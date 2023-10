Bitcoin sale e aumentano i premi: ecco come vincere una borsa di Louis Vuitton e un orologio Rolex

Il crypto exchange Bitget ha lanciato ieri una nuova promozione di trading per permettere ai suoi utenti di vincere grandi premi, proprio in occasione dei nuovi rialzi del prezzo di Bitcoin e della maggior parte delle criptovalute.

Tra i premi, Bitget ha messo in palio una valigia di Louis Vuitton, un orologio Rolex, un orologio di Cartier, delle Airpods e tanti altri ancora. Per poter essere eleggibile per questi premi vanno completati dei task come fare dai 5 ai 500 milioni USDT di trading futures.

La promozione scadrà tra 12 giorni, precisamente l’8 dicembre 2023 alle ore 17h.

Come funziona il crypto exchange Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il principale exchange di criptovalute al mondo che offre servizi di Copy Trading come una delle sue caratteristiche principali. Servendo oltre 20 milioni di utenti in più di 100 Paesi e regioni, l’exchange si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente, fornendo una soluzione di trading sicura e unica.

Bitget cerca di avvicinare le persone ad abbracciare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner credibili, tra cui il leggendario calciatore argentino Lionel Messi e l’organizzatore ufficiale di eventi eSports PGL.

Cos’è il copy trading?

Il copy trading è una forma di trading online in cui l’utente copia automaticamente le negoziazioni effettuate da un altro trader esperto.

Questo processo avviene solitamente su piattaforme di trading online o social trading, dove gli investitori copiatori possono scegliere i trader principali da seguire e copiare le loro operazioni in tempo reale.

Ecco come funziona tipicamente il copy trading:

Selezione del trader principale: Gli investitori copiatori cercano e scelgono i trader principali in base a vari criteri, come la loro performance passata, il loro stile di trading, il rischio associato alle loro strategie, ecc.

Collegamento dell’account: Gli investitori copiatori aprono un account sulla piattaforma di copy trading e collegano il loro conto di trading ad un trader principale specifico.

Una volta collegati, tutte le operazioni effettuate dal trader principale vengono copiate automaticamente sul conto dell’investitore copiatore. Questo significa che ogni volta che il trader principale apre, modifica o chiude una posizione, queste azioni vengono replicate sul conto dell’investitore.

Gli investitori copiatori possono solitamente impostare parametri di gestione del rischio, come limiti di perdita o dimensione delle posizioni, per controllare il livello di rischio delle operazioni copiate.

Il copy trading offre diversi vantaggi, tra cui l’accesso alle competenze di trader esperti senza la necessità di diventare un esperto di trading.