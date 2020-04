Bitcoin Code, fare trading grazie a un avanzato algoritmo. Sicuro, preciso e semplice

Il trading di criptovalute sta diventando sempre più popolare principalmente grazie al fatto che il mercato delle valute digitali è in continua ascesa. Si tratta infatti di uno tra gli asset più scambiati in quest’ultimo periodo. Puntare sul mercato delle criptovalute consente di diversificare i propri investimenti e di avere più opportunità di incrementare le proprie entrate.

Ma per fare trading è fondamentale conoscere il mercato ma non tutti possiedono le competenze necessarie. Esistono dei software che consentono anche ai non addetti ai lavori di fare trading in modo semplice e sicuro. Bitcoin Code è uno di questi.

Bitcoin Code nasce in seguito allo sviluppo del mercato delle criptovalute più di dieci anni fa. E’ un software che genera segnali di trading precisi e redditizi grazie a un avanzato algoritmo. Vanta una precisione del 99,4% che lo rende tra i più affidabili. Il funzionamento è semplice: l’algoritmo analizza i dati storici rilevanti e le condizioni di mercato esistenti e questo consente quindi di individuare le opportunità di trading più redditizie nei mercati. Un’efficacia e una precisione che è stata premiata, ha infatti ottenuto il primo posto nella categoria software di trading per la US Trading Association.

Il software vanta inoltre un’altra caratteristica. L’algoritmo sofisticato gli permette di essere sempre 0,01 secondi più avanti rispetto al resto del mercato. Un “salto temporale” che consente di battere la concorrenza per avere successo e guadagnare. Bitcoin Code è in grado di anticipare dove si sposterà il mercato prima che accada e questo vuol dire più profitti.

Due le modalità a disposizione: manuale o automatico. Il trading automatico noto come bot di trading consente di impostare dei parametri predefiniti. Poi sarà l’algoritmo ad occuparsi di monitorare e analizzare il mercato. Aprirà automaticamente i trade anche se l’utente non è davanti al computer.

Abbiamo parlato dell’importanza di affidarsi a software affidabili. Bitcoin Code è in grado di garantire privacy e sicurezza grazie all’adozione di numerosi protocolli oltre ad ottemperare alle normative sulle privacy per proteggere i dati degli utenti.

Ma come si fa a diventare un membro di Biticoin Code? Il primo step è registrarsi alla piattaforma inserendo i dati personali e inviando il modulo della domanda. Subito dopo si riceverà l’email di attivazione che consentirà di accedere al sistema intuitivo. Tutto questo è completamente gratuito.

Dopo aver attivato il conto di trading è necessario fare un deposito, il minimo è di 250 $ e sarà il capitale di trading iniziale. Il minimo per le transazioni è di soli 25 $. Non sarà addebitato nessun costo e il denaro depositato e guadagnato sarà possibile prelevarlo al 100% in qualsiasi momento.

Ora è tutto pronto per iniziare a fare trading. Basterà cliccare sul pulsante “Scambia” e il robot di trading inizierà a lavorare e ad analizzare il mercato per generare dei segnali redditizi.

Prima di iniziare è possibile usare un account di prova che permette di testare e capire meglio come funziona la piattaforma. Poi sarà possibile usare questa funzionalità per provare varie strategie così da individuare quella più efficace. Questa funzionalità permette ai trader di fare esperienza sia con il software che con l’ambiente del trading. E’ disponibile comunque un servizio clienti h24 e 7 giorni su 7.

La piattaforma offre inoltre diverse funzionalità come il backstaging che permette ai trader di testare i criteri con lo storico degli andamenti di mercato. E’ importante perché permette di rifinire i parametri aumentando così le possibilità di successo. C’è anche la possibilità di fare trading in diretta ovvero usando denaro vero. Sulla dashboard è possibile scambiare qualsiasi asset, anche più alla volta, inclusi forex e criptovalute.

Bitcoin Code è supportato da dispositivi compatibili con i vari sistemi operativi, inclusi iOS e Android. Non è necessario scaricare un’app. L’unico requisito è avere un browser moderno e una connessione ad internet.

Una delle paure più diffuse è essere vittime di una truffa. Ma il rischio con Bitcoin Code non c’è perché è completamente certificato e verificato. Non ha nulla a che vedere con il Multi-Level Marketing (MLM) anche noto come Network Marketing o con il marketing di affiliazione. Ci sono inoltre numerose recensioni che testimoniano i risultati ottenuti.

Come abbiamo detto all’inizio Bitcoin è la valuta più diffusa, ma non è l’unica compatibile con Bitcoin Code. E’ possibile fare trading con altre criptovalute come Dash, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Ethereum e Monero. Inoltre supporta anche monete quali USD, Euro, GBP, Franchi Svizzeri e altre.

E’ possibile prelevare il fondo in qualsiasi momento e in modo molto semplice. Dopo aver inviato il modulo di richiesta di prelievo, il broker lo approva e invia il denaro entro 24 ore senza costi e commissioni.

Un’ultima nota importante: il trading con CFD’s (contratto per differenza) può generare significativi benefici ma comporta anche il rischio di una perdita parziale o totale del capitale. Si consiglia quindi di leggere termini e condizioni e la clausola di esclusione della responsabilità prima di effettuare un investimento.