IL roadshow di LATOKEN BEF da $ 80 miliardi è ora online

Poiché COVID-19 ha già interessato tutte le industrie tagliando i progetti rendendo impossibile per loro incontrare personalmente gli investitori, LATOKEN ha lanciato un nuovo formato di eventi di raccolta fondi online.

Con l’esperienza di 3 anni nell’ospitare Blockchain Economic Forum in tutte le parti del globo, tra cui Davos, Londra, Singapore, Hong Kong, Seul, Londra, Los Angeles, San Francisco, New York e altre città, riunendo oratori che rappresentano i governi, imprenditori e fondi con un AUM totale di oltre 80 miliardi di dollari, LATOKEN ha spostato la propria esperienza nella creazione di nuovi roadshow online BEF.

In ogni giorno della settimana, ci sono discussioni del panel con esperti sugli argomenti relativi all’effetto del coronavirus sull’economia globale, la competizione di progetti, nonché discussioni del Startup Leaders ‘Club con progetti che hanno già raccolto fondi di capitale, stanno discutendo il loro strategie per sopravvivere e svilupparsi nelle condizioni attuali.

Agenda di questa settimana:

6 marzo alle 16:00 ora del Regno Unito – Roadshow “Impatto di COVID-19 sulla tecnologia europea” + Concorso di presentazione.



7 marzo alle 16:00 ora del Regno Unito – Startup Leaders ‘Club.



8 marzo, 12:00 ora del Regno Unito – Roadshow “Rock, Paper Scissors: deficit delle banche centrali e austerità di schiacciamento COVID-19” + Pitch Competition.



9 marzo alle 16:00 ora del Regno Unito – Startup Leaders ‘Club.



10 marzo alle 16:00 ora del Regno Unito – Roadshow “Raccolta fondi nell’era di una pandemia” + Concorso di lancio.

Relatori e giudici confermati includono:

● Tim Enneking, amministratore delegato, Digital Capital Management

● Nick Ayton, Fondatore, Chainstarter Ventures

● Jeremy Wallis, Vicepresidente associato, Strategic Growth Stonegate Global Fund Services

● Michael Coletta, Head of Blockchain Technology and Strategy, London Stock Exchange Group

● Ashton Addison, conduttore televisivo e conduttore di interviste, Reuters Canada

● Ibrahim Alkurd, socio fondatore, Lavaliere Capital Management

● Maher Chebbo, Chief Exec Chief Commercial Innovation Officer, Digital Energy GE Power

● Tess Hau VC, fondatrice, presidente Tess Ventures

● Emilios Avgouleas, Presidente del Diritto e delle finanze bancarie internazionali, Università di Edimburgo

● Carl W. Hasselbarth, avvocato e direttore generale presso lo Studio Legale di Carl W. Hasselbarth

● Carlos Diaz, cofondatore e socio generale, The Refiners

● Frode Aschim, direttore di Ether Capital Ltd

Puoi iscriverti per ricevere notifiche sugli eventi e applicare il tuo progetto QUI

Informazioni su LATOKEN

LATOKEN è il più grande mercato IEO e il principale scambio di risorse digitali, pionieri nei mercati dei token di sicurezza. LATOKEN ha lanciato uno dei più veloci scambi decentralizzati ERC20, LADEX, e sta costruendo LACHAIN ​​per il mercato dei token di sicurezza e HFT DEX.



Gli imprenditori in cerca di finanziamenti potranno beneficiare del Launchpad LATOKEN IEO, riconosciuto da ICObench come fornitore IEO n. 1. Dal 2017 LATOKEN ha collegato oltre 140 startup con oltre 500.000 utenti della piattaforma e 1+ milioni di visitatori al mese.



I trader di LATOKEN hanno accesso a oltre 350 risorse digitali con la possibilità di connettersi utilizzando le API RESTful o WebSocket.



Per ulteriori informazioni, visitare https://www.latoken.com