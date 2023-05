Il WMF – We Make Future porta il mondo nel futuro dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini

Si prepara ad accogliere oltre 60.000 presenze da 85 Paesi il WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale che per la sua 11^ edizione promette a tutti un salto nel futuro, per vedere ciò che sarà attraverso la lente dell’innovazione. Organizzato da Search On Media Group, il WMF – We Make Future attende più di 1.000 speaker da tutto il mondo, tra i quali anche Sir Tim Berners-Lee e Manuel Castells, oltre 90 stage formativi, più di 550 espositori e oltre 1.300 tra startup e investitori italiani e internazionali.

Nei 10 padiglioni dell’Area Fieristica spazio a robotica, AI e spettacoli tecnologici con Robot Sophia e l’esibizione della Jet Suit di Gravity, mentre sul Mainstage largo ad un palinsesto tematico quanto mai ampio tra attualità e futuro con personalità del calibro di Stefano Bonaccini, Edona Bilali, Anna Ascani, Pierpaolo Bombardieri, Jerry Kaplan, Pablo Trincia e Cecilia Sala, Giuseppe Lombardo e Nicola Gratteri e rappresentanti di grandi realtà tra cui ESA, IIT, ICE, Pegasus Tech Venture, CINECA, Monge, Intel, WWF Italia e RAI Pubblica Utilità. Non mancheranno concerti e show grazie alla presenza di artisti come Dardust, Dargen D’Amico, Roy Paci e creators come Camihawke, Favij e Power.

Da segnalare infine le numerose presenze istituzionali che da tutto il mondo presenzieranno per discutere di AI Leadership e di piani di innovazione a livello globale.

Tre giorni per fare il punto sui principali temi legati al presente e soprattutto al futuro globale dell’Innovazione tecnologica, digitale e sociale con un unico obiettivo, chiaro sin dal 2013: costruire un Futuro migliore. Il WMF – We Make Future, Fiera internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale torna a riunire il meglio dell’innovazione mondiale in Italia, con una undicesima edizione che siede allo stesso tavolo istituzioni, professionisti e realtà da 85 Paesi.

L’appuntamento è il 15, 16 e 17 giugno presso la fiera di Rimini, location della manifestazione organizzata da Search On Media Group che vede come Main Sponsor

la Regione Emilia-Romagna. Il WMF è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e da: Comune di Bologna, Agenzia Spaziale Italiana, Sport e Salute Spa, Invitalia, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Grazie a tutti gli attori nazionali e internazionali che anche per questa edizione stanno facendo con noi il percorso avviato anni fa per capire come usare le tecnologie e l’AI per impattare positivamente sulla società e costruire un futuro migliore. Il WMF – We Make Future infatti si connota come una piattaforma di costruzione del futuro che vede convergere i vari mondi della tecnologia, dell’AI, dell’imprenditorialità, della sostenibilità, dell’accessibilità e molti altri, mettendo a sistema competenze per generare nuove opportunità di sviluppo sostenibili. Riguardo all’AI, in particolare, il WMF 2023 sarà denso di eventi che coinvolgeranno esperti, istituzioni e centri di ricerca da tutto il mondo, l’evento Leadership for AI è un esempio, per ottenere spunti concreti e sostenibili di utilizzo e applicazione” spiega Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF e prosegue “ Il WMF renderà l’Italia e l’Emilia-Romagna capitale dell’innovazione internazionale, anche grazie alla presenza di delegazioni di startup da 80 Paesi; progetti innovativi che daranno visione di come l’imprenditoria innovativa possa rispondere a diverse sfide del futuro, tra cui anche quella climatica che ha colpito proprio la regione che ci ospita. Il nostro obiettivo è di dare un contributo, attraverso la manifestazione e gli attori che arriveranno da tutto il mondo, per far ripartire il territorio nel migliore dei modi. ”

Ad aprire la conferenza stampa anche la Vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani:

“Ringrazio Cosmano Lombardo e il WMF che ci consentono di discutere – in Italia – di futuro, di digitale e anche di presente in una maniera adeguata alle sfide che viviamo, cosa non così comune nel nostro Paese. Il fatto che in Italia si svolga un dibattito di questa levatura con ospiti prestigiosi è qualcosa di importantissimo, […] La politica deve porsi molto più seriamente di quanto fatto finora il tema della centralità del dato. […] Si parla spesso di come la tecnologia potrebbe togliere posti di lavoro, dovremmo invece discutere di più di come creare nuovi posti di lavoro attraverso le nuove tecnologie, in questo servono molti investimenti, soprattutto in formazione”.

