LATOKEN VCTV annuncia i nuovi eventi live dal 18 al 22 Maggio

LATOKEN VCTV è una piattaforma per lo streaming di eventi online. Più di 1000 spettatori lo guardano ogni giorno.

LATOKEN ospita giornalmente tavole rotonde relative a VC, gare di lancio e brainstorming sui modelli di business startup.50 + manager, investitori e fondatori di VC erano online, tra cui Matthew Le Merle (Managing Partner presso Blockchain Coinvestors, Chairman Europe presso Securitize), Tim Enneking (Founder presso Digital Capital Management), Nick Ayton (fondatore di Chainstarter Ventures), Ashton Addison (emittente di notizie e intervista su Host Reuters, Canada), Michael Coletta (responsabile del gruppo Blockchain Technology & Strateg London Stock Exchange) e altri.

LATOKEN VCTV sta inoltre trasmettendo in streaming i principali eventi online delle industrie blockchain, fintech e venture capital.

Se desideri trasmettere il tuo evento in streaming sulla piattaforma, scrivi la tua richiesta a maria.abozova@latoken.com

L’agenda di questa settimana:

Lunedì 18 maggio

16:00 ora del Regno Unito: Roadshow online “Investimenti e pivot durante la pandemia: mercato, viaggi e trasporti”



Martedì 19 maggio

14:00 ora del Regno Unito: Keynote di Decred

16:00 ora del Regno Unito: Startup Leaders club “Impatto di COVID-19 su Global Tech, Serie VII”



Mercoledì 20 maggio

13:00 ora del Regno Unito: Roadshow online “Raccolta fondi nell’era di una pandemia”

16:00 ora del Regno Unito: Keynote “Staying on the Mechanical Bull: The Power of Resilience in Startup Entrepreneurship” di Cheryl Contee, CEO | Fai grandi cose

16.30 ora del Regno Unito: Keynote di Kerem Kolcuoglu (Kol), Partner, Penrose Partners



Giovedì 21 maggio

Ore 11 del Regno Unito: tavola rotonda “Le leggi dell’investimento durante il Covid-19”

16:00 ora del Regno Unito Startup Leaders club “Il perno del modello di business nell’era della pandemia, serie IV”

17:20 ora del Regno Unito: Keynote di Gayatri Sarkar, Managing Partner presso Hype Capital VC Fund e Founder presso She – VC “Strategia di crescita per lo sviluppo del prodotto nell’era di COVID 19”



Venerdì 22 maggio

16:00 ora del Regno Unito, Roadshow online “Investimenti e pivot durante Pandemic: WorkTech, EduTech e RemoteTech”

Puoi trovare tutti i dettagli su relatori, investitori, progetti e candidarti per presentare il tuo progetto QUI