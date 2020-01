La finanza decentralizzata (DeFi) è posizionata per unire ecosistemi frammentati e sbloccare miliardi di dollari in potenziale inattivo, inaugurando un’altra era di innovazione crittografica.

Le promesse della rivoluzione

Blockchain e criptovalute hanno promesso un nuovo mondo utopico decentralizzato, libero da banche centrali, governo e censura. Gli appassionati hanno immaginato un mondo in cui potere e controllo si sono spostati dai pochi per arricchire i molti.

Tuttavia, la realtà è che la blockchain stessa non farà nulla. La tecnologia Blockchain da sola non è altro che un database glorificato. È l’applicazione della blockchain ⁠ – e come la usiamo that – che alla fine porterà e modellerà i cambiamenti così tanto ricercati dai credenti.

Ed è per questo che gli sviluppatori di blockchain e dApp in tutto il mondo sono così impegnati a cercare i maggiori problemi che possono beneficiare della blockchain.

Questo è anche il motivo per cui gli investitori in criptovalute trascorrono innumerevoli ore a ricercare, intervistare e condurre due diligence su startup cripto in erba alla ricerca dell’applicazione killer della blockchain.

Allo stesso modo, i gestori di fondi crittografici e i loro analisti trascorrono mesi discutendo sulla strategia del fondo e sulla tesi di investimento, speculando su dove potrebbero trovarsi queste applicazioni killer e su come potrebbero realizzarsi.

Blockchain come denaro

Prima del 2017, la narrazione dell’applicazione killer della blockchain era “soldi”.

Bitcoin e altre prime criptovalute hanno proposto nuove forme di denaro resistenti alla censura, non gravate dall’inflazione e prive di interessi politici e sovrani.

Questo nuovo denaro consentirebbe ai suoi possessori di avere il controllo esclusivo e reale del proprio denaro, come incarnato dall’espressione crittografica, “non le tue chiavi [private], non le tue monete”.

Tuttavia, una delle funzioni chiave del denaro come la conosciamo è quella di fungere da “mezzo di scambio”, qualcosa che è ampiamente accettato in cambio di beni e servizi.

L’instabilità e la volatilità dei cryptos rendono questa narrativa vulnerabile allo scetticismo. E pochi posti accettano Bitcoin o criptovaluta come pagamento, anche se quel numero è in rapida crescita.

Ethereum cambia il gioco

Quindi, nel 2017 il gioco è cambiato quando Ethereum ha dato origine al boom dell’ICO. L’applicazione killer della Blockchain si è spostata verso gli ICO: raccolta fondi, tokenizzazione e emissione di asset privi di regolamentazione e intervento del governo.

In breve, Ethereum ha permesso a chiunque di prendere parte alle start-up in qualsiasi parte del mondo ⁠, un diritto precedentemente riservato a un sottogruppo di élite finanziaria, importanti investitori di capitali di rischio.

Tuttavia, i regolatori sono entrati e hanno fermato gli ICO nelle loro tracce, e ancora una volta la narrazione ha iniziato a spostarsi tra esperti di criptovalute.

Nel 2018, la bolla ICO si è sgonfiata e milioni di investitori in criptovalute hanno visto diminuire il valore delle loro criptovalute di oltre l’85%. Nel frattempo, la prossima applicazione killer per blockchain ha già iniziato a guadagnare slancio.

DeFi come Killer Application di Blockchain

La finanza decentralizzata (DeFi) è stata una tendenza in crescita negli ultimi due anni. Questo sottosettore dell’industria delle criptovalute sta crescendo in modo esponenziale e si prevede che la tendenza continuerà nel prossimo futuro.

DeFi promette di interrompere il sistema bancario tradizionale rimuovendo costosi intermediari e altri cercatori di affitto. Ma il sistema bancario esiste da secoli e non verrà rimosso facilmente. L’adozione di Crypto non avverrà dall’oggi al domani, né l’ascesa di DeFi.

Tuttavia, il fatto è che ora ci sono decine di milioni di investitori crittografici in tutto il mondo che detengono collettivamente oltre $ 200 miliardi di attività. E nessuna di queste risorse viene messa al lavoro.

Immagina di avere $ 200 miliardi pigramente seduti in un conto di risparmio, senza guadagnare interessi. Molte di queste risorse non sono nemmeno utilizzabili per acquistare una tazza di caffè.

Questo è essenzialmente dove si trova il mercato e perché il caso di DeFi è così forte.

Sebbene il mercato sia relativamente giovane, il capitale bloccato nei contratti smart DeFi è cresciuto da $ 0 a quasi $ 700 milioni in poco più di 24 mesi.

Driver dietro la DeFi

Maker DAO , una piattaforma che consente agli investitori in possesso di Ethereum e altre attività ERC-20 di ottenere prestiti utilizzando la loro cripto come garanzia. Questi prestiti coniano stablecoin agganciati al dollaro, risolvendo i problemi di volatilità. Ora, Maker ha incassato oltre $ 370 milioni in prestiti e vanta una capitalizzazione di mercato di quasi $ 500 milioni.

Synthetix , una piattaforma che consente alle persone di scambiare valute fiat sintetiche, criptovalute e materie prime emesse sulla blockchain di Ethereum ancorata a beni reali, ora ha $ 124 milioni bloccati.

Il token di Synthetix è passato da $ 0,03 nel gennaio 2019 a $ 0,92 l’anno successivo, con guadagni di oltre il 2.900%.

Compound , una piattaforma di prestito decentralizzata che consente alle persone di prestare in prestito token Ethereum e ERC-20 per interessi, attualmente ha $ 89,4 milioni di asset crittografati bloccati.

Cosa verrà dopo?

Mentre un ecosistema DeFi sano sta già iniziando a formarsi, il problema più grande è che la maggior parte delle piattaforme attuali nell’ecosistema soddisfa solo la blockchain di Ethereum.

Tutte le altre blockchain sul mercato oggi, anche Bitcoin, non hanno ecosistemi sani di applicazioni per fornire questi servizi tanto necessari.

Nel prossimo futuro, un’applicazione unirà i frammentati mercati delle criptovalute e sbloccherà miliardi di dollari di potenziale. Da lì in poi, la criptovaluta e la blockchain continueranno a chiamare per trasformare la finanza.