“È un piacere essere con voi oggi per condividere il ruolo cruciale dell’innovazione in questo mondo

Desidero esprimere sincero apprezzamento per la collaborazione avviata in occasione del wmf international roadshow: dimostrazione del potere del lavoro congiunto verso un obiettivo comune il nostro e il vostro scambio di idee competenze e esperienza ha creato legami solidi che superano i confini territoriali” spiega Edona Bilali, Ministro per la Tutela dell’Imprenditorialità albanese, e prosegue “comprendiamo il ruolo chiave dell’infrastruttura nel favorire l’innovazione, dunque siamo impegnati nello sviluppo dell’infrastruttura digitale e della tecnologia all’avanguardia. L’innovazione e le startup sono al centro della nostra visione del futuro per l’Albania. Riconosciamo che questi elementi sono la forza dello sviluppo economico, della creazione di posti di lavoro e del progresso sociale.

“Il digitale e le nuove tecnologie avranno sempre di più un ruolo fondamentale nella nostra società.

Governare questo inevitabile processo diventa, dunque fondamentale, allo scopo da un lato di non ampliare le diseguaglianze, ma anzi promuovere insieme a tutti gli stakeholder politiche di equità sociale che le riducano, e dall’altro utilizzare le nuove opportunità che nasceranno per migliorare la qualità della vita di ciascuno.

Augurando a tutti una buona manifestazione, il mio auspicio rivolto ad operatori, imprese e istituzioni è di lavorare insieme utilizzando le opportunità che nascono dal mondo del digitale per il bene comune. Sono certo che condividiate questo approccio. Buona fiera a tutti.” commenta Stefano Bonaccini Presidente Emilia-Romagna.

Molteplici le novità dell’unica fiera internazionale certificata in Italia sull’innovazione che amplia la sua portata su più fronti: 10 i padiglioni fieristici che ospitano la manifestazione pronta ad accogliere più di 550 espositori da tutto il mondo, e 90 gli stage, tra quelli riservati e quelli open, sui quali si realizzerà il programma formativo più completo ad oggi su innovazione e digitale, grazie al coinvolgimento di oltre 1.000 speaker da tutto il mondo.

L’agenda del WMF – suddivisa in tre giornate ricche di eventi di formazione, business, networking, show e intrattenimento – accompagnerà le oltre 60.000 presenze attese a scoprire il mondo che verrà e a cogliere tutte le opportunità di business e confronto strutturate per mettere a sistema competenze da tutto il mondo, individuando nuove risposte alle sfide globali e nuovi percorsi verso la costruzione di un futuro più sostenibile ed equo.

Oltre alla formazione, numerosi infatti i momenti dedicati al business matching e al networking professionale, grazie a incontri b2b, colloqui di lavoro, speed meeting e tanti eventi pensati per agevolare l’incontro tra aziende e professionisti ma anche tra startup e investitori italiani ed esteri.

Eventi Tematici: Artificia Intelligence, Startup, Creators e molto altro

Tra i tanti eventi tematici all’interno del palinsesto fieristico del WMF ampio spazio anche quest’anno al World Startup Fest– evento internazionale di riferimento per startup, scaleup e investitori – che, con un intero padiglione dedicato, accoglierà più di 1.300 tra startup e investitori da tutto il mondo. Tra i Paesi rappresentati anche Germania, UK, Giappone, Stati Uniti, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Egitto, Albania, Lettonia, Grecia e molti altri.

Ad animare l’evento durante la tre giorni, lo Startup Stage, sul quale si alterneranno i pitch di oltre 160 startup italiane internazionali, lo Startup District, area espositiva dedicata a progetti innovativi di tutto il mondo e l’attesissima Finale della Startup CompetitionInternazionale del WMF, co condotta da Cosmano Lombardo e Diletta Leotta, che ha appena svelato le sue 6 finaliste: Yalla (Egitto), Functional (Italia), Wallife (Italia), CYRKL (Repubblica Ceca), PlanetWatch (Francia) e Flyvirtual (Germania).

