Bitfoliex avvicina i titoli finanziari digitali alle masse

Bitfoliex, un nuovo portafoglio multi-attivi e una nuova piattaforma di scambio realizzata per un uso elevato, ha come missione quella di incorporare l’uso dei beni digitali nella vita di tutti i giorni.

La piattaforma Bitfoliex è la migliore protezione, servizi e capacità della categoria, progettata per rendere i mercati finanziari di prossima generazione una realtà in tutto il mondo. La piattaforma permette agli utenti di scambiare Bitcoin, Etherum, Bitcoin Cash, Stellar e Traxalt Token in modo sicuro e veloce, e ha sviluppato il sistema sottostante basato sugli standard tecnologici del mondo della cripto-valuta che è veloce, sicuro e affidabile.

Lanciato nell’ottobre 2018, ha raggiunto oltre 886.000 utenti verificati nell’ottobre 2019, a un anno dal lancio. Bitfoliex ha ora oltre 1,3 milioni di conti, grazie alla sua semplice interfaccia utente e alla tecnologia all’avanguardia.

La soluzione del portafoglio va faccia a faccia con i principali portafogli come Trust Wallet, Exodus Crypto Wallet, ecc. Recentemente, la piattaforma è diventata molto popolare ed è stata riconosciuta tra i migliori scambi di crittografia del 2020.

Questa popolarità ha anche permesso a Bitfoliex di assicurarsi alcune prestigiose partnership con giganti del settore.

“Siamo entusiasti di applicare la nostra esperienza nei mercati dei capitali tradizionali da una prospettiva moderna di tecnologia, sicurezza, regolamentazione, prezzi e servizi alle risorse digitali e alla crittografia”, ha detto Mariela Tánchez, Direttore Marketing di Bitfoliex. Il team Bitfoliex dispone di ingegneri di blockchain, esperti di blockchain, membri senior e partner di fiducia che si riuniscono per aiutare l’evoluzione del settore finanziario tradizionale.

NUOVI STRUMENTI IN ARRIVO

Bitfoliex intende emergere come piattaforma unica per i servizi di cripto-valute. A sostegno di questa visione, la società sta discutendo con i fornitori di assicurazione e custodia di terzi che consentirebbero loro di fornire servizi OTC agli investitori istituzionali.

I servizi OTC (Over-the-counter) sono molto popolari tra le istituzioni con grandi volumi di trading. Per la prima volta, tali servizi premium saranno fruiti da utenti comuni verificati dalla soluzione Bitfoliex, in conformità con la missione Bitfoliex di livellare il campo di gioco per i servizi finanziari.

Informazioni su Bitfoliex

Bitfoliex è una soluzione di portafoglio crittografico in crescita e un servizio di gestione delle risorse crittografiche.

Lanciata nel 2018, la piattaforma sta sconvolgendo il settore adattando i servizi finanziari tradizionali ai nuovi mercati crittografici emergenti. Bitfoliex offre servizi in tutto il mondo agli utenti di cripto-valute con uffici in tutto il mondo.

La maggior parte dei partner di Bitfoliex sono rivenditori e istituzioni in America Latina e Asia, mentre l’azienda sta cercando di espandersi in Europa, Africa e altri paesi, nonostante la sua presenza sia già presente.