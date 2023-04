Bitget lancia un fondo Web3 da 100 milioni di dollari per sostenere i progetti crittografici di nuova generazione in Asia

Bitget, una delle principali piattaforme di cripto-derivati e copy trading, ha lanciato il suo Bitget Web3 Fund durante la Hong Kong Blockchain Week, con un investimento iniziale di 100 milioni di dollari.

Il fondo si concentrerà sull’investimento in capitale di rischio e in progetti Web3 eccellenti, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della prossima generazione di progetti crittografici

L’exchange di Bitget aderisce alla strategia “Go beyond derivative” nel 2023 con il lancio del Bitget Web3 Fund, che intende promuovere un atteggiamento positivo verso l’economia delle valute digitali e sostenere lo sviluppo dell’ambiente Web3. Il Bitget Web3 Fund cercherà VC e progetti a livello globale, ma darà la priorità ai partner asiatici che hanno una chiara tabella di marcia e un team esperto, e a quelli che offrono soluzioni innovative ai problemi del mondo reale.

Al momento ha ricevuto richieste di potenziali partnership da parte di società di capitale di rischio come Foresight Ventures, Dragonfly Capital, SevenX Ventures, DAO Maker e ABCDE Capital.

“Possiamo constatare che lo spazio Web3 si sta evolvendo rapidamente e che molti progetti meritano di essere sostenuti per far progredire ulteriormente tale sviluppo e rendere il Web3 un fenomeno veramente globale, come lo era stato il Web2. Per questo motivo il Bitget Web3 Fund cercherà di individuare i progetti che hanno il massimo impatto su questo processo. A questo proposito, adottiamo un approccio consapevole e responsabile e sappiamo quanto sia importante la responsabilità quando si tratta di progetti innovativi che richiedono investimenti.

Ci impegniamo a sostenere l’innovazione finanziaria in Asia e crediamo che la nostra piattaforma possa fungere da collegamento affidabile, conveniente e sicuro tra i mondi della DeFi e della CeFi. Il nostro team di analisti ha già delineato i criteri di selezione dei progetti e li rispetterà rigorosamente”, ha commentato Gracy Chen, managing director di Bitget, in merito al lancio del nuovo fondo.

Bitget ha sostenuto numerose iniziative volte a promuovere l’adozione delle criptovalute. La nuova strategia “Go beyond derivatives” ha visto l’exchange acquisire diverse applicazioni Web3 negli ultimi mesi e impegnarsi a sostenere la Juventus come sponsor di manica e come sponsor generale della Squadra Femminile della Juventus per la stagione 2022-2023.

In una mossa importante nello spazio Web3, l’exchange ha recentemente acquisito il portafoglio BitKeep – un gateway di accesso Web3 con oltre 9,5 milioni di utenti, che migliorerà ulteriormente l’esperienza di navigazione Web3 per gli utenti Bitget. Bitget sta inoltre lanciando numerosi eventi e sfide per la comunità per sostenere sia le iniziative individuali che lo spirito generale della comunità.

Informazioni su Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il principale exchange di criptovalute al mondo con servizi di trading di futures e copy trading come caratteristiche principali. Servendo oltre 8 milioni di utenti in più di 100 Paesi e regioni, l’exchange si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente, fornendo una soluzione di trading sicura e unica.

Inoltre, ispira le persone ad abbracciare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner credibili, tra cui il leggendario calciatore argentino Lionel Messi, la principale squadra di calcio italiana Juventus e l’organizzatore ufficiale di eventi eSports PGL. Secondo Coingecko, Bitget è attualmente una delle prime 5 piattaforme di trading di futures e una delle prime 10 piattaforme di trading a pronti.