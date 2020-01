Arriva la Brexit e la quotazione del Bitcoin cosa farà?

Dopo anni di lavoro, la Brexit sta finalmente arrivando. Si prevede che l’evento causerà un grande cambiamento nell’economia globale e potrebbe comportare un numero qualsiasi di conseguenze impreviste.

Sorge anche la domanda, questa occasione geopolitica avrà qualche impatto su bitcoin e sulle altre criptovalute?

Come reagiranno i commercianti del Regno Unito?

Bitcoin sta per fare qualcosa di brutto? https://twitter.com/TheCryptoDog/status/1222905489136082945?ref_src=twsrc%5Etfw

Lo adori o lo odi, la Brexit sta finalmente diventando realtà dopo 4 anni di referendum, argomentazioni politiche, ritardi e negoziati ininterrotti tra funzionari del Regno Unito e dell’UE sul modo migliore per raggiungere lo scioglimento dell’adesione del Regno Unito all’UE.

Il Regno Unito è pronto a lanciare una nuova moneta Brexit per commemorare l’evento, nonostante i rimanenti affermino che non lo accetteranno.

Quindi, a parte una nuova brillante moneta, cos’altro cambierà con Brexit?

Bene, per cominciare tutti i membri del parlamento europeo del Regno Unito perderanno i loro seggi. I passaporti del Regno Unito cambieranno colore, dal passaporto di colore bordeaux di serie al design blu e oro che non si vede dal 1912.

I cittadini del Regno Unito potranno ancora vivere e lavorare nelle nazioni dell’UE e c’è anche un periodo di transizione di 11 mesi pianificato per i funzionari per elaborare un accordo di libero scambio globale tra il Regno Unito e l’UE.

Tutto questo cambiamento radicale e l’incertezza hanno i trader di bitcoin che si chiedono se è il momento di caricare o incassare dal mercato delle criptovalute.

Il popolare trader di Twitter, Big Cheds, ha notato che le classifiche giornaliere per BTC, LTC e BCH hanno tutte segni ribassisti, e il Crypto Dog, pseudonimo trader anche su Twitter, ha notato una candela ribassista sulla tabella BTC. Nonostante la narrativa dei bitcoin sia un bene rifugio emergente, possiamo vedere i mercati in ribasso a causa dell’incertezza che circonda la transizione.

La Brexit, come il dimezzamento di Bitcoin, potrebbe richiedere mesi per far sentire gli effetti

Il cambiamento domani della Brexit nel Regno Unito è più simbolico di ogni altra cosa, quindi all’inizio potrebbe non scuotere troppo i mercati. Vi è un periodo di 11 mesi per i funzionari dell’UE e del Regno Unito per risolvere davvero i dettagli molesti di residenza, commercio, assistenza sanitaria, pensioni, patenti di guida e molte altre complicazioni burocratiche che provengono da una nazione che lascia un’unione economica.

Molti degli effetti di scuotimento del mercato previsti da Remainers potrebbero in effetti non essere visti fino alla fine del periodo di transizione. Tutto dipende da come procedono senza intoppi i colloqui di libero scambio tra l’UE e il Regno Unito.

Funzionari dell’UE hanno dichiarato che il periodo di transizione di 11 mesi non è abbastanza vicino per risolvere adeguatamente le questioni di bilancio che sorgeranno dal Regno Unito che termina i suoi contributi.

Il tuo cittadino europeo medio nel Regno Unito o nel Regno Unito che vive all’estero probabilmente non noterà molti cambiamenti nella sua vita quotidiana, fino a quando i negoziati non saranno completati.

Una delle preoccupazioni principali che affliggono sia l’UE che il Regno Unito è la risoluzione comune sulle misure di sicurezza in futuro. Il terrorismo e il crimine dovranno essere affrontati su un terreno comune e resta da vedere quale tipo di accordo i funzionari possono elaborare.

Nel complesso, i mercati delle criptovalute sono stati rialzisti per il primo mese del 2020, quindi la Brexit potrebbe essere il catalizzatore per eliminare il vento dalle vele per così dire e causare un’inversione ribassista.

All’inizio di questa settimana i mercati delle criptovalute hanno attraversato una barriera psicologicamente significativa di 250 miliardi di dollari, chiudendo una tendenza al ribasso di 7 mesi. I mercati delle criptovalute attualmente ammontano a $ 262 miliardi, sebbene la Brexit possa far fuggire il capitale verso attività più sicure.