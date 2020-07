COSA RENDE BITCOIN DIVERSO?

Qual è la differenza tra la valuta virtuale e Bitcoin introdotta nell’esempio precedente? In realtà, il motivo per cui esiste è completamente diverso.

La valuta virtuale che può essere utilizzata solo all’interno di un gioco o sito Web specifico viene creata da una società all’altra. Ma io ho un obiettivo.

Bitcoin, d’altra parte, è una valuta virtuale destinata ad aiutare tutte le attività economiche del pianeta, come dollari e yen che sono gestiti universalmente

Bitcoin è progettato per essere “utile” nella vita di tutti i giorni in tutto il mondo. Dal momento che è una valuta virtuale, non ci sono banconote o monete, ma è progettata in modo da poter acquistare e vendere beni utilizzando il tuo PC o smartphone come portafoglio.

Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, è una valuta virtuale creata con l’obiettivo di diventare una valuta di prossima generazione più conveniente, stabile e utilizzabile in tutto il mondo rispetto allo yen e al dollaro.

Bitcoin e moneta elettronica

Che cosa è la moneta elettronica?

La moneta elettronica è un concetto simile alla valuta virtuale. È una parola che appare spesso nel descrivere Bitcoin. Se li confondi, ciò ostacolerà la tua comprensione, quindi ti preghiamo di tenerli in ordine.

La moneta elettronica è un mezzo per realizzare pagamenti elettronici (scambiando dati) senza usare banconote e monete. Ci sono tipi che eseguono pagamenti online e ci sono metodi di pagamento senza contatto che stanno diventando il pilastro in questi giorni. Viene utilizzato quando si prende un treno o si paga in un negozio.

È un meccanismo che sta già penetrando nella vita di tutti i giorni, quindi penso che molte persone lo abbiano effettivamente utilizzato. È molto conveniente perché non devi estrarre le monete dal tuo portafoglio.

Bitcoin ha anche la caratteristica che può essere usato come moneta elettronica. In primo luogo, Bitcoin è una valuta virtuale che non ha banconote e monete, quindi è naturale che possa essere utilizzata come moneta elettronica.

Allora è la moneta elettronica bitcoin?

La moneta elettronica, oggi comunemente usata, esiste fondamentalmente per effettuare pagamenti elettronici utilizzando la valuta utilizzata nell’area. Per maggiori dettagli crypto trader login per l’account bitcoin.

Nel caso del Giappone, ad esempio, verrà utilizzata la moneta elettronica anziché le banconote e le monete in yen per rendere più convenienti i pagamenti in yen. Pertanto, l’utente dovrà depositare lo yen che possiede sul terminale di moneta elettronica o versare i soldi sul conto bancario utilizzato quando si effettua il pagamento con moneta elettronica.

Sebbene i pagamenti vengano effettuati elettronicamente senza l’utilizzo di banconote o monete, la realtà è che stiamo scambiando la valuta yen.

Bitcoin non si tratta di caricare uno yen su qualsiasi terminale.

Quando acquisti prodotti utilizzando Bitcoin, devi prima scambiare la valuta dello yen che hai con la valuta di Bitcoin. Solo quando scambi yen con Bitcoin, puoi eseguire pagamenti con Bitcoin.

Il flusso di pagamento dopo lo scambio di denaro è lo stesso della moneta elettronica generale. Nei negozi che accettano pagamenti in Bitcoin, puoi effettuare pagamenti in Bitcoin elettronicamente. Quindi, le monete bit che possiedi diminuiranno e le monete bit che possiedi aumenteranno.

Bitcoin è una valuta virtuale. È una valuta, a differenza dello yen e del dollaro, sebbene sia virtuale. La moneta elettronica è un meccanismo che consente il pagamento senza utilizzare denaro. La valuta virtuale non è moneta elettronica.

Chi gestisce Bitcoin?

Ho detto che è una valuta che non è controllata dalla nazione o dalle società, ma chi emette Bitcoin e gestisce la distribuzione?

Da un punto di vista di buon senso, è solo una massa di rischio, come una valuta che nessuno controlla. Se qualcuno può emettere arbitrariamente una grande quantità di valuta e diventare ricco in quella valuta, il credito della valuta andrà perso. Tali valute instabili non circolano e nessuno trova valore.

Bitcoin non ha un controllo centrale, ma utilizza invece una rete di computer per controllare la valuta.

Questo record visualizzato aiuta a prevenire la falsificazione di valuta e il doppio pagamento. Tutti i record rimangono, ma non contengono alcuna informazione personale. I record esistono esclusivamente per garantire l’integrità della distribuzione Bitcoin.