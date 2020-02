6 Miliardi di Dollari sono pronti a entrare nei mercati Bitcoin e Crypto

Il gestore del portafoglio e analista di criptovalute Mati Greenspan afferma che miliardi di dollari sono essenzialmente in attesa, pronti a trasferirsi nel mercato Bitcoin, Ethereum, XRP e nel mercato altcoin in generale.

Greenspan utilizza i dati della società di ricerca crittografica Messari, che dimostrano che il valore totale di tutte le stablecoin è appena inferiore a $ 6 miliardi.

Le Stablecoin sono valute digitali ancorate ad asset tradizionali come la Fiat. Sono progettati per mantenere un valore costante e offrire agli operatori di criptovaluta un modo semplice per eludere l’estrema volatilità dei mercati delle criptovalute.

La teoria di Greenspan implica che i miliardi di dollari nel mercato delle stablecoin rappresentano i trader che hanno deciso di abbandonare le loro posizioni in BTC, ETH, XRP e altri asset crittografici e sono in attesa del momento ottimale per rientrare nel mercato.

Quasi $ 6 miliardi di monete stabili pronte per essere trasferite in bitcoin e alts in un attimo. – Mati Greenspan [i tweet non sono consigli di trading] (@MatiGreenspan) 30 gennaio 2020 https://twitter.com/MatiGreenspan/status/1222868598135361536?ref_src=twsrc%5Etfw

Binance Research ha pubblicato a novembre un rapporto sulle abitudini di 69 clienti con allocazioni crittografiche che vanno da $ 100.000 a $ 25 milioni.

Il rapporto ha rilevato che il 96% di quegli investitori utilizza il mercato delle stablecoin, con il ranking Tether (USDT) tra i preferiti.

“L’USD è lo stablecoin dominante con un utilizzo del 40,25%, con il posizionamento più alto sia per gli intervistati cinesi che inglesi. USDC, TUSD, PAX stanno seguendo da vicino USDT, e diversi intervistati inglesi hanno scritto in BUSD sotto “Altri”, riflettendo un interesse iniziale da parte dei nostri clienti istituzionali e VIP …

Mettendo i risultati più ampi in linea con le rispettive capitalizzazioni di mercato, l’uso complessivo per ogni stablecoin è approssimativamente in linea con il rango della rispettiva capitalizzazione di mercato.