Binance Cloud rivoluziona e riscrive il mercato degli Exchange Crypto

Binance Cloud aiuterà gli utenti e gli sviluppatori a lanciare i propri scambi di risorse digitali utilizzando la tecnologia e la liquidità di Binance.

Binance , una delle principali società di criptovalute e blockchain, attraverso il suo sito Web ufficiale, ha annunciato il lancio del suo sistema cloud soprannominato Binance Cloud. Binance Cloud è un’infrastruttura su misura per i clienti di Binance per avviare i loro scambi di risorse digitali.

I clienti che utilizzano il sistema cloud saranno in grado di accedere alla liquidità di Binance e ai suoi principali sistemi tecnologici garantendo la sicurezza dei propri clienti.

La soluzione cloud rispecchierà anche le caratteristiche principali dello scambio globale di Binance come i controlli del rischio di trading, il grande sistema di sicurezza dei dati e anche il motore di abbinamento di Binance.

Cosa suggerisce Binance Cloud Solution

Secondo il post del blog, la soluzione cloud fornirà ai clienti i mezzi per creare una piattaforma di trading di asset digitali proprio nelle rispettive giurisdizioni.

Alcune delle funzionalità extra che i clienti di Binance cloud apprezzeranno includono il trading di futures, il mercato a pronti e anche l’integrazione delle API delle banche locali con una funzionalità peer-to-peer to cripto.

Alla soluzione cloud verranno aggiunte ulteriori funzionalità per aiutare le istituzioni ad avviare la loro piattaforma di trading che accetta funzionalità di pagamento globale e crittografia.

Secondo il CEO di Binance Changpeng Zhao , Binance Cloud fa parte della visione dell’azienda di essere una piattaforma aperta in base alla quale fornisce ai suoi clienti servizi crittografici e blockchain trasparenti e affidabili. CZ ha dichiarato:

“Con queste iniziative incentrate sull’apertura dell’accesso alla tecnologia e alle risorse di Binance come fornitore di infrastrutture, miriamo a limitare le sfide tecniche per piattaforme e partner, consentendo loro di concentrarsi sugli utenti e sull’accesso locale alle fiat e accelerare l’adozione globale di criptovalute”.

Binance Cloud è soprannominata una soluzione tutto in uno per i suoi clienti poiché ha un’interfaccia dashboard molto facile da usare.

Secondo il blog, la soluzione cloud rappresenterà un grande passo in avanti per i clienti che necessitano di una piattaforma per la gestione di fondi, la creazione di monete, con capacità multilingue, la fornitura di coppie di trading e la condivisione di profondità con i sistemi della società madre.

Binance ha annunciato che sta lavorando al miglioramento del sistema cloud per aggiungere ulteriori funzionalità nel prossimo futuro. Alcune delle funzionalità includeranno i servizi di trading over the counter, le capacità di lancio di token attraverso una piattaforma di offerta di scambio iniziale e anche il picchettamento.

Inoltre, si dice che la società stia sviluppando nuovi prodotti oltre all’intermediazione P2P e al sistema cloud attraverso la sua iniziativa di piattaforma aperta.

Inoltre, Binance ha aperto la posizione di un ingegnere cloud senior per unirsi al team di ingegneri cloud e architetti in Asia. La posizione in loco a tempo pieno è in linea con la nuova iniziativa per promuovere la piattaforma aperta e migliorare il nuovo prodotto Binance cloud