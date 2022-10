Lawrence H. Summers ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti al vertice AIM degli Emirati Arabi Uniti

L’economista Lawrence H. Summers è stato la voce principale nel dibattito nazionale sull’inflazione. Quali sono i rischi che si corrono una volta che l’inflazione sarà domata Riemergeranno la crescita lenta e la stagnazione secolare?

Lawrence H. Summers, il famoso economista americano che ha servito come 71 ° Segretario al Tesoro degli Stati Uniti dal 1999 al 2001 sotto Bill Clinton, nonché Direttore del Consiglio Economico Nazionale dal 2009 al 2010 sotto Barack Obama, offrirà le sue intuizioni sull’economia globale e sui mercati finanziari durante la 13a edizione del vertice AIM che si terrà il 21 e 22 novembre 2022 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

AIM Summit è il forum principale della regione per fornire approfondimenti sugli sviluppi degli investimenti e sulle condizioni del mercato globale. Quest’anno, un’enfasi particolare è posta sull’attuale economia globale, sull’inflazione, sulla stagflazione e sulla recessione. Summers fornirà le sue opinioni sul motivo per cui gli Stati Uniti saranno probabilmente diretti in una recessione entro i prossimi due anni. Summers discuterà di come la globalizzazione, il commercio e la tecnologia giocheranno un ruolo fondamentale nel futuro dell’economia globale.

Nel 2021, Summers ha ripetutamente denunciato il potenziale di inflazione negli Stati Uniti, mentre la Federal Reserve statunitense e molti economisti consideravano l’aumento dei prezzi transitorio.

Commentando la sua partecipazione all’AIM Summit, Summers afferma: “Gli investitori in asset alternativi devono navigare oggi in un contesto macroeconomico difficile e anticipare l’impatto che avrà sui loro portafogli domani. Al vertice AIM a Dubai, affronterò alcune delle domande più urgenti che gli investitori dovrebbero porsi: la ritrovata atteggiamento da falco della Fed porterà a una dolorosa recessione o progetteranno un atterraggio morbido?

Torneremo all’era post-2009 di stagnazione secolare o a un nuovo paradigma? Le previsioni sull’economia cinese che sorpasserà quella americana si riveleranno simili a quelle di Russia e Giappone, che oggi sembrano ridicole?

Raha Moradi, amministratore delegato dell’AIM Summit ha dichiarato: “Siamo onorati come organizzatori dell’AIM Summit di aver accolto un rinomato economista e un alto funzionario statunitense come Lawrence H. Summers.

Le sue opinioni sull’inflazione, la recessione e le politiche mondiali statunitensi e globali offriranno al nostro pubblico informazioni preziose che andranno a beneficio delle loro politiche e strategie in futuro. Sia gli investitori che i responsabili politici della regione GCC e MENA sono invitati a unirsi a noi mentre ascoltiamo le intuizioni predittive di Summers”.

Il vertice AIM riunisce e collega gli investitori all’interno di hedge fund, private equity, venture capital, risorse digitali, FinTech con i leader del settore globale. Quest’anno il vertice tratterà argomenti relativi alla costruzione di portafogli, ai mercati emergenti, ai mercati di frontiera, al credito privato, agli hedge fund, al futuro degli asset digitali, agli NFT, al metaverso, al crypto mining, all’ESG, agli Impact Investing e al Web 3.

Il pubblico ascolterà anche le opinioni di Summers su criptovalute e Blockchain.

Informazioni su AIM Summit – “Connettere le persone, Connettere idee, Connettere i mercati”

Il Summit AIM è iniziato oltre 7 anni fa con la missione di connettere le persone, connettere idee e connettere i mercati in investimenti alternativi. AIM Summit è il principale vertice sulla gestione degli investimenti alternativi che copre hedge fund, private equity, capitale di rischio, risorse digitali e debito privato, riunendo le migliori menti del settore degli investimenti alternativi con i più grandi allocatori.

AIM Summit è una piattaforma per discussioni sugli sviluppi degli investimenti, le condizioni del mercato globale, le ultime tendenze e funge da forum di networking per future opportunità commerciali. L’unica conferenza della sua natura e portata organizzata e orchestrata dall’industria in un ambiente intimo per indurre discussioni reali sulle migliori pratiche e sul know-how.