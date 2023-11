MARKETING MULTIMEDIA SI EVOLVE E DIVENTA TIG – THE INNOVATION GROUP

Nel contesto della crescente digitalizzazione e delle nuove sfide che si prospettano per le imprese, l’evoluzione è inevitabile. Ecco perché, dopo tre decenni di successi e innovazioni, Marketing Multimedia, un gruppo leader specializzato in soluzioni avanzate per la digital transformation delle imprese, ha deciso di rinnovarsi e presentarsi al mondo come TIG – The Innovation Group.

L’annuncio ufficiale è arrivato il 29 novembre 2023, in una conferenza stampa tenuta a Milano, dove il CEO di TIG, Roberto Silva Coronel, ha condiviso la visione di questa nuova fase dell’azienda. Il cambiamento non è solo di nome, ma rappresenta un profondo cambiamento nella struttura e nell’approccio di TIG per affrontare le sfide digitali future.

Una Crescita Sostenuta nel Mercato Digitale Italiano

Nel 2023, il mercato digitale italiano ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 2,7%, superando di gran lunga il modesto +1,2% del PIL. Secondo il Rapporto Annuale Digital Italy 2023, questo trend positivo dovrebbe continuare anche nel 2024. In particolare, si prevede un aumento significativo nei settori del software (+5,6% nel 2023 e +6,2% nel 2024) e dei servizi (+2,7% nel 2023 e +2,8% nel 2024). Questi dati dimostrano che gli investimenti nella trasformazione digitale stanno diventando il motore trainante dell’economia italiana.

L’Impatto delle Tecnologie Emergenti

L’accelerazione indotta dalle tecnologie emergenti, come l’Intelligenza Artificiale Generativa (AI Generativa), sta portando a un nuovo modo di vivere la quotidianità e a nuovi modelli di business. Si può paragonare questo cambiamento di paradigma all’avvento di Internet, esattamente 30 anni fa, quando è nato il Gruppo Marketing Multimedia. Ora, in un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, TIG – The Innovation Group, vuole essere il punto di riferimento per le imprese nella scelta delle soluzioni tecnologiche più adatte ai propri obiettivi di business.

Il Successo di TIG – The Innovation Group

TIG – The Innovation Group, con un organico di 72 persone e oltre 500 clienti attivi, ha registrato una crescita straordinaria del +10% rispetto all’anno precedente. Nel 2023, il suo giro d’affari supererà i 10 milioni di euro, con un CAGR del +21% negli ultimi 4 anni. Una testimonianza tangibile dell’efficacia delle soluzioni offerte da TIG.

Le Tre Aree di Business di TIG

All’interno di TIG – The Innovation Group, sono state create tre aree di business strategiche:

TIG Factory: Questa società, che ha incorporato PrimeWeb, è specializzata nella produzione creativa e nella costruzione di progetti digitali su misura per le aziende. Tra i suoi progetti di successo, spicca LiveForum, un’innovativa piattaforma completamente personalizzabile utilizzata da clienti prestigiosi come l’Università Bocconi, Manageritalia, ASK, Chantecler e BMW Group Italia. TIG Events: Con oltre 45.000 partecipanti all’anno e 400 clienti attivi, TIG Events si occupa della creazione e gestione di eventi, contenuti e ricerche per l’industria digitale in Italia. L’ampio portfolio di eventi include il NetComm Forum, il Cybersecurity Summit, l’AI Forum, il Banking Summit e il Digital Italy Summit. TIG Media: Questa società, risultato dell’acquisizione di MediaMatic, è esperta nello sviluppo e nella gestione di campagne di comunicazione, con una particolare attenzione all’integrazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale nei processi di ottimizzazione e gestione delle strategie media multicanale. Fra i suoi clienti figurano nomi illustri come Agos, Norqain, SENEC e Capital.com.

Un Comitato di Direzione di Eccellenza

Per guidare questa nuova fase di crescita e innovazione, all’interno di TIG – The Innovation Group è stato istituito un Comitato di Direzione presieduto dal Prof. Roberto Masiero e Roberto Silva Coronel, e composto da figure di spicco come Pietro Cerretani, CEO e azionista di TIG Events, Emilio Mango, General Manager e azionista di TIG Events, Valentina Usellini, General Manager di TIG Factory, e Marco Di Gioacchino, General Manager di TIG Media.

La Visione Futura di TIG

TIG – The Innovation Group punta a una crescita organica nelle aree dei servizi di content creation, delle ricerche di mercato, nella creazione di eventi proprietari e nello sviluppo di progetti digitali su misura per le imprese. Inoltre, l’azienda intende fornire consulenza strategica nel settore dei media. Parallelamente, TIG prevede di sviluppare nuove sinergie nel mondo accademico per accelerare i processi di ricerca e sviluppo, arricchendo così ulteriormente le sue soluzioni e la sua proposta di business.

L’Immagine Coordinata Rinnovata

In concomitanza con questo importante cambiamento, TIG – The Innovation Group ha deciso di rinnovare la sua immagine coordinata, introducendo un nuovo logo e un nuovo sito web, che potete visitare su www.tig.it. Questa nuova identità visiva riflette l’energia, l’innovazione e la determinazione di TIG nel suo impegno a supportare le imprese italiane nella loro digital transformation.

PARTE 2: IL FUTURO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE CON TIG – THE INNOVATION GROUP

Nel panorama in continua evoluzione della trasformazione digitale, l’ascesa di TIG – The Innovation Group è un segnale luminoso per le imprese italiane che cercano di navigare attraverso le sfide del mondo digitale.