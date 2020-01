Lo specialista svizzero di fintech Amun AG ha innovato il mercato delle criptovalute lanciando il 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC) alla Borsa svizzera (SIX), che traccia le prestazioni opposte del Bitcoin per offrire agli investitori un modo semplice, economico e conveniente per acquisire esposizione in entrambe le direzioni dei movimenti dei prezzi Bitcoin.

Il tracker SBTC è il primo prodotto corto o inverso nel suo genere che utilizza un asset digitale come sottostante per una struttura ETP (Exchange Traded Products – ETP).

Permette agli investitori di catturare i movimenti dei prezzi in calo in Bitcoin BTC tramite il loro broker o banca tradizionale. Contrariamente al corto circuito, che di solito è associato a elevati costi di prestito (o chiamate di margine), l’ETP inverso viene ripristinato alla fine di ogni giorno e le prestazioni non vengono rinnovate al giorno successivo.

Pertanto, è ideale per acquisire movimenti di prezzi a breve termine di Bitcoin per un breve periodo raccomandato. Con il tracker SBTC, gli investitori possono immediatamente e in modo sicuro capitalizzare sulla flessione dei movimenti avversi dei prezzi dell’asset digitale più grande e più liquido.

21Shares Short Bitcoin ETP di Amun è una naturale estensione della gamma di ETP crittografici esistente senza leva e offre una scelta più ampia agli investitori grazie ai quali possono gestire meglio la maggiore volatilità e le dinamiche mutevoli dei mercati delle criptovalute.

La suite è composta da undici tracker, sia single tracker sottostanti che innovativi prodotti compositi per criptovalute. Completamente garantiti, custoditi in conti segregati istituzionali con un depositario indipendente, questi tracker di livello istituzionale sono una struttura ideale per investitori al dettaglio e istituzionali per ottenere un’esposizione a queste nascenti classi di attività digitali.

La suite completa di 11 ETP 21Shares è quotata in dollari statunitensi (USD) e in aggiunta 2 in franchi svizzeri e 3 in euro sulla borsa SIX Swiss, sei di questi sono anche scambiati in franchi svizzeri su BX Swiss, la seconda borsa svizzera.

Ulteriori ammissioni alla quotazione in sedi europee avverranno nel 2020 a seguito dell’approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza finanziaria (SFSA) del Prospetto di base di Amun a novembre 2019.

21Shares rappresentano il nuovo nome della famiglia di prodotti negoziati in borsa emessi da Amun AG. L’intera serie di ETP esistenti sarà migrata sul nuovo marchio nel corso del secondo trimestre 2020. 21Shares di Amun aprirà la strada a una nuova identità dei mercati finanziari che distingue le emissioni finanziarie convenzionali da altre emissioni digitali.