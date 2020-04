Coinbase investe $ 1 milione in progetti DeFi

Coinbase continua a rafforzare il suo supporto per le applicazioni di finanza decentralizzata ( DeFi ), annunciando un nuovo investimento da $ 1,1 milioni tramite il suo fondo Bootstrap USDC per due progetti sul campo.

Il fondo Bootstrap USDC – lanciato da Coinbase e Circle come parte del Center Consortium all’inizio dell’autunno 2019 – mira a incoraggiare lo sviluppo DeFi investendo fondi denominati in stablecoin USD Coin ( USDC ) direttamente nei protocolli DeFi.

Come rivelato da Coinbase il 1 ° aprile, il fondo sta investendo $ 1 milione in USD per lo scambio decentralizzato del pool USDC / Ether ( ETH ) di Uniswap.

Sta inoltre contribuendo con $ 100.000 in USD al premio giornaliero offerto da PoolTogether, una lotteria senza perdite che offre agli utenti interesse sui Dai ( DAI ) e sugli USDC che depositano per acquistare biglietti e competere.

I due progetti

Uniswap basato su Ethereum è uno scambio decentralizzato che funziona senza un portafoglio ordini, basandosi invece su coppie di attività con ETH come valuta base fissa.

Come riportato , lo scambio ha recentemente annunciato l’intenzione di rilasciare un aggiornamento V2 nel secondo trimestre 2020, che consentirà scambi diretti token to token.

Coinbase nota che il progetto sta emergendo come uno degli scambi più liquidi costruiti su Ethereum, fornendo scambi (noti anche come pool) per oltre 880 token.

Per aiutare a supportare l’infrastruttura critica e la liquidità che ciò fornisce ai progetti DeFi, il fondo sta iniettando $ 1 milione di USDC per rafforzare il pool USDC / ETH di UniSwap.

PoolTogether – che utilizza il protocollo del mercato monetario Compound – è, come noto, una “lotteria senza perdite”. Il progetto consente agli utenti di depositare DAI o USDC nei rispettivi pool, generando interesse.

Per ogni stablecoin depositato, gli utenti ricevono un biglietto della lotteria: ogni settimana, l’interesse guadagnato collettivamente da ciascun pool viene assegnato al titolare del biglietto vincente.

Il contributo del Fondo di $ 100.000 in USDC al pool aumenterà quindi la ricompensa della lotteria per tutti i depositanti USDC.

Integrazione e investimento DeFi

Alla fine di marzo, Coinbase ha rivelato che il Coinbase Wallet avrebbe consentito agli utenti di guadagnare interessi sulle criptovalute depositate integrando due app DeFi – Compound e dYdX. Entrambe le app offrono tassi di interesse sui prestiti automatizzati, con dYdX che offre servizi di margin margin trading.

Prima di questa integrazione, Coinbase aveva fornito $ 1 milione in USD a Compound e dYdX quando aveva annunciato per la prima volta la creazione del USD Bootstrap Fund.

Come hanno osservato Coinbase e altri attori del settore, permangono alcune preoccupazioni sul fatto che le app DeFi emergenti e i contratti intelligenti che implementano potrebbero contenere difetti di sicurezza nelle loro interazioni con i portafogli degli utenti.