In palio, con il montepremi complessivo di oltre 2 milioni di euro, anche la possibilità di volare a San Francisco, grazie alla premialità messa a disposizione da Pegasus Tech Venture, per competere nella Finale di Startup World Cup, il cui premio in palio è di 1 milione di dollari in investimento diretto.

Tra i partner della Startup Competition del WMF 2023 anche Pegasus Tech Ventures, Unicredit Startlab, Seraphim Space Ventures, Hubspot for Startups, CRIF, Amazon for Startups, Lventure

P101, United Venture, Euratechnologies, UnipolSAI, Poste Italiane, Wurth Elektronik, Alior Bank, NTT Global, Google, Accenture, Digital Magics, Engineering, GSD Venture Studio, Wayra by Telefonica, Go Beyond by Sisal.

Da segnalare infine, all’interno del panel Scaleup for Future, la presenza di scaleup di successo quali Nect, Unobravo, Eggtronic, a confronto per un momento dedicato all’imprenditoria innovativa internazionale.

Tra gli altri eventi spazio anche all’AI Global Summit, l’occasione per professionisti, realtà e curiosi di Artificial Intelligence per discutere le sue applicazioni presenti e le prospettive future, approfondendo l’impatto che avrà in innumerevoli industries e ambiti sociali; al Future Show, che torna ad avvicinare i partecipanti alle più futuristiche attrazioni tecnologiche tra robotica, con la presenza anche di Robot Sophia, l’umanoide che abbina robotica avanzata e AI, spettacoli tecnologici come l’esibizione di volo della Jet Suit di Gravity e dispositivi tecnologici sperimentali; all’Innovation Film Festival che per la sua terza edizione offre la possibilità di seguire lo stage dedicato e di assistere alle proiezioni di cortometraggi tra cui anche pluripremiati corti di animazione; e poi il Creators Fest, l’E-commerce e il Tourism Fest e molti altri eventi tematici pensati per i professionisti e le realtà di vari settori.

Mainstage: concerti, ospiti, eventi

Sul Mainstage grande attesa per il 15 giugno, prima giornata della manifestazione che affida la sua apertura a Dardust e al suo Electronic Set – Left Hemisphere. Subito dopo, la Cerimonia di Apertura che si terrà alle ore 10:30 in cui sono attesi ospiti e artisti a sorpresa. A seguire, sul palco principale della manifestazione il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per un saluto inaugurale. Durante la tre giorni saranno affrontati argomenti di attualità e individuati i trend del futuro con un folto parterre di ospiti provenienti da tutto il mondo tra cui l’ospite d’onore, Sir Tim Berners-Lee, e poi Manuel Castells, Jerry Kaplan, Nestor Maslej (Stanford University), David Hanson (Hanson Robotics), Rika Nakazawa (Americas NTT ), Samela Sateré-Mawé e Tukumã Pataxó, Tey El-Ruja, Bill Reichert (Pegasus Tech Venture), Pierpaolo Bombardieri ( Segretario Generale UIL) Stefano Quintarelli, Francesco Ubertini, Alessandra Prampolini (WWF Italia), Chiara Putaturo (Oxfam) ma anche i creators Camihawke, Alessandro Masala, Favij e Pow3r. Da segnalare la presenza di Anna Petrova (Founder Startup Ukraine) e Pavlo Kartashov (Director of Innovation Development Fund Ukraine ) che sul Mainstage porteranno un’importante testimonianza d’uso e impatto dell’imprenditoria innovativa mostrando come il settore tech ucraino stia impattando sulle dinamiche della guerra attraverso l’uso di app e piattaforme tecnologiche offerte in uso ai cittadini.

Ampia anche la co-conduzione che quest’anno vede al fianco di Cosmano Lombardo – CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF – Robot Sophia, l’umanoide che abbina AI e robotica, Diletta Leotta presentatrice televisiva e radiofonica, Daniele Pugliese e Riccardo Betteghella del collettivo Casa Surace, per la prima volta, sia Alice Mangione, attrice, comica e content creator del progetto editoriale The Pozzolis Family, che Laura Barriales, attrice, modella e personaggio televisivo.

