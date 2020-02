The Simpsons parlano di Crypto e Blockchain nell’ultimo episodio mitico

La tecnologia crittografica e blockchain è stata al centro dell’ultimo episodio di The Simpsons. La comparsa di valute digitali nel popolare programma televisivo animato è l’ultima di una lista crescente di riferimenti alla cultura pop per valute virtuali.

“Frinkcoin”: video esplicativo sulle criptovalute sui Simpson

Nell’episodio intitolato Frinkcoin , il professor Frink, uno dei personaggi dello show sviluppa una criptovaluta, spostando temporaneamente Mr. Burns come la persona più ricca di Springfield – una città immaginaria che funge da ambientazione principale dello show.

Jim Parsons, che ha interpretato il famoso fisico teorico geniale, il Dr. Sheldon Cooper, nella sitcom di successo della TV – The Big Bang Theory, offre una spiegazione fuori campo dei principi di base di criptovaluta e blockchain. Un estratto di uno dei monologhi di Parsons recita:

“Perché la criptovaluta funzioni, abbiamo bisogno di un registro di ogni transazione che si verifica. Questi sono registrati in quello che viene chiamato un libro mastro distribuito. Quando si utilizza la valuta, la transazione viene registrata nel libro mastro. E quando un libro mastro viene riempito, aggiungiamo a una catena di libri precedenti. Questa è la blockchain. “

Nel corso degli anni, The Simpsons ha acquisito notorietà per previsioni stranamente accurate di eventi futuri. Gli episodi dello spettacolo hanno predetto correttamente eventi come la scoperta del bosone di Higgs, i programmi di spionaggio clandestino della NSA, Donald Trump che diventa presidente degli Stati Uniti e lo scandalo della corruzione della FIFA tra gli altri.

Tuttavia, nel suo episodio crittografico, lo spettacolo non ha offerto alcuna previsione relativa alle valute virtuali ma ha preso in giro una rivelazione di Satoshi Nakamoto. Un estratto dello spettacolo che fa riferimento al creatore anonimo di Bitcoin (BTC) recita:

“Quindi, abbiamo grandi edifici pieni di computer con aria condizionata che divorano energia per risolvere inutili problemi di matematica. Ma ora non possiamo avere cannucce? Inoltre, sappiamo chi è Satoshi, ma non lo stiamo dicendo. “

Crypto in Pop Culture

Dalle parole Scrabble all’Oxford English Dictionary (OED) e persino ai collezionabili, i cryptos sembrano guadagnare più popolarità nella cultura pop. Nell’ottobre 2019, Satoshi è diventato l’ultima aggiunta al lessico crittografico sull’OED.

La popolare piattaforma di streaming Netflix ha anche creato documentari sulle criptovalute. Le valute digitali sono anche diventate una parte importante dell’economia dei meme, aumentando ulteriormente il suo fascino tra la demografia millenaria mobile verso l’alto.

Gli stakeholder di Crypto spereranno che una maggiore penetrazione delle risorse digitali nella cultura pop porti ad un’adozione più ampia delle criptovalute e della tecnologia blockchain.