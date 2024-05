Gli exchange crypto come Binance, Kraken, BitGet potrebbero presto scomparire? Ecco perchè.

La recente indiscrezione riportata dal Financial Times secondo cui la Borsa di Chicago (CME) sta pianificando il lancio del trading di Bitcoin ha suscitato notevole interesse nel mondo finanziario e delle criptovalute. La notizia, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella legittimazione di Bitcoin all’interno dei mercati regolamentati. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa possibile iniziativa, la storia del rapporto tra CME e Bitcoin, e le implicazioni di una partnership con la svizzera EBS.

Storia del Rapporto tra CME e Bitcoin

Nel 2017, la Borsa di Chicago (CME) ha segnato una tappa storica diventando una delle prime grandi borse occidentali a lanciare i future su Bitcoin. Questo passo ha permesso agli investitori di entrare nel mondo delle criptovalute attraverso un canale regolamentato, offrendo una maggiore sicurezza rispetto agli exchange di criptovalute non regolamentati.

L’introduzione dei future su Bitcoin da parte del CME ha segnato l’inizio di un lungo rapporto tra la borsa e la criptovaluta. Grazie a questa iniziativa, sono stati creati i primi ETF crypto negli Stati Uniti, basati proprio sui future su Bitcoin del CME. Questo ha permesso agli investitori istituzionali di avvicinarsi a Bitcoin con strumenti finanziari a loro familiari.

Ora, secondo quanto riportato dal Financial Times, il CME sta considerando di affiancare al trading dei future su BTC anche il trading diretto di Bitcoin. Questa mossa potrebbe semplificare ulteriormente l’accesso degli investitori al mondo delle criptovalute, consentendo operazioni di base come il prestito di denaro per vendere future e l’acquisto simultaneo dell’asset sottostante per trarre profitto dai piccoli differenziali tra i due.

Il potenziale lancio del trading diretto di Bitcoin da parte del CME rappresenterebbe una significativa evoluzione nel mercato delle criptovalute. Con un volume di posizioni aperte sui future su Bitcoin di circa 26.000, per un valore di 8,5 miliardi di dollari, il CME è già un attore dominante nel settore. Superare Binance come maggiore mercato al mondo per i future su Bitcoin sottolinea la crescente importanza delle borse tradizionali nel mondo delle criptovalute.

La Partnership con EBS: Un Ponte tra USA e Svizzera

Le indiscrezioni raccolte dal Financial Times suggeriscono che il trading spot di Bitcoin sul CME verrebbe gestito tramite la sede di negoziazione valutaria svizzera EBS. Questa mossa sfrutterebbe le ampie e chiare normative svizzere che regolano il commercio e la conservazione di criptovalute, risolvendo così il problema della mancanza di regolamentazione crypto negli Stati Uniti.

La Svizzera è stata uno dei primi Paesi al mondo ad adottare una regolamentazione chiara per le criptovalute, consolidando la sua posizione come leader nel settore. La partnership con EBS consentirebbe al CME di sfruttare questa esperienza e di offrire un servizio regolamentato e sicuro per il trading di Bitcoin.

Negli Stati Uniti, la mancanza di una regolamentazione chiara per le criptovalute ha portato a incertezze e ritardi nell’adozione di nuovi prodotti finanziari. Ad esempio, CBOE Global Markets, rivale del CME a Chicago, ha recentemente annunciato la chiusura delle sue attività sul mercato spot proprio a causa di questa incertezza normativa.

Trasferendo l’attività fisica del trading spot su Bitcoin in Svizzera, il CME potrebbe superare questi ostacoli normativi e offrire un servizio più affidabile e conforme alle leggi esistenti. Questa strategia non solo risolverebbe i problemi normativi, ma potrebbe anche attrarre una nuova ondata di investitori istituzionali interessati alle criptovalute.

Implicazioni del Trading di Bitcoin sul CME

Il potenziale lancio del trading diretto di Bitcoin sul CME ha diverse implicazioni per il mercato delle criptovalute e per l’intero settore finanziario. Innanzitutto, rappresenterebbe un ulteriore passo verso la legittimazione delle criptovalute all’interno dei mercati regolamentati. Dopo il successo degli ETF su Bitcoin spot sul Nasdaq e sul NYSE, è logico aspettarsi che anche il trading diretto di Bitcoin possa avere successo.

Tuttavia, ci sono anche dei dubbi riguardo all’efficienza del trading spot di criptovalute sulle borse tradizionali rispetto agli exchange crypto. Ad esempio, Deutsche Börse ha lanciato il proprio mercato di asset digitali spot quest’anno, ma finora non ha ottenuto un grande successo. La domanda è se il CME riuscirà a superare queste sfide e a creare un mercato efficiente e attrattivo per il trading di Bitcoin.

Un altro importante vantaggio dell’introduzione del trading spot di Bitcoin sul CME sarebbe la dimostrazione che le grandi borse regolamentate stanno diventando sempre più a loro agio con l’infrastruttura per lo scambio di asset digitali. Questa evoluzione potrebbe aprire la strada a ulteriori innovazioni nel settore finanziario, come l’accettazione di criptovalute come garanzia o collaterale, o la creazione di mercati tokenizzati.

Nel corso dell’ultimo anno, diverse istituzioni finanziarie tradizionali hanno iniziato a prendere posizione sul prezzo di Bitcoin, utilizzando principalmente gli ETF. Anche se in misura ancora contenuta, queste istituzioni hanno iniziato a esplorare le opportunità offerte dalle criptovalute, segnando un cambiamento significativo nel panorama finanziario.

La mossa del CME potrebbe essere la prima di una lunga serie di iniziative volte a integrare le criptovalute nei mercati finanziari tradizionali. Con il crescente interesse delle istituzioni finanziarie e la continua evoluzione delle regolamentazioni, il futuro del trading di criptovalute appare promettente.

Un futuro a tinte fosche attende gli exchange crypto?

La possibile introduzione del trading diretto di Bitcoin sul CME rappresenta una significativa evoluzione nel mercato delle criptovalute. Sfruttando la partnership con EBS e le chiare normative svizzere, il CME potrebbe superare gli ostacoli normativi presenti negli Stati Uniti e offrire un servizio affidabile e sicuro per il trading di Bitcoin.

Questa iniziativa non solo rafforzerebbe la posizione del CME come leader nel mercato delle criptovalute, ma dimostrerebbe anche che le grandi borse regolamentate sono pronte ad abbracciare l’infrastruttura per lo scambio di asset digitali. Con il crescente interesse delle istituzioni finanziarie e l’evoluzione delle regolamentazioni, il futuro del trading di criptovalute appare sempre più integrato nei mercati finanziari tradizionali.

La mossa del CME potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per le criptovalute, dove l’adozione da parte delle istituzioni finanziarie e la legittimazione regolamentare apriranno nuove opportunità e sfide per gli investitori. Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità del CME di creare un mercato efficiente e attrattivo per il trading di Bitcoin, dimostrando al contempo la maturità del settore delle criptovalute.