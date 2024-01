Bitcoin senza freni oltre 45.000: ecco perchè sale e quali sono le insidie del mercato.

Bitcoin, il 2024 parte col botto: nuovo record in poche ore

Il mondo delle criptovalute si è risvegliato con una sorpresa straordinaria mentre il 2024 prende il via. Il prezzo di Bitcoin ha superato quota 45.000 dollari in un’impennata rapida e impressionante. Questo evento è destinato a rimanere nella storia, considerando la posizione dominante di Bitcoin nel panorama delle cryptovalute. In questo articolo, esploreremo l’eccezionale aumento di valore di Bitcoin e cercheremo di delineare le prospettive per questa criptovaluta nel corso del 2024.

Il Raggiungimento dei 45.000 Dollari: Un Nuovo Record

La regina delle criptovalute, Bitcoin, ha aperto l’anno con un segno estremamente positivo, lasciando tutti a bocca aperta. Nella tarda serata di lunedì, il suo valore ha sorpassato i 45.000 dollari, raggiungendo il livello più alto in quasi 21 mesi. Questo successo rappresenta la continuazione di un rally che ha preso il via mesi fa e che potrebbe benissimo portare Bitcoin a raggiungere nuovi record storici assoluti nel corso di quest’anno.

Il Massimo Infragiornaliero Impressionante

Nel corso della notte, Bitcoin ha toccato un massimo infragiornaliero di 45.519,52 dollari, alle 22.30 circa di lunedì. Questo rappresenta il livello più alto raggiunto dal 5 aprile 2022, ed è la prima volta che la criptovaluta supera la soglia dei 45.000 dollari da allora. I primi scambi di oggi hanno visto Bitcoin estendere il suo rally fino a raggiungere un massimo intraday di 45.883 dollari, prima di ridurre leggermente i guadagni. Nonostante ciò, il prezzo si è mantenuto intorno alla soglia dei 45.600 dollari, registrando un aumento impressionante del 7% in un solo giorno.

Il 2023: Un Anno di Crescita Straordinaria

Guardando al passato, il 2023 è stato un anno straordinario per Bitcoin, che ha registrato una performance del 152% dai minimi. Questo fatto da solo suggerisce che Bitcoin è un asset che merita attenzione nel 2024 per gli investitori di tutti i livelli.

L’Ascesa di Bitcoin e l’Approvazione di un ETF

L’ascesa del prezzo di Bitcoin non è avvenuta in un vuoto. Al contrario, è stata supportata da un crescente entusiasmo tra i trader, alimentato dalla prospettiva che gli Stati Uniti possano approvare il primo fondo di scambio di Bitcoin (ETF). Questa approvazione permetterebbe agli investitori di acquistare un prodotto che segue il prezzo di Bitcoin senza la necessità di possedere direttamente la criptovaluta. Questo potrebbe attirare un flusso di capitali da parte degli investitori istituzionali, generando una crescente domanda che potrebbe spingere il prezzo della criptovaluta a livelli finora inimmaginabili.

L’Evento del “Halving” nel 2024

Il 2024 vedrà anche l’evento del “halving” di Bitcoin, un evento tecnico in cui le ricompense offerte ai minatori della criptovaluta verranno dimezzate. Questo processo riduce gradualmente l’offerta di nuovi Bitcoin sul mercato nel tempo. Storicamente, gli eventi di dimezzamento hanno preceduto forti aumenti di prezzo per Bitcoin. Pertanto, questo evento potrebbe rappresentare un ulteriore catalizzatore per il prezzo della criptovaluta nel corso dell’anno.

In conclusione, il 2024 è iniziato in modo spettacolare per Bitcoin, con un nuovo record che ha catturato l’attenzione di investitori e appassionati di criptovalute. Il futuro di Bitcoin rimane incerto, ma le prospettive sono promettenti, con l’approvazione potenziale di un ETF e l’evento del “halving” in programma per quest’anno. Gli investitori dovrebbero seguire da vicino gli sviluppi di Bitcoin, poiché potrebbe continuare a essere un asset da tenere d’occhio nel corso del 202