Criptovalute Da Tenere D’occhio: Alternative Più Ecologiche a Bitcoin

I tweet di Elon Musk inviano Bitcoin sulla luna o stridendo verso il basso da un po ‘di tempo, ma la sua ammissione sull’impatto ambientale della criptovaluta ha inviato diversi tipi di onde d’urto in tutto il mercato.

In breve, l’estrazione di Bitcoin utilizza più elettricità ogni anno rispetto a tutta l’Argentina o i Paesi Bassi, il che ha portato molti investitori focalizzati sulla sostenibilità a cercare valute digitali che abbiano un impatto inferiore o addirittura minimo sull’atmosfera terrestre.

Prima di esaminare alcune di queste criptovalute più ecologiche, dobbiamo capire perché il mining di criptovalute è così dispendioso in termini di energia.

Prova Di Lavoro

Ha tutto a che fare con il design intrinseco del sistema di registro, chiamato blockchain, che si trova dietro queste valute digitali.

Per convalidare le transazioni e prevenire il problema della “doppia spesa” che altrimenti potrebbe esistere per le valute digitali decentralizzate in cui non esiste un’unica autorità come una banca centrale (o Paypal) responsabile, l’algoritmo della blockchain registra ogni singola transazione effettuata utilizzando la valuta.

Questo può sembrare abbastanza semplice ma, per ogni transazione, tutti sulla rete ricevono una copia della transazione e ogni copia è collegata a tutte le altre copie.

Inoltre, affinché ciascuna di queste transazioni sia convalidata con il sistema di “prova del lavoro” utilizzato per Bitcoin, è necessario risolvere enigmi matematici sempre più complessi per trovare una soluzione che corrisponda a un numero specifico fornito da un blocco di transazioni per collegarlo ad altri blocchi risolti, formando la catena di blocchi nota come blockchain.

Per realizzare queste soluzioni hai bisogno di computer molto potenti, noti come nodi, e quando hai migliaia e migliaia di PC ronzanti con potenti sistemi di raffreddamento, userai molta elettricità.

Prova Della Posta In Gioco

Ma non tutte le criptovalute usano il proof-of-work come meccanismo blockchain. Il concetto di “proof of stake” è stato progettato in parte come un’alternativa più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, in quanto non richiede tanta energia nel processo di block mining.

In termini semplici, proof-of-stake, o staking in breve, significa che più criptovaluta possiedi più puoi estrarre.

Richiede agli utenti di mettere da parte parte della loro valuta come “posta in gioco” per consentire loro di diventare un validatore nella rete. Come validatori, sono simili ai miner in quanto amministrano le transazioni e creano nuovi blocchi, sebbene i blocchi di dati delle transazioni siano limitati a una capacità massima di 1 megabyte prima di essere duplicati sulla rete.

Quindi, invece di usare l’energia per rispondere ai puzzle come nella prova di lavoro, i validatori di staking si limitano a estrarre una percentuale di transazioni che riflette la quantità di valuta che hanno puntato.

Ad esempio, se possiedi lo 0,5% di tutte le monete disponibili, puoi estrarre solo lo 0,5% dei blocchi, ma se hai un gigantesco 4% della valuta potresti estrarre il 4% dei blocchi.

Monete Più Ecologiche Da Tenere D’occhio

Se questo sembra un po ‘troppo simile al capitalismo, alcune delle monete che utilizzano la proof of stake, come Cardano, azionano un meccanismo in cui vengono selezionati gruppi di partecipanti o pool di utenti per creare nuovi blocchi in base alla posta che controllano nella rete.

Cardano è una piattaforma e la sua moneta Ada è una delle principali alternative di Bitcoin verdi che utilizza il proof-of-stake come meccanismo di consenso, insieme a Polygon e Cosmos.

Cardano utilizza un protocollo proof-of-stake che secondo i suoi creatori è il primo meccanismo di sicurezza dimostrabile del suo tipo, e il primo protocollo blockchain basato su ricerche peer-reviewed e ha “garanzie di sicurezza comprovate in grado di facilitare la propagazione globale, reti senza autorizzazione con requisiti energetici minimi ”.

Polygon è un altro framework proof-of-work, su cui il token principale si chiama MATIC e si basa sulle blockchain di Ethereum.

Cosmos, dove la valuta si chiama Atom, è un terzo concorrente proof-of-stake.

Ripple e la sua criptovaluta correlata, XRP, non utilizza prove di lavoro né picchettamento, con il suo meccanismo di consenso distribuito unico si dice che sia più veloce, più economico, più affidabile e più sostenibile della maggior parte dei concorrenti.

Queste monete alternative più verdi hanno tutte visto picchi da quando Musk ha detto di essere “preoccupato per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin”.

Conclusione

Come nota finale, va sottolineato che non tutta l’energia utilizzata per estrarre Bitcoin sta producendo gas serra, con Argo Blockchain (LON: ARGO) una delle tante aziende che mirano a estrarre criptovalute alimentate da fonti di energia rinnovabile.

Ci sono anche suggerimenti secondo cui Bitcoin e Dogecoin potrebbero essere migrati verso meccanismi a minor consumo energetico, anche se questa è una storia completamente diversa.