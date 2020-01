Secondo la Reuters gli esperti delle sanzioni delle Nazioni Unite avvertono le persone di non partecipare a una conferenza di criptovaluta in Corea del Nord a febbraio, segnalandola come una probabile violazione delle sanzioni, secondo un rapporto confidenziale che dovrebbe essere presentato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla fine di questo mese .

L’avvertimento arriva dopo che gli esperti indipendenti delle Nazioni Unite hanno detto al consiglio in agosto che la Corea del Nord ha generato circa 2 miliardi di dollari per i suoi programmi di armi di distruzione di massa usando attacchi informatici “diffusi e sempre più sofisticati” per rubare dalle banche e dagli scambi di criptovaluta.

La Corea del Nord è soggetta a sanzioni delle Nazioni Unite dal 2006 a causa dei suoi programmi relativi a missili nucleari e balistici.

Il Consiglio di sicurezza di 15 membri ha rafforzato all’unanimità tali misure nel corso degli anni, spingendo Pyongyang a cercare modi alternativi per fare soldi.

Nell’aprile dello scorso anno, la Corea del Nord ha tenuto la sua prima conferenza blockchain e criptovaluta e un organizzatore ha detto a Reuters che oltre 80 organizzazioni hanno preso parte. Un americano che ha partecipato è stato accusato di violare le sanzioni statunitensi.

La prossima conferenza

La prossima conferenza si terrà dal 22 al 29 febbraio, secondo il suo sito web.

Un estratto del prossimo rapporto annuale degli esperti delle sanzioni delle Nazioni Unite, visto da Reuters, avverte che le presentazioni alla conferenza “hanno incluso discussioni esplicite sulla criptovaluta per l’evasione delle sanzioni e il riciclaggio di denaro”.

Spiega quindi che le sanzioni delle Nazioni Unite impongono ai paesi di impedire la fornitura di “transazioni finanziarie, formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza” se ritengono che ciò potrebbe contribuire ai programmi nucleari o relativi ai missili balistici della Corea del Nord o all’evasione delle sanzioni.

Il rapporto completo dovrebbe essere presentato al comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU in Corea del Nord entro la fine del mese.

La missione della Corea del Nord presso le Nazioni Unite non ha immediatamente risposto a una richiesta di commento.

NESSUNA PROVA DI ENTRATA

Un portavoce del governo britannico e un diplomatico del Consiglio di sicurezza di un altro paese, parlando a condizione di anonimato, hanno entrambi affermato che il programma informatico della Corea del Nord è stato utilizzato per raccogliere informazioni, eludere sanzioni e generare entrate.

“Supportare l’uso da parte della RPDC della criptovaluta e della tecnologia blockchain, rischia di violare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza perché aumenterebbe inevitabilmente la capacità della Corea del Nord di sovvertire sanzioni e generare entrate per i suoi programmi di armi”, ha detto il portavoce britannico citando il nome ufficiale della Corea del Nord, il Democratico Repubblica popolare di Corea (RPDC).

Gli Stati Uniti hanno accusato formalmente l’esperto di valuta digitale americana Virgil Griffith la scorsa settimana dopo aver partecipato alla conferenza sulla criptovaluta nordcoreana l’anno scorso.

I pubblici ministeri lo accusano di fornire servizi alla Corea del Nord senza l’approvazione degli Stati Uniti e di eludere le leggi statunitensi.

Quando Griffith – che ha conseguito un dottorato presso il California Institute of Technology – è stato arrestato a novembre, i pubblici ministeri hanno affermato che lui e altri partecipanti alla conferenza avevano discusso di come la tecnologia di criptovaluta potesse essere utilizzata da Pyongyang per riciclare denaro ed eludere sanzioni.

“Sebbene alla stampa non sia stato permesso di partecipare alla conferenza e i suoi procedimenti non siano stati pubblicati apertamente, la recente accusa di un americano per violazioni delle sanzioni fa luce sullo scopo previsto della conferenza”, hanno scritto gli esperti delle sanzioni delle Nazioni Unite nell’estratto dell’imminente rapporto.

I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che Griffith ha incoraggiato altri cittadini statunitensi a partecipare alla conferenza del mese prossimo in Corea del Nord.

Il sito web della conferenza osserva in particolare che gli americani sono invitati a presentare domanda di partecipazione e che i loro passaporti non saranno timbrati “quindi non ci saranno prove del tuo ingresso nel paese”.

Le criptovalute, come bitcoin ed etere, vengono create attraverso un processo informatico chiamato mining, che richiede hardware potente. Una volta generati, possono essere scambiati su piattaforme online anonime con valute legali come il dollaro USA, che a loro volta possono aiutare attività illecite come eludere sanzioni o riciclare denaro.

La tecnologia Blockchain è un libro mastro digitale che costituisce la spina dorsale di molte criptovalute come il bitcoin.