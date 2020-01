Banca Frick offre servizi di trading e di custodia per le Criptovalute

Bank Frick, una delle principali banche europee blockchain, ha ampliato la sua gamma di criptovalute per le quali offre servizi di trading e di custodia. Bank Frick ora offre trading e custodia sicura di bitcoin cash ( BCH ) per operatori di mercato professionisti e ricchi clienti privati. La negoziazione avviene all’interno dell’ambiente completamente regolamentato della banca.

Sicurezza con soluzioni di conservazione a freddo e diversificazione

Ad oggi, i partecipanti al mercato professionale possono investire in bitcoin cash ( BCH ) presso Bank Frick. La criptovaluta può essere acquistata utilizzando euro, dollari USA e franchi svizzeri. Il trading si svolge una volta al giorno.

Dal 2018 Bank Frick, con sede nel Liechtenstein, offre agli investitori un modo semplice e sicuro per negoziare le principali criptovalute bitcoin ( BTC ), litecoin ( LTC ), ripple ( XRP ), ether ( ETH ), ethereum classic ( ETC ), NEM ( XEM ), qtum (QTUM) e stellare ( XLM ). I clienti possono anche depositare questi beni presso la banca per la custodia.

Bank Frick ha progettato questa offerta in particolare per clienti istituzionali, minatori e società minerarie e ricchi investitori in criptovaluta. “Aggiungendo Bitcoin Cash, stiamo offrendo ai nostri clienti un altro modo per diversificare i loro portafogli”, ha dichiarato Stefan Rauti, Head of Blockchain Banking presso Bank Frick. “Siamo lieti di essere in grado di offrire questa attraente criptovaluta, che sottolinea la nostra posizione di banca di blockchain leader in Europa.”

Oltre al trading, Bank Frick offre ora la custodia sicura dei contanti bitcoin. La banca conserva le risorse crittografiche dei suoi clienti in portafogli per celle frigorifere. Questi sono fisicamente separati dal web e quindi non possono essere hackerati esternamente.

I portafogli e le loro copie di backup sono tenuti in modo sicuro su base geo-ridondante. Poiché gli investimenti in criptovalute sono altamente speculativi, Bank Frick raccomanda ai suoi clienti di costituire solo una piccola parte di qualsiasi portafoglio.

A proposito di Bank Frick

Bank Frick è specializzata nel settore bancario per gli intermediari. La banca del Liechtenstein offre un’offerta completamente integrata di servizi bancari classici e blockchain. Tra i suoi clienti figurano fintech, gestori patrimoniali, fornitori di servizi di pagamento, family office, promotori di fondi, fondi pensione e fiduciari.

Bank Frick è a conduzione familiare sin dalla sua fondazione nel 1998 come banca universale autorizzata e adotta un approccio imprenditoriale. La banca è attualmente sotto il controllo della maggioranza della Kuno Frick Family Foundation (65%). Net1, il gruppo di tecnologia finanziaria quotato al Nasdaq, possiede il 35% del capitale sociale.

Nell’ottobre 2019, è stato annunciato che Net1 avrebbe aumentato la propria partecipazione in Bank Frick al 70%. L’acquisizione è in attesa di approvazione da parte dell’autorità del mercato finanziario del Liechtenstein (FMA). La Banca impiega oltre 130 membri del personale presso la sua sede Balzers e gestisce una filiale a Londra, Regno Unito

Bank Frick è uno dei pionieri europei del settore bancario blockchain regolamentato. La sua offerta copre il trading e la custodia di asset crittografici, nonché le vendite di token. La banca sviluppa inoltre soluzioni di cripto-strutturazione su misura per gli intermediari.

Oltre ai suoi servizi di base molto apprezzati, le classiche offerte bancarie di Bank Frick coprono servizi per fondi ed emissioni, concentrandosi sulla formulazione di soluzioni di fondi europei (FIA, OICVM) e nazionali.

Nel settore del mercato dei capitali, Bank Frick sviluppa prodotti finanziari su misura per gli intermediari e li supporta lungo l’intero processo di emissione, fungendo anche da banca depositaria.

Bank Frick è l’unica banca del Liechtenstein ad acquisire licenze da Visa e Mastercard e può elaborare pagamenti di carte a livello globale per i fornitori di servizi di pagamento e i loro commercianti online.

Nel 2019 Bank Frick ha creato filiali per apparire in modo indipendente sul mercato con nuovi servizi: Distributed Ventures AG, un incubatore e acceleratore per promuovere e finanziare start-up di fintech e blockchain, e The DLT Markets AG, che offre agli investitori istituzionali l’accesso professionale agli asset digitali.

Sempre nel 2019, Bank Frick ha rilevato la società fintech Tradico AG, specializzata in finanziamenti per l’acquisto di beni per le PMI, e ha acquisito una quota di maggioranza nella società fintech 21.finance AG, che gestisce area2Invest, una piattaforma di investimento digitale per il classico e tokenized prodotti finanziari.

