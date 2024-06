La app di ethereum dei gattini CryptoKitties raccoglie 12 milioni di dollari di finanziamento round A

CryptoKitties, la popolarissima applicazione di Ethereum, ha raccolto 12 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dalle società di venture capital Andreessen Horowitz e Union Square Ventures (USV).

Annunciato il Martedì, la serie A round di finanziamento inoltre ha caratterizzato investimenti personali provenienti da importanti figure tech come Coinbase co-fondatore Fred Ehrsam, AngelList CEO Navale Ravikant, e Zynga fondatore Mark Pincus.

Sviluppato dallo studio di venture canadese Axiom Zen, CryptoKitties è un’applicazione decentralizzata (DApp) che funziona sulla rete Ethereum e consente agli utenti di raccogliere, allevare e scambiare gatti digitali. Questi felini sono costruiti come token ERC-721, rendendoli oggetti da collezione digitali che sono identificabili in modo univoco e probabilmente scarseggiano.

“In USV, pensiamo che il digitale da collezione sia una delle tante cose incredibili che i blockchain abilitano che non potrebbe essere fatto letteralmente prima che questa tecnologia emergesse, il co-fondatore USV Fred Wilson ha scritto quando ha annunciato l’investimento della società in CryptoKitties. “Pensiamo anche che i materiali da collezione digitali e tutti i giochi che abilitano saranno uno dei primi, se non i primi, casi di utilizzo dei consumatori per le tecnologie blockchain”.