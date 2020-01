Come mettere all’asta su Blockchain le fatture non pagate con Barclays e Crowdz

Crowdz, sponsorizzato da Barclays, avvia il progetto pilota per il finanziamento delle fatture mediante l’utilizzo della blockchain.

La scorsa settimana, la società blockchain Crowdz ha lanciato un pilota privato del suo mercato di finanziamento delle fatture, InvoiceXchange. La società ha affermato che la piattaforma si concentrerà sulle PMI che possono mettere all’asta le fatture non pagate per raccogliere finanziamenti.

Nel 2019, Crowdz ha raccolto $ 5,5 milioni nella serie A guidata da Barclays Bank e BOLD Capital Partners. Anche l’acceleratore di semi Techstars ha partecipato al round di finanziamento. Ora, la società ha aperto le registrazioni per il pilota della sua piattaforma di finanziamento delle fatture.

Utilizzando la tecnologia blockchain, Crowdz InvoiceXchange mira a fornire più liquidità alle PMI.

Prevede di consentire l’accesso ai finanziamenti senza completare complicate pratiche burocratiche. Inoltre, la piattaforma funziona come marketplace per le fatture e la società può selezionare le offerte da banche e finanziatori in base alle tariffe.

“Il flusso di cassa è il principale fattore determinante per il successo di una piccola impresa. La ricerca mostra che il 64% delle PMI inizia con meno di $ 10.000, il che significa che il flusso di cassa è spesso limitato e deve essere gestito con attenzione, in particolare nei primi tempi “, ha affermato Payson Johnston, CEO e co-fondatore di Crowdz.

Digitalizzando il processo dei crediti, Crowdz può consentire sia un migliore flusso di cassa sia pagamenti automatizzati. Inoltre, le aziende ottengono una migliore verificabilità con la blockchain, migliorando la loro affidabilità creditizia.

“Le PMI sono la spina dorsale della nostra economia. L’obiettivo di Crowdz è quello di accelerare la redditività delle PMI consentendo l’accesso al capitale circolante in tempo reale, in modo che possano prosperare più imprese “, ha aggiunto Johnston.

Fondata nel 2014, Crowdz, con sede in California, faceva parte dei programmi acceleratori di Techstars e 500 Startup.

La società ha sette brevetti in corso di registrazione e 240 aziende stanno attualmente utilizzando un prototipo della piattaforma Crowdz. Nel frattempo, la startup e altre 20 sono state selezionate da Oracle per lavorare al suo progetto blockchain Chainlink.

C’è molta concorrenza nelle soluzioni di finanza commerciale blockchain. Alcune sono startup come dltledgers , che ha elaborato più di $ 1 miliardo ad oggi.

Altre soluzioni provengono da consorzi, tra cui we.trade , komgo , la piattaforma Letter of Credit (precedentemente Voltron ) e Marco Polo Network .