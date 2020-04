La prima conferenza virtuale senza scopo di lucro per combattere COVID-19 con Le star della Blockchain

FastBlocks sta lanciando la prima conferenza virtuale senza scopo di lucro per combattere COVID-19, l’evento presenta i migliori esperti e dirigenti di tutto il settore.

Organizzata da e rivolta a investitori, imprenditori, professionisti della blockchain e appassionati, la conferenza è concepita come un giro intimo tra i leader del settore.

Il lusso della libertà finanziaria, poiché tutti i proventi vengono donati, consente un programma preciso e conciso, che affronta solo le questioni veramente importanti.

Supera le aspettative quando i nomi più grandi ed emozionanti della blockchain si uniscono, vivono su Youtube, il 28 aprile alle 12 CET. Tra i relatori confermati vi sono il teenager più influente di TIME e CEO di Botangle: Erik Finman, il dott. Tobias Reichmuth di Crypto Finance AG, l’operatore di diverse criptovalute orientate all’istituzione, che ha recentemente chiuso un finanziamento di serie B da $ 14,5 milioni, CEO di Changelly, Eric Benz e il controverso Richard Heart, che ha annunciato che il suo progetto HEX è aumentato di 50 volte rispetto al BTC in soli quattro mesi.

In un settore sorprendente prima, Fastblocks.live donerà il 100% di tutte le sponsorizzazioni alla Croce Rossa attraverso le loro partnership BitPay e l’ammissione all’evento è gratuita.

I partecipanti possono aspettarsi oltre 4 ore di discussione sulle questioni più urgenti che devono affrontare le criptovalute e saranno in grado di porre le loro domande in una sessione di domande e risposte ai relatori, direttamente tramite YouTube .

Gli inviti ad accedere all’area di networking VIP Telegram in cui si incontrano relatori, sponsor, progetti e investitori possono essere richiesti direttamente sul sito Web Fastblocks.live.

La conferenza è organizzata dagli host CurioInvest e dal marketer “@DavidPKR” come un’arena aperta per i decisori Blockchain per creare reti, apprendere e consentire ai progetti di usare la propria voce per sempre.

Gli oratori annunciati oggi includono: Alexis Hamel, MD Solaris Digital Assets

Dr. Tobias Reichmuth, Crypto Finance AG

Eric Benz, CEO Changelly

Erik Finman, CEO di Botangle

Fernando Verboonen, CEO CurioInvest

Matthieu Gueissaz, direttore Blockchain Valley Ventures

Marjorie Hernández, fondatrice LUKSO

Prof. Dr. Philipp Sandner, capo del Centro Blockchain della scuola di Francoforte

Richard Heart, fondatore di HEX

Toby Lewis, CEO Novum Insight

Vladimir Kislinskii, CTO CurioInvest

Fastblocks è in diretta su Youtube il 28 aprile alle 12 CET. Per guardare e registrarti per opportunità di networking esclusive, visita https://www.fastblocks.live iscriviti al canale telegram Fastblocks