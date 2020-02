Bitbond insieme ad una Banca Tedesca emettono una stablecoin basata in euro

La startup tedesca blockchain Bitbond ha stretto una partnership con Bankhaus von der Heydt, una delle banche più longevi in ​​Europa, per aiutare la banca a fornire la strutturazione e la manutenzione degli asset utilizzando la tecnologia blockchain, ha riferito Crowdfund Insider .

In un post online , la banca ha rivelato di aver collaborato per la prima volta con Bitbond lo scorso anno e di aver creato la struttura tecnica per la propria attività di criptovaluta. Ha già completato con successo le prime transazioni di custodia.

Servizi di custodia crittografica

Dal 1 ° gennaio 2020, l’attività di cripto-custodia è stata incorporata nella legge bancaria tedesca (KWG) come servizio finanziario separato.

In questo modo, i fornitori di cripto-custodia sono tenuti a ricevere l’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) per offrire la custodia dei valori di criptovaluta agli investitori tedeschi.

“Come parte del nonno pubblicizzato da BaFin, il gruppo von Heydt ora ha una licenza preliminare ai sensi della nuova legislazione significativamente più impegnativa e spera di essere una delle prime banche a offrire ai propri clienti la custodia legalmente conforme dei valori crittografici in Germania nel 2020 “, ha dichiarato la banca (tramite traduzione online).

Stablecoin peggata in euro e tokenizzazione degli asset

CoinDesk ha riferito che la banca sta pianificando di lanciare uno stablecoin speciale con pegging in euro, che contribuirebbe a facilitare i collocamenti privati ​​in titoli tokenizzati. In collaborazione con Bitbond, mira a integrare la tokenizzazione nella sua piattaforma di cartolarizzazione consolidata.

von der Heydt ha in programma di sfruttare la blockchain Stellar per tokenizzare i titoli, che offrirebbe ai clienti istituzionali tramite collocamenti privati.

L’equity tokenizzata potrebbe essere acquistata utilizzando la stablecoin in euro e archiviata in modo sicuro nella soluzione di custodia sviluppata congiuntamente da Bitbond e von der Heydt lo scorso anno.

Inoltre, i clienti sarebbero in grado di convertire facilmente gli euro in stablecoin, che potrebbero anche essere archiviati nella soluzione di custodia della banca.

“I pagamenti in euro digitali avverranno molto più rapidamente, ci sarà un DvP in tempo reale, on-chain (consegna contro pagamento di titoli) e la banca non dovrà coinvolgere un agente di pagamento di terze parti, ma può fornire tutto in modo indipendente”, Radoslav Albrecht, fondatore e CEO di Bitbond, ha dichiarato a CoinDesk, aggiungendo che una versione di produzione è prevista per essere distribuita ad aprile.

L’amministratore delegato della banca Philipp Doppelhammer ha rivelato che stanno osservando lo spazio blockchain per quanto riguarda le soluzioni di servizi finanziari da un po ‘di tempo.

“Siamo quindi molto lieti che la tokenizzazione degli asset sia ora pronta per il mercato dal punto di vista normativo e tecnologico e speriamo che, come uno dei primi fornitori di soluzioni di custodia digitale degli asset sul mercato, otterremo un decisivo vantaggio strategico rispetto a grandi e banche universali meno agili “, ha detto.

In un comunicato stampa , la banca ha affermato che la combinazione di cartolarizzazioni, stablecoin e servizi di archiviazione crittografica le consentirà di offrire “la maggior parte della catena del valore per l’emissione di cartolarizzazioni e obbligazioni da un’unica fonte. I clienti beneficiano di processi più rapidi e più trasparenti e della sicurezza che offre una banca completamente regolamentata. ”

Altre partnership bancarie in cantiere per Bitbond

Albrecht ha affermato che la società stava collaborando con diverse banche e Bankhaus von der Heydt è la prima tra queste.

“Stiamo lavorando con diverse banche e intermediari finanziari su vari progetti nel campo della tokenizzazione e della custodia delle risorse digitali”, ha affermato.

“Siamo particolarmente lieti di collaborare con von der Heydt, in quanto la banca è una delle prime a utilizzare la tecnologia blockchain nel settore della cartolarizzazione e dei collocamenti privati.

Partiamo dal presupposto che molte banche seguiranno questo esempio. È un onore poter lavorare con un esperto del settore così comprovato. ”

L’anno scorso, Bitbond è diventata la prima società a ricevere l’approvazione di BaFin per emettere un’obbligazione tokenizzata. A maggio, ha iniziato un’offerta di token di sicurezza (STO), con un aumento di $ 3,9 milioni.