Jerry Kaplan, intervenuto tramite un video messaggio, ha affermato:: “è legittimo credere di essere sulla soglia di un nuovo Rinascimento, un’esplosione di cultura e attività intellettuali. […] La Generative AI può introdurre un nuovo avanzamento culturale, il cui focus saranno questa volta le macchine. In futuro, quanto ricercheremo i consigli più informati ci rivolgeremo alle macchine, non alle persone. Non vedo l’ora di discorrere più approfonditamente su queste tecnologie, di persona, al We Make Future a Rimini”.

Maria Chiara Andriello, Accessibility Manager presso Rai Pubblica Utilità: “Siamo presenti per il terzo anno consecutivo. Nel momento in cui il WMF si pone come piattaforma per la costruzione di un futuro migliore per tutti, indubbiamente un ruolo fondamentale lo riveste l’accessibilità della comunicazione. Altrimenti non si può creare vera condivisione di intenti, di cultura e vera inclusione sociale”.

WMF: strumento di politica attiva con eventi e iniziative

In occasione del WMF – We Make Future, giungeranno a Rimini oltre 100 rappresentanti istituzionali, nazionali ed internazionali, ospiti sul Mainstage e all’interno degli open stage di Future of Government, l’evento sull’Innovazione delle politiche globali. Tra questi, oltre ai già citati Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la Vicepresidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana Anna Ascani, presenti anche il Ministro albanese per la Tutela dell’Imprenditorialità Edona Bilali, l’Ambasciatore svedese in Italia Jan Björklund, l’Ambasciatrice lettone in Italia Solvita Āboltiņa, l’Ambasciatore algerino in Italia Abdelkrim Touahria e Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali che tratterà il caso ChatGPT e relativo Utilizzo dei dati. Presenti anche Maurizio Forte, Dirigente ufficio di coordinamento promozione del Made in Italy per ICE Agenzia, Massimo Bugani Assessore all’Agenda Digitale di Bologna, Vincenzo Colla Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, Regione Emilia-Romagna, Brando Benifei Co-relatore dell’AI Act al Parlamento Europeo e molti altri. La tre giorni sarà infatti densa di momenti per discutere linee programmatiche, piani di intervento e prospettive regolatorie e normative per uno sviluppo globale in termini economici, sociali e sostenibili, con particolare interesse per il contributo che l’AI può fornire. È sotto il cappello di “AI Leadership” infatti che al WMF si incontreranno esperti internazionali, istituzioni e partecipanti per discutere gli sviluppi e le applicazioni di quest’ultima; è inoltre in occasione del WMF che si terrà l’evento “Technology Diplomacy – AI Openness for a Common Good” convocato da Re-Imagine Europa e Inspiring Futures in collaborazione con WMF e la Jean Monnet Chair on Technology Diplomacy of the Universidad Politécnica de Madrid con momenti privati e pubblici di incontro e discussione.

MUSIC FEST: concerti ed esibizioni live

Spazio infine in ognuna delle tre giornate a concerti e set live – annunciati oltre a Dardust, anche Dargen D’Amico, Samuel Romano, N.A.I.P, Lucariello e Alessio Bertallot – e tantissimi momenti dedicati a musica, show e intrattenimento grazie al palinsesto del WMF Music Fest che quest’anno vede la direzione artistica di Roy Paci e Cosmano Lombardo.

“Mi sono concentrato sull’idea del futuro coinvolgendo artisti proiettati al domani che si reinventano attraverso l’innovazione e si avvalgono della tecnologia nelle loro produzioni”. commenta Roy Paci, artista e strumentista di fama internazionale. “Abbiamo creato un cartellone che metterà d’accordo più generazioni”

Band emergenti, buskers e dj emergenti troveranno spazio durante la kermesse del WMF 2023 per presentare il proprio talento al pubblico internazionale della manifestazione.

Tra i partner e gli espositori del WMF 2023 anche Intel, CINECA, Aruba, TikTok, Emergency, Rai, ESA – Agenzia Spaziale Europea, ISIPM, Netsons, QONTO, Conflux, CNA, Grow by SAP, Cerved, EURid, Confindustria Vicenza, Trentino Sviluppo, European Bank. RDS è radio partner dell’evento.

Link Utili