Guadagnare online condividendo contenuti digitali: la rivoluzione di Cam.TV

Guadagnare online in modo semplice e sicuro, semplicemente condividendo i propri contenuti digitali. Monetizzare le proprie passioni sfruttando le potenzialità di un social network e la grande visibilità che consente di ottenere.

A chi non piacerebbe? Ebbene, grazie a Cam.TV è finalmente possibile tutto questo. Un’alternativa alle classiche dinamiche dei social network che non sempre sono in grado di premiare il talento e che detengono la proprietà su qualsiasi contenuto venga condiviso al loro interno dagli utenti del web.

Questa nuova piattaforma, a metà tra social media e market place, sta riscuotendo un grandissimo successo proprio perché consente ai creatori di contenuti digitali di guadagnare online in modo semplice e sicuro.

Scopriamo nel dettaglio come funziona Cam.TV, quali opportunità offre e perché questo è il social network del futuro.

Cam.TV: il nuovo social media che valorizza il talento

La novità di Cam.TV si concentra nel suo essere una piattaforma pensata e dedicata a coloro che hanno del talento e desiderano guadagnare grazie ai contenuti digitali creati.

Il funzionamento di Cam.TV è molto semplice: basta collegarsi alla piattaforma andando al link https://www.cam.tv/ e registrarsi in pochi minuti.

Una volta che si è creato il proprio account, si può diventare Creators, ossia un utente che utilizza la piattaforma non solo per fruire dei contenuti al suo interno ma ne crea a sua volta, condividendo video, articoli, prodotti digitali a pagamento basandosi sulle proprie competenze e passioni.

Non si tratta però di una semplice condivisione, così come quella che avviene in altri social network, perché su Cam.TV è possibile scegliere se impostare un prezzo per l’acquisto del proprio contenuto oppure ricevere donazioni spontanee sotto forma di like.

Ogni volta che si condivide un propria contenuto è quindi possibile guadagnare dalle proprie vendite o dal supporto dei propri fan o altri utenti presenti nel social.

Il sistema di transazioni e pagamenti su Cam.TV

A questo punto probabilmente vi starete chiedendo come avvengono i pagamenti all’interno della piattaforma. Cam.TV è basata sull’utilizzo della blockchain creata appositamente.

In tal modo è possibile effettuare e ricevere pagamenti peer-to-peer immediati e certificati, in modo del tutto trasparente e sicuro.

Ogni Creator ha a disposizione un proprio “salvadanaio” digitale (wallet) con cui può effettuare a sua volta donazioni o acquisti oppure può riscattare quanto guadagnato accreditandolo direttamente sul proprioconto corrente.

I progetti in corso

Il 2021 è stato un anno molto importante per la piattaforma perchè ha visto l’avvio della campagna di crowdfunding STO (Security Token Offering). Questa prevede l’emissione, sotto forma di token, di diritti di partecipazione al fatturato di Cam.TV.

I Creators e gli utenti interessati li possono acquistare per prendere parte attiva alla crescita della piattaforma. Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina ufficiale https://camtv.io/.