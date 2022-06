Si è conclusa con grande successo la terza edizione del Blockchain Revolution Italian Summit,

l’evento più atteso dedicato alla Blockchain e alle Tecnologie Innovative, di cui la nostra testata Assodigitale.it è stata media partner in sinergia con lo Swiss Blockchain Consortium.

Grazie a tutti,relatori, esperti, partner, media e visitatori, in presenza e in digitale, è stato un evento di grande spessore sia in termini di interventi che di relazioni. Sono stati due giorni di grande fermento,sul palco si sono alternati esperti e relatori di alto profilo che hanno portato la loro conoscenza sulle tecnologie più innovative, nell’area espositiva i visitatori in presenza hanno potuto conoscere i Partner del summit e i loro progetti, e coloro che lavorano tutti i giorni con grande impegno alla rivoluzione digitale.



Due giorni di incontri, tavole rotonde, dimostrazioni e possibilità di conoscere i cambiamenti innovativi a vantaggio dell’uomo.

Da poche ore si è conclusa la III edizione del Blockchain Revolution Italian Summit, che si è svolta a Trento al Centro Congressi Interebrennero in presenza e in digitale.

Dalla I edizione il BRIS ha avuto come mission la promozione della cultura digitale, dell’informazione e della formazione, come momento di incontro tra le eccellenze del territorio e le principali aziende italiane ed europee, i più importanti interlocutori italiani ed internazionali, le università, i centri di ricerca.

In questa III edizione, abbiamo voluto valorizzare ulteriormente le caratteristiche della tecnologia Blockchain e, per far comprendere cosa vuol dire innovazione e trasformazione digitale, abbiamo ritenuto opportuno che il palcoscenico del Summit fosse condiviso anche con le Aziende che sviluppano sistemi di Intelligenza Artificiale, soluzioni IoT, Robotica e far comprendere l’importanza della Cybersecurity per la proprie attività aziendali e personali, oltre che per il rilievo nel contesto di sicurezza nazionale ed internazionale.

Sul nostro palco si sono alternati i più autorevoli interlocutori.



Solo per citare tre momenti su tutti:

la tavola rotonda sulla CYBERSECURITY, moderata da Donatella Maisto, a cui hanno partecipato l’Avv. Gennaro Maria Amoruso, il dott. Alessandro Anselmi, l’Avv. Massimiliano Nicotra, il Prof. Giuseppe Pirlo, il Prof. Vincenzo Rana, il dott. Gianluca Mazza, il Prof. Ranieri Razzante il Prof. Ing. Gabi Siboni, la Prof.ssa Annita Sciacovelli e il Prof. Antonio Teti;

il PANEL “Digital Assets and Security Token”, moderato dall’Avv. Andrea Messuti, con la partecipacipazione del dott. Paolo Ciocca, l’On. Centemero;

lo show di Robee, il primo robot umanoide sociale “made in Italy”, di Oversonic.

Durante la serata del 27 maggio sono stati assegnati i BRIS Award per premiare le realtà imprenditoriali che, grazie alla loro passione, capacità di innovare, visione del futuro e coraggio contribuiscono, attraverso le loro progettualità, a rafforzare il concetto di “innovazione tecnologica sostenibile a servizio della Comunità”.

Clicca qui per vedere le Aziende virtuose vincitrici dei BRIS Award

I premi (fisici) sono stati realizzati dal digital artist Paolo Barnabei, in collaborazione con BluMuuLab. La stessa BluMuuLab ha poi mintato queste opera in NFT, legandole al wallet del Partner vincitore.

Anche QUADRANS FOUNDATION ha voluto incoraggiare progetti e team a sviluppare il proprio prodotto/servizio o business sulla blockchain Quadrans e ha scelto Bcode e Labelscoin come assegnatari dei Quadrans Token in premio, che saranno necessari a finanziare l’apertura di tre Miner sulla Blockchain Quadrans per ogni progetto vincitore.

Molto affollata la sala della Masterclass sulla DeFi, che con i loro interventi hanno esaudito le richieste di conoscenza del pubblico, curioso e consapevole di necessità di preparazione per affrontare il cambiamento digitale finaziario in corso.

Il BRIS di Trento è stato anche un evento #SOSTENIBILE, grazie alla Partnership con NoiCompensiAmo.

Abbiamo reso le trasferte dei Partner intervenuti in presenza #Carbon#Neutral, cioè neutralizzando le emissioni di Co2 dei viaggi che loro compiranno per raggiungere il Centro Congressi Interbrennero, a Trento.

NoiCompensiAmo invierà, una volta che i nostri Partner saranno tornati a casa, un Attestato di Compensazione della loro trasferta, personalizzato.

I crediti di carbonio “made in Italy” certificati che ne derivano compensano le emissioni di Co2 di tutti i Partner coinvolti, per il bene della nostra amata Terra.

L’attenzione al territorio e alla nostra Madre Terra è stata rivolta anche dal nostro Partner Blu Muu Lab, tra le principali NFT Utility Agency italiane che, dopo il lancio dei primi NFT Utility nel mondo della ristorazione italiana con Oishi Japanese Kitchen, ora lancia un progetto green, dedicato alle api.

Nasce BeeNFT, il primo NFT Utility che permette di adottare un alveare, supportando i piccoli apicoltori italiani.

Nel corso delle due giornate Radio Ucapital24 ci ha seguito in streaming il 27 e il 28 maggio 2022,

mentre Radio Dream On Fly ha intervistato i nostri Partner e ha fatto l’intervista piu’ lunga mai fatta fino ad ora ad un Robot Umanoide, ovvero al nostro RoBee. Clicca qui per ascoltare l’intervista

Il BRIS è anche business, incontro tra aziende tecnologiche e non, di professionisti, di rappresentanti della PA e i nostri Partner hanno avuto la possibilità, attraverso l’area espositiva, di far conoscere, in maniera dedicata, le loro soluzioni, i progetti e i prodotti. Mentre le aziende in digital expo sono state visitate da centinaie di persone che si sono accreditate.

Questa vocazione di creare sinergia, collegamento, supporto, proposte di partecipazioni a progetti italiani ed europei è quella che caratterizza gli intervalli temporali tra un Summit e l’altro, perchè il BRIS non è solo una vetrina, un momento di confronto e anche di festa, ma è un lavoro giornaliero e appassionato nel supportare il business dei nostri Partner nella consapevolezza che la parola d’ordine di questo new deal non può non essere se non CONDIVISIONE, attenta, consapevole, autorevole, impegnata, messa in campo secondo la logica delle 4 R:

Ripartenza, Resilienza, Responsabilità, Relazione.

Il Summit è disponibile anche in modalità digitale, è possibile seguire tutti gli interventi nell’area riservata MyBCR e contattare i Partner nella pagina dedicata.

Per approfondire gli argomenti di qui sopra vai su www.blockchainrevolution.it

Grazie per l’attenzione, a presto per il prossimo Blockchain Revolution Italian Summit.