Il Plan B Forum DI LUGANO apre a tutti￼

Dal 27 al 30 ottobre saranno offerte alla cittadinanza una serie di iniziative gratuite sui temi Bitcoin e blockchain

Il Plan B Forum del 28-29 ottobre diventa anche OPEN. Con una serie di iniziative gratuite aperte a tutti, Piazza Castello, Villa Ciani e il Padiglione Conza saranno animate da incontri, laboratori, proiezioni all’insegna della conoscenza, dell’esperienza e della libertà, con l’obiettivo di rendere il mondo Bitcoin e blockchain più comprensibile e alla portata di tutti.

Il 28 e 29 ottobre 2022 la Città di Lugano si trasformerà in un polo informativo e di discussione in ambito Bitcoin e blockchain grazie all’evento internazionale Plan B Forum, nato dalla collaborazione tra la Città e Tether.

Se il termine Bitcoin per alcuni è ormai familiare, per altri resta ancora sconosciuto. Con il Plan B Forum si riuniranno a Lugano esperti del settore impegnati in una divulgazione e condivisione di questa realtà.

L’evento, in inglese, è dedicato a chi ha già affrontato i primi passi in questo settore. In tale contesto si è deciso tuttavia di promuovere una serie di iniziative gratuite, in italiano e aperte a tutti: il Plan B Forum OPEN.

L’obiettivo è di garantire in modo aperto, open per l’appunto, e a tutti l’accesso a occasioni uniche di condivisione, utili per aumentare la propria conoscenza su questi temi e poter fare al contempo esperienze concrete, come ad esempio svolgere la prima transazione digitale per acquistare una semplice pizza utilizzando una criptovaluta.

Le iniziative offerte dal Plan B Forum OPEN si basano su tre principi:

Conoscenza: attraverso un’area talk con accesso libero chiamata PALCO21, presente in Piazza Castello a Lugano il 28 e 29 ottobre, i cittadini interessati potranno seguire una due giorni di incontri (dalle 10:00 alle 18:00) con esperti ai quali porre domande.

Libertà: l’ecosistema Bitcoin ha messo in evidenza il tema sensibile delle libertà individuali. Bitcoin si basa infatti su alcuni principi fondamentali e che saranno approfonditi al Plan B Forum: il diritto alla privacy, l’inclusione e la libertà (individuale, di parola e finanziaria).

Al fine di avvicinare la cittadinanza al mondo dell’attivismo per la difesa della libertà di espressione due iniziative saranno offerte gratuitamente, grazie alla presenza a Lugano dei familiari di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks detenuto presso il carcere londinese di Belmarsh: Stella Assange, avvocato e moglie di Julian Assange, John e Gabriel Shipton, padre e fratello di Julian Assange.

La prima proposta è la proiezione al Padiglione Conza di Lugano dell’anteprima svizzera del documentario Ithaka, prodotto da Gabriel Shipton e incentrato sulla lotta del padre John per la liberazione del figlio Julian Assange.

Proiezioni dal 27 al 30 ottobre prenotabili al link: https://my.lugano.ch/en/events/ithaka

La seconda offerta dedicata al tema “libertà” sarà fruibile presso Villa Ciani e riguarda un’immersione attraverso la realtà virtuale nei luoghi di detenzione di Julian Assange. Un’occasione unica per riflettere sulla libertà di espressione.

Esperienza: all’insegna di questo concetto i cittadini potranno fare un’esperienza in prima persona del mondo delle criptovalute con lo stand mio1WALLET.

Lo stand sarà animato dal team dell’app cittadina MyLugano, che seguiranno i visitatori interessati a realizzare la loro prima transazione creando un conto (detto in gergo wallet) che permetterà di gustare come omaggio la loro prima fetta di pizza presso il Pizza Food-Truck del Plan B Forum che sarà presente nella Piazza Castello di Lugano.

Infine i cittadini interessati potranno visitare anche le esposizioni presenti a Villa Ciani il 28-29 ottobre: BITCOIN ART gallery, BITCOIN MEME gallery, nonché l’area sponsor e partners del Plan B che include anche le offerte formative degli atenei del territorio attivi nel mondo Bitcoin e blockchain.

Maggiori informazioni sul programma del Plan B Forum OPEN: https://luganolivinglab.ch/it/projects/plan-b-forum-open/