancora “valutando il rischio e i benefici dell’innovazione crittografica per determinare se sono necessarie ulteriori azioni e requisiti legislativi per garantire la protezione completa degli investitori”.

La presidente ha aggiunto che CySEC non desidera agire prematuramente, poiché la sua missione principale è prevenire “qualsiasi dislocazione in un mercato dei capitali […] altrimenti funzionante”.

CySEC ha recentemente pubblicato avvisi riguardanti tre broker non autorizzati di forex e criptovaluta destinati ai ciprioti. CySEC accusa i mercati Naga, CALIBUR CAPITAL e IcFxMarkets di operare illegalmente all’interno di Cipro, rilevando che le società hanno dichiarato fraudolentemente di avere affiliazione con entità regolate all’interno della giurisdizione.

CySEC collabora con l’università di Londra sul progetto blockchain

Il regolatore dei titoli di Cipro ha recentemente collaborato con la Blockchain Technology for Algorithmic Regulation and Compliance ( BARAC ) dell’Università di Londra, che ricerca applicazioni per la tecnologia blockchain nell’automazione della conformità e delle procedure normative.

Attraverso il progetto, CySEC sta attualmente studiando le applicazioni tecniche, legali e gestionali della DLT nel settore dei servizi.

Nel 2019 il gabinetto di Cipro ha pubblicato la sua strategia nazionale sulle tecnologie di contabilità distribuita. Il gabinetto ha cercato di fornire una piattaforma per iniziative sia pubbliche che private che impiegassero applicazioni blockchain.