Chainlink potenzia la DeFi con le nuove reti di dati di riferimento sui prezzi

Il progetto oracolo di Chainlink ( LINK ) ha avuto un grande anno nel 2019, ei suoi costruttori stanno cercando di mantenere questo passo forte con un’altra corsa produttiva nel 2020. Come?

Diventando una molla più utile per il fiorente movimento finanziario decentralizzato di Ethereum , per cominciare.

Verso quell’obiettivo, Chainlink è già partito per le gare. Il 30 gennaio, l’oracolo del middleware ha svelato i suoi dati di riferimento sui prezzi Chainlink per DeFi , un nuovo strumento costruito sul retro di oltre 25 reti oracolari alimentate da Chainlink in grado di connettere progetti DeFi emergenti con una varietà di importanti dati sui prezzi off-chain.

Migliori flussi di dati significano migliori dApp e migliori dApp indicano che Ethereum stesso potrebbe diventare molto più vitale come piattaforma finanziaria e oltre. Più semplicemente, Chainlink sta iniziando ad attualizzare le prime pietre miliari della sua missione a lungo termine.

Verso una DeFi più robusto

“Le reti oracle di dati di riferimento sui prezzi di Chainlink espandono notevolmente la quantità di dati sicuri e affidabili accessibili a Ethereum Dapps, accelerando notevolmente la velocità con cui i nuovi prodotti DeFi possono essere lanciati con successo”, ha osservato il team Chainlink.

Di conseguenza, il nuovo portale di riferimento DeFi del progetto fornisce un’unica dashboard attraverso la quale gli utenti possono facilmente navigare attraverso i dati sui prezzi delle reti oracle sottostanti.

Al momento il portale è organizzato in due categorie principali: coppie di trading in USD e coppie di trading in ETH.

I dati di riferimento dell’USD sono supportati principalmente da Synthetix, che è attualmente uno dei più grandi progetti di DeFi, mentre l’ETH accoppia i dati sulle reti di Chainlink è principalmente alimentato dal nuovo ma incredibilmente innovativo progetto Aave.

In particolare, le coppie USD coperte inizialmente includevano:

ETH / USD

BTC / USD

AUD / USD

EUR / USD

CHF / USD

GBP / USD

JPY / USD

XAG / USD

XAU / USD

Per quanto riguarda le coppie ETH fornite, sono le seguenti:

LINK / ETH

DAI / ETH

MKR / ETH

BTC / ETH

REP / ETH

ZRX / ETH

BAT / ETH

KNC / ETH

USDC / ETH

USDT / ETH

TUSD / ETH

MANA / ETH

LEND / ETH

LRC / ETH

SNX / ETH

SUSD / ETH

E ora questi dati di riferimento dei prezzi decentralizzati possono essere facilmente utilizzati da chiunque o da qualsiasi progetto DeFi, ha sottolineato Chainlink nel loro annuncio:

“Le reti Oracle decentralizzate Chainlink per i dati di riferimento dei prezzi sono una risorsa della comunità condivisa supportata dai suoi utenti, che pagano meno per l’utilizzo di queste reti oracolari di quanto richiederebbe per trasmettere gli stessi dati singolarmente, beneficiando al contempo di un significativo aumento della sicurezza creata dal decentramento delle reti oracolari “.

Perché è utile

Di per sé, una blockchain come Ethereum può solo sapere cose su se stessa, ad esempio lo stato.

Ci vuole un progetto oracolo di “middleware” come Chainlink per rendere le applicazioni su Ethereum in grado di trasmettere informazioni dal mondo off-chain, una dinamica che può rendere i casi d’uso di Ethereum molto più potenti e flessibili. Come i costruttori di Chainlink hanno spiegato l’utilità delle loro reti:

“Mentre alcuni Dapp possono operare esclusivamente utilizzando dati on-chain, in modo conservativo, il 90% delle applicazioni DeFi necessita di una connessione costante ai dati off-chain per funzionare in modo affidabile, solido ed economicamente sostenibile. La maggior parte della scoperta dei prezzi avviene al di fuori delle reti blockchain (off-chain), come nei principali scambi, e i prezzi variano su queste piattaforme. Di conseguenza, ottenere il prezzo più affidabile per un asset richiede l’aggregazione da più fonti di dati off-chain. “

Aiutare EMINENT

Le notizie sui dati di riferimento di Chainlink hanno segnato la seconda volta che il progetto ha fatto notizia sulla criptoeconomia questa settimana.

Il primo è arrivato quando il gruppo di lavoro SEE Mainnet, un’iniziativa sostenuta sia dall’Enterprise Ethereum Alliance che dalla Fondazione Ethereum, ha rivelato di aver accolto con favore Chainlink per aiutare a guidare la nuova iniziativa “Ethereum Mainnet Integration for Enterprises” o EMINENT.

Tale sforzo vedrà Chainlink coordinarsi con gli altri sulla creazione di nuovi standard per i processi di tenuta dei registri aziendali su Ethereum. “Chainlink ha l’esperienza nel mantenere diversi database, gestiti da diverse aziende, in uno stato di coerenza”, ha dichiarato John Wolpert, vicepresidente del gruppo di lavoro SEE Mainnet.