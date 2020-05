Clamoroso ripensamento SUL BITCOIN di JP Morgan che sconfessa il passato

All’inizio di questa settimana è stato riferito che la grande banca di investimento multinazionale JP Morgan aveva offerto conti a Coinbase e Gemini.

La mossa sorprendente arriva due anni dopo che Jamie Dimon, CEO di JP Morgan, ha etichettato Bitcoin come una “frode” senza valore.

Gli esperti stanno ora prevedendo che, con artisti del calibro di JP Morgan che saltano a bordo, l’adozione di massa accelererà con l’aumentare della credibilità attorno alla classe di attivi.

Ted Quek, CTO del gruppo Broctagon Fintech, ha dichiarato: “È interessante vedere come i tavoli si sono trasformati qui.

Un CEO che una volta definiva Bitcoin una ‘frode’ sta ora riconoscendo i casi di utilizzo reale per la criptovaluta nei servizi finanziari. È una testimonianza di come le attitudini settoriali si stanno spostando.

“Ciò che una volta era considerato da molti come” denaro su Internet “si sta lentamente facendo strada verso l’accettazione mainstream.

Solo di recente, Paul Tudor Jones ha anche lanciato il suo cappello nel mix crittografico, e ora gli scambi di alto profilo stanno ricevendo il sostegno di una delle istituzioni finanziarie più rinomate del pianeta. ”

Really exciting how much positive news there's been in crypto recently incl:

– JPMorgan banking Coinbase & Gemini

– Paul Tudor Jones' public support of Bitcoin

– Square Cash App's major growth in bitcoin revenue

– Reddit's beta testing of Eth tokens

There's a lot of momentum 🔥

— Linda Xie (@ljxie) May 14, 2020