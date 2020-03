La DeFi è la nuova speranza per la Blockchain dopo la fine delle ICO/IEO truffaldine?

Le ICO non regolamentati sono stati sostituiti da prodotti DeFi con criptovaluta nel 2019, secondo unrapporto Blockchain 2020 di CB Insights.

Secondo il rapporto del 19 marzo, le attività detenute in piattaforme finanziarie decentralizzate sono cresciute di oltre il 200% da gennaio 2019 al picco nel febbraio 2020, da meno di $ 300 milioni a oltre $ 1,2 miliardi. Allo stesso tempo, gli ICO nel 2019 sono aumentati del 95% in meno rispetto al 2018, con un finanziamento totale che è precipitato da oltre $ 7,8 miliardi a soli $ 371 milioni, secondo il rapporto.

I vincitori nello spazio DeFi includevano il protocollo Maker, che ospita una stablecoin supportata da crypto, e il protocollo di prestito DeFi Compound. A partire da marzo 2020, ilprotocolloMaker è stato supportato da oltre $ 280 milioni in attività; Compoundseguito con $ 70 milioni.

Tutti cresciuti

Sebbene DeFi sia ancora uno spazio altamente sperimentale e instabile, alcune aziende hanno preso serie iniziative per proteggere i propri utenti, tutti i segni di un settore in via di maturazione che sta iniziando a prendere sul serio.

Secondo il rapporto, un numero crescente di servizi di criptovaluta, tra cuiLedger , Anchorage e Knox, ora mantiene o prevede di attuare polizze assicurative per proteggere le partecipazioni dei propri clienti. Coinbase e Gemini ora assicurano i clienti per oltre $ 200 milioni contro attività criminali.

E anche i servizi fiscali di criptovaluta hanno iniziato a guadagnare trazione verso la fine dell’anno, tutti segnali che DeFi si è impegnato a rimanere nei libri.Secondo la relazione , la piattaforma Ledgible di ZenLedger , Taxbite Verady haraccolto almeno $ 8,4 milioni in finanziamenti in fase iniziale.

Verso est …

Il rapporto CB Insights rileva inoltre che gli Stati Uniti e la Cina hanno dominato i finanziamenti per i progetti blockchain dal 2015, costituendo quasi il 70% di tutti i finanziamenti offerti in quegli anni.

Ma il centro di gravità finanziario ha continuato a spostarsi verso est nel 2019. Il 30% degli accordi di finanziamento proveniva dagli Stati Uniti nel 2019, in calo dal 41% nel 2017, mentre la Cina ha catturato il 22% degli affari del 2019, rispetto al 10% nel 2017.

Gli affari importanti nel 2019 includevano $ 294 milioni per Ripple; $ 100 milioni per il progetto di tokenizzazione IPProxicoin ; e $ 1,2 miliardi per Figure Technologies, che token equità domestica e altri prodotti ipotecari.

… Ma cambiando virata

Il rapporto CB Insights afferma che gli investitori della blockchain hanno costantemente indirizzato meno finanziamenti alle soluzioni blockchain aziendali. (CB Insights definisce blockchain aziendali come quelli progettati per migliorare l’efficienza aziendale e ridurre le spese di back-office).

Il 2019 non è stato diverso.Le blockchain aziendali hanno raccolto appena $ 434 milioni da società di capitale di rischio nel 2019, rispetto ai $ 2,4 miliardi raccolti per prodotti crittografici decentralizzati e progetti infrastrutturali. CB Insights ha evidenziato il facilitatore dei pagamentiCelo e il gestore minerario Bison Trailscome esempi di grandi vincitori nello sviluppo di infrastrutture e protocolli crittografici.

Governi sul blocco

In tutto il mondo, CB Insights segnala un crescente interesse da parte delle banche centrali nazionali nello sviluppo delle proprie valute digitali. La Cina guida il pacchetto e prevede di lanciare la sua valuta digitale nel 2020, mentre Francia, Turchia e Bahamas hanno intrapreso o lanceranno a breve i propri programmi pilota.

Altre nazioni si trovano in varie fasi di ricerca e sviluppo sulle valute digitali della banca centrale. Gli Stati Uniti hanno indicato in particolare meno urgenza del suo principale rivale, la Cina.

In una riunione del comitato della Camera del dicembre 2019, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin hadichiarato:

“… Il presidente della Federal Reserve Powell e io ne abbiamo discusso a lungo: entrambi concordiamo sul fatto che nel prossimo futuro, nei prossimi cinque anni, non vedremo la necessità che la Fed emetta una valuta digitale”.

Ma gli economistie altripensano che gli Stati Uniti debbano accelerare se vogliono assicurarsi che il dollaro rimanga la valuta di riserva mondiale.

ICO: andato per sempre?

Le ICO potrebbero essere passate di moda, aumentando meno del 5% nel 2019 rispetto al 2018, ma sono davvero andate per sempre?

CB Insights trova speranza in una piccola selezione di raccolte di fondi condotte ai sensi delle nuove normative governative in Francia e Tailandia e nei recenti progressi sui quadri legali in via di sviluppo negli USA.

Il rapporto indica che tali sviluppi potrebbero essere sostenuti dal continuo sviluppo di servizi di monitoraggio della blockchain comeChainalysis , Elliptic e CipherTraceche hanno raccolto oltre $ 68 milioni nel 2019.