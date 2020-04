Bitcoin Revolution, ecco come fare trading grazie a un software preciso e sicuro

Il trading online non è mai stato così facile. Alla base del successo c’è la conoscenza dei mercati finanziari e soprattutto degli strumenti. Un ambito apparentemente riservato agli addetti ai lavori, ovvero ai broker. Si tratta infatti di abilità che si possono acquisire dopo molto tempo passato ad analizzare e studiare le dinamiche del mercato. Ma tutto questo si può evitare se ci si affida a software rivoluzionari che svolgono quest’analisi al posto nostro.

E’ il caso di Bitcoin Revolution, un’applicazione computerizzata per il trading di criptovalute. E’ dotato di un algoritmo all’avanguardia che vanta un innovativo sistema di calcolo in grado di scomporre il settore finanziario indicando possibili aperture produttive negli scambi o addirittura aprendo o chiudendo scambi al posto vostro.

Un programma a disposizione sia degli utenti più esperti grazie al quale possono testare e analizzare le proprie procedure di scambio, sia a quelli meno esperti che possono comunque fare trading affidandosi al software. Ma prima di affidarsi al programma è bene conoscerlo.

La prima cosa da dire è che Bitcoin Revolution è diverso dalle piattaforme digitali dedicate alle criptovalute. E’ dotato di un sistema di calcolo che vanta sei indicatori di trading che operano in tempo reale. Il software può essere impostato nella modalità manuale o automatica.

Quest’ultima nota come “Marketing Robot” consente di aprire e chiudere scambi grazie a un algoritmo. Ma affinché questo avvenga è necessario che vengano impostate delle regole pre-impostate dei segnali di trading. La modalità manuale invece consente un controllo autonomo degli scambi.

Un altro aspetto molto importante riguarda l’ambito della sicurezza nel trattamento dei dati personali dei singoli membri. Non è richiesto nessun download e nessun aggiornamento. Può essere utilizzato da qualunque postazione lavorativa, PC, tablet o cellulare, dovunque e in qualsiasi momento. È sufficiente avere un accesso ad internet.

Bitcoin Revolution è composto da un gruppo ristretto di persone, di membri che fanno tranding ottenendo un profitto.

L’algoritmo vanta una precisione del 99,4% in grado di anticipare i settori finanziari di 0,01 secondi. Un “salto temporale” che consente di avere il sistema di trading più stabile sul pianeta. Bitcoin Revolution è stata premiata diverse volte specialmente dalla US Trading Association che le ha conferito il premio come miglior applicazione per scambi finanziari.

Ma quanto tempo dobbiamo dedicare? Bastano appena 20 minuti di lavoro per impostare i parametri di trading ovvero quali attività si desidera negoziare, quanto si desidera investire, così come il livello di rischio.

Per diventare membro di Bitcoin Revolution è necessario registrarsi alla piattaforma seguendo tre step. Il primo step prevede l’inserimento dei dati personali come nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono e paese di residenza. Una volta approvata si avrà accesso gratuito al servizio di scambio di Bitcoin.

La piattaforma consente di mettere alla prova le abilità e le impostazioni tramite una funzionalità demo. Sarà quindi possibile utilizzare la piattaforma dimostrativa per il tempo che considererete necessario prima di iniziare a versare gli asset e cominciare con gli scambi reali. Una volta che avrete provato la modalità dimostrativa potrete passare alla modalità di scambio in tempo reale.

Al momento dell’attivazione verrà richiesto un deposito di 250$ e sono possibili transazioni fino ad un minimo di 25$. Verranno richieste le informazioni relative alla vostra carta di credito o di debito, tra cui: il numero della carta, la data di scadenza, il nome associato alla carta e il codice di verifica (quest’ultimo situato sul retro della carta).

Nel caso in cui il deposito venga effettuato tramite bonifico bancario, sarà necessario fornire gli estremi della transazione per garantire la correttezza dell’ammontare versato. Un servizio clienti è disponibile in caso di necessità inoltre collabora con diversi broker leader del settore che potranno darvi accesso alle loro piattaforme e servizi.

Nell’ultimo passaggio basterà cliccare su “comincia il trading” per avviare l’algoritmo di Bitcoin Revolution. Sul sito è possibile scambiare diverse valute fisiche con: Dash, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Ethereum, e Monero. E fare trading di valute fisiche come USD, EUR e CHF (Franco Svizzero).

Una delle domande che sorge spontanea è: quali sono i rischi? Ogni attività di marketing comporta qualche rischio, ed il successo non è garantito. Con Bitcoin Revolution le probabilità sono elevate ed i rischi sono trascurabili, a patto che si utilizzino gli strumenti forniti.

Tra gli strumenti c’è la capacità di backstaging che permette di impostare le regole sulla base della situazione economica corrente. Questo offre la possibilità di aggiornare le regole e le impostazioni secondo le necessità.

L’ultima domanda fondamentale è: come posso prelevare gli utili? Bitcoin Revolution offre un sistema semplice e gratuito. Basterà attivare la procedura di prelievo e di controllo per assicurarvi che i fondi vengano trasferiti al legittimo proprietario. Il vostro broker vi assisterà nella procedura e garantirà il trasferimento dei fondi al 100% entro le 48 ore. Una nota importante è che non è prevista alcuna spesa o commissione. Bitcoin Revolution: sicuro, preciso e affidabile.