Il gruppo SiGMA annuncia una conferenza digitale sul Gaming di 3 giorni

La conferenza in diretta si svolgerà dall’8 al 10 giugno 2020

Il gruppo SiGMA ha annunciato il lancio di SiGMA-ICE Asia Digital, che si svolgerà dall’8 al 10 giugno 2020 per 3 ore al giorno, dalle 10:00 alle 13:00 GMT + 1.

Insieme a ICE Asia di Clarion Gaming, la conferenza di tre giorni si rivolge al pubblico dei videogiochi e della tecnologia, con contenuti gratuiti orientati a riunire il settore in un momento difficile per le aziende.

I partecipanti possono aspettarsi contenuti terrestri l’8, mentre i giochi online e la tecnologia emergente copriranno rispettivamente i prossimi due giorni.

Eman Pulis, fondatore e CEO del gruppo SiGMA, ha dichiarato: “Ora è più vitale che mai rimanere informati e connessi, la conferenza digitale affronterà le difficoltà che stiamo affrontando in un momento in cui lavorare insieme non è mai stato così importante.

COVID-19 ha offerto un’opportunità unica per stare insieme e ripensare il modo in cui viviamo e lavoriamo “.

L’esperienza interattiva, che sarà accessibile a tutti, sarà caratterizzata da una serie di discussioni e note chiave dei principali contributi del settore, che riuniranno i migliori oratori per discussioni che coinvolgeranno la comunità e daranno forma al futuro mentre ci adattiamo a un ambiente globale in rapida evoluzione .

Dalla tecnologia emergente ai mercati emergenti, la conferenza ha attirato 80 relatori per dare uno sguardo a 360 gradi su come i mercati globali si adatteranno e prospereranno mentre navigano sull’impatto della pandemia COVID-19.

Gli spettatori possono aspettarsi di vedere nomi importanti come Tim Draper, Data Dash, Paris Smith e Jesper Karrbrink in coda all’agenda.

Con un numero di oratori chiave già a bordo, l’interesse è in rapida crescita. Se desideri approfittare delle opportunità di sponsorizzazione, contatta laura@sigma.com.mt. Per registrarti clicca qui.

Qualsiasi richiesta di informazioni sugli eventi del Gruppo SiGMA deve essere indirizzata a info@sigma.com.mt.