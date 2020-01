Blockchain.com lancia la completa integrazione bancaria della Lira Turca

Blockchain.com ha lanciato un’integrazione bancaria completa per la Lira turca (TRY) per creare un gateway di pagamento nativo per gli utenti per depositare e prelevare Lira sulla sua piattaforma di trading.

Con questo sviluppo gli utenti in Turchia non devono più sostenere commissioni e tassi di conversione elevati da processori di pagamento di terze parti. I commercianti turchi sono stati costantemente uno dei paesi più attivi nello scambio della società da quando è stato lanciato la scorsa estate.

Lira turca nativa

Blockchain.com, il noto fornitore di prodotti di criptovaluta con oltre 40 milioni di portafogli creati fino ad oggi, ha lanciato un’integrazione bancaria completa per la Lira turca (TRY) per creare un gateway di pagamento nativo per gli utenti per depositare e prelevare Lira sull’exchange di Bitcoin.com

Gli utenti turchi possono ora passare dalla creazione dell’account all’acquisto di criptovalute senza dover utilizzare un processore di pagamento di terze parti.

Sulla piattaforma di trading, i turchi ora possono depositare, prelevare e utilizzare TRY per acquistare bitcoin BTC , ETH e USDT e convertire le loro criptovalute nella valuta fiat di loro scelta.

“La Turchia è uno dei paesi che ha il compito di abbracciare le criptovalute, ma i suoi trader sono stati accolti solo con commissioni elevate e servizi scadenti”, afferma Peter Smith, co-fondatore e CEO di Blockchain.com. “Blockchain.com è dedicato a fornire un mercato equo e globale per i commercianti di criptovalute turchi e a stabilire un nuovo standard per il servizio che non dovrebbero solo aspettarsi, ma richiedere dagli scambi”.

Le preoccupazioni economiche relative alla stabilità della fiat locale hanno spinto l’adozione della criptovaluta in Turchia a crescere più rapidamente che nella maggior parte dei paesi.

All’inizio dell’anno è stato riferito che le autorità turche, allarmate dalla rapida diffusione delle criptovalute nel paese, stanno intensificando gli sforzi per introdurre una maggiore supervisione nel settore.

I media locali hanno rivelato che i regolatori sono sotto pressione per aumentare la supervisione a causa della crescente popolarità delle risorse crittografiche decentralizzate tra i turchi.

La Turchia ha circa 1 milione di investitori, secondo i rapporti locali, e un quinto degli intervistati turchi nel Global Consumer Survey dello scorso anno di Statista ha dichiarato di aver usato o posseduto criptovalute a giugno 2019.

Exchange Blockchain.com

Blockchain.com è una delle aziende più affidabili nello spazio delle risorse digitali e ha raccolto oltre $ 70 milioni in finanziamenti da investitori come Lightspeed Venture Partners e Google Ventures.

È anche noto per essere amichevole con la comunità BCH , integrando la criptovaluta nei suoi servizi.

Circa un anno fa, ad esempio, l’azienda ha lanciato un esploratore di blocchi di Bitcoin Cash che consente agli utenti di cercare informazioni dettagliate su specifici blocchi BCH , verificare se una transazione è stata confermata, visualizzare il saldo di un indirizzo di portafoglio, monitorare i prezzi di mercato e persino guardare le transazioni di rete in tempo reale.

Di recente ha lanciato uno scambio al dettaglio incentrato sulle prestazioni ad alta velocità .

Dal lancio ad agosto, la piattaforma di trading Blockchain.com ha continuato ad adottare nuove funzionalità e risorse. Ora supporta depositi e prelievi in sterline, dollari statunitensi, euro e lire turche ed è disponibile in 190 paesi.

Negli ultimi due mesi, la sede ha lanciato un’API per i trader algoritmici, elencato il progetto crittografico Algorand e elencato il token DGLD con supporto d’oro, aumentando l’offerta di attività a 36 coppie di trading dal vivo.

Abilita JavaScript per visualizzare il

commenti forniti da Disqus.