L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS cancella Le principali conferenze tecnologiche nel mondo

Poiché l’ epidemia di coronavirus continua a mettere a dura prova le vite umane e le prestazioni economiche dei paesi globali, l’industria tecnologica non è immune. Diverse conferenze tecnologiche in tutto il mondo sono state annullate a causa della diffusione del virus, che deve ancora essere dichiarata come una pandemia globale.

L’annullamento delle principali conferenze tecnologiche ha già superato $ 1 miliardo, secondo le previsioni di denunce con perdite maggiori.

Tuttavia, il progresso della tecnologia ha svolto un ruolo importante nel mantenere il settore e le altre attività legate allo stesso funzionamento.

Diverse conferenze in tutto il mondo sono state ritardate alla cancellazione temporanea ha lasciato un impatto sull’ecosistema tecnologico, ma non è tutto.

Molte aziende chiedono alle persone di lavorare da casa come mai prima d’ora, conferenze si svolgono come streaming video in diretta, programmi educativi condotti online e altro ancora.

Questo ci fa credere che l’ecosistema digitale sia diventato un’alternativa efficace allo spazio di lavoro fisico e alle conferenze.

Naturalmente, le grandi aziende dello spazio sembrano aver già iniziato a considerare lo stesso.

Detto questo, ecco un elenco di tutte le principali conferenze che sono state cancellate a causa dell’epidemia di coronavirus (COVID-19).

Crediti fotografici: Google I / O

I / O di Google

Google I / O è uno dei più grandi eventi tecnologici dell’anno in cui l’azienda annuncia nuovi prodotti e funzionalità.

A causa dell’epidemia di coronavirus, la compagnia ha annunciato di voler annullare l’evento che si sarebbe tenuto allo Shoreline Amphitheatre in California, come al solito. Inoltre, Google ha vietato ai dipendenti di recarsi in altri Paesi senza un’autorizzazione speciale.

Crediti fotografici: Facebook

Facebook F8

Facebook ha annunciato che annullerà la F8 Developer Conference, che è uno dei più grandi eventi ospitati dal gigante dei social media. Solitamente attira migliaia di dipendenti da tutto il mondo.

Di solito, Facebook F8 si svolge a San Jose, in California. Sebbene la conferenza degli sviluppatori sia stata annullata, la società ha in programma di ospitare piccoli eventi locali.

Crediti fotografici: Microsoft Build

Microsoft Build

La conferenza degli sviluppatori di Microsoft Build è stata programmata a maggio a Seattle, come al solito. Sebbene sia una delle più grandi conferenze annuali che si svolgono ogni anno, la società potrebbe annullare o posticipare la conferenza a causa dell’epidemia di coronavirus.

L’anno scorso, oltre 6.000 persone da tutto il mondo si sono radunate per partecipare alla conferenza. Dobbiamo ancora ottenere una conferma ufficiale da parte di Microsoft in merito.

Crediti fotografici: TNW Conference

Conferenza TNW

La conferenza TNW 2020 è stata rinviata a causa dell’epidemia di coronavirus. L’evento è stato ora riprogrammato per accadere il 1 ° e 2 ottobre.

Nota come l’evento principale di Amsterdam, questa conferenza è stata rinviata con il focus principale sul benessere di partner, partecipanti, riprogrammazione di eventi, ecc.

Crediti fotografici: vertice Blockchain di Parigi

Vertice Blockchain di Parigi

Il vertice Blockchain di Parigi si sarebbe tenuto a Parigi alla fine di questo mese, ma l’evento è stato riprogrammato per accadere a dicembre.

L’evento è stato rinviato a causa del crescente scoppio del coronavirus. Questa decisione è stata presa dai grandi giocatori della criptovaluta e della blockchain.

Picture crediits: Mobile World Congress

MWC

Il Mobile World Congress è uno dei più grandi spettacoli telefonici al mondo in cui la maggior parte dei marchi eliminerà i propri modelli di punta. Quest’anno l’evento non si svolge più perché la fiera ospitata da GSMA a Barcellona lo ha cancellato . L’associazione ha preso una decisione in tal senso quando più aziende ed espositori hanno iniziato a ritirarsi dall’evento.

Crediti fotografici: Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra

Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra

I funzionari svizzeri hanno vietato tutte le riunioni di oltre 1.000 persone al fine di prevenire la diffusione del coronavirus. I produttori di automobili vengono lasciati nel caos poiché la più importante fiera automobilistica dell’anno è stata annullata. Nel prossimo futuro potrebbero esserci eventi separati dai marchi.

Crediti fotografici: MIPTV

MIPTV

L’organizzatore della conferenza francese Reed Midem ha ufficialmente annullato il MIPTV a causa dell’epidemia di coronavirus.

La cancellazione non è stata annullata ma è stata rinviata a causa della vicinanza al mercato Mipcom e alla sua componente festival.

La cancellazione di MIPTV segue il divieto di raccolta interna di 5.000 persone.

Crediti fotografici: SXSW

SXSW

La città di Austin ha cancellato SWSX e SWSZ Edu. In particolare, questa è la prima volta da oltre trent’anni che questo evento viene cancellato.

Poiché la città ha dichiarato un disastro per coronavirus, l’evento è stato cancellato. È un evento molto importante in molti modi.

Previsto per iniziare il 13 marzo, SWSX sta pensando di riprogrammare l’